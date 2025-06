Klopp nem bír napirendre térni a Liverpool döntései fölött

A legnagyobb szenzáció több szempontból is Wirtz megvásárlása volt. Egyrészt több sztárcsapat is megvette volna a németek kiválóságát, másrészt a Liverpool klub- és brit átigazolási rekordot is megdöntött azzal, hogy közel 138 millió eurót fizetett ki érte a Bayer Leverkusennek. Jürgen Klopp csodálatos játékosnak tartja honfitársát, mégis meghökkentette szeretett klubja lépése.