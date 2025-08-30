Elek Gábor továbbra is a Fradinak szurkol, ezt várja szeretett csapatától a mostani idényben

Az FTC-Rail Cargo Hungaria meggyőző második félidei játékkal bedarálta az Elek Gábor vezette Esztergomot. Jesper Jensen vezetőedző a zöld-fehérek kispadján 36-26-os győzelemmel mutatkozott be.

Az FTC az Elek Gábor vezette Esztergomot győzte le a női kézilabda 2025/26-os idény első meccsén. Fotó: Sportal/Cselleng Ádám

Elek Gábor nem leplezi: Hajrá, Fradi!

A találkozót követő sajtótájékoztatón a korábban több mint egy évtizedig a Fradit vezető Elek Gábor elmondta, a második harminc percben kijött a realitás – ezt a félidőt az FTC 21-12-re nyerte meg. – Gratulálok a Ferencvárosnak! Nagyon jó első félidőt csináltunk, aztán kinyílt az olló, látszott, hogy nagyon nagy különbség van a két csapat között. A második félidőben megmutatta, hogy milyen céljai vannak. Ahogy feszesebbre húzta a védekezését, kijött a reális különbség a két csapat között – mondta Elek, majd kitért arra, hogy a Fradi-szurkolók a mérkőzés előtt és utána is az ő nevét skandálták a Népligetben.

– Természetesen jólesik a szurkolók éltetése, bár az esne ilyen jól, ha felnézek a táblára… Mondjuk félig örömmel nézek fel, mert nyert a Fradi – folytatta az 54 éves vezetőedző.

Elek Gábor komoly eredményeket vár el a Fraditól a mostani idényben. Fotó: Polyák Attila

Elek Gábor szerint minden adott egy elképesztő Fradi-teljesítményhez

A legbelül még mindig Fradi-drukker Elek a sajtótájékoztatón nyíltan is elmondta, a tévé előtt a zöld-fehéreknek fog drukkolni az egész idényben.

– Kívánom a Fradinak, hogy érje el mindhárom idei célját

– mondta mosolyogva Elek, aki itt egyértelműen az NB I, a Magyar Kupa és a Bajnokok Ligája megnyerésére utalt. S ezt a Fradi már az új vezetőedzőjével, Jesper Jensennel érné el. A dán szakember szerint egy nagyon nehéz meccsel indították az idényt, a döcögősebb kezdés után csapata második harminc percben nyújtott játéka kifejezetten tetszett. – Az Esztergom nagyon jól küzdött, az első félidőben kicsit szerencsénk is volt, hogy egygólos előnnyel mentünk a szünetre. Nehéz egyből a dobogóssal nyitni a bajnokságot, főleg, hogy nálunk most új az edző, új a rendszer, de megoldottuk– kezdte Jensen, majd kitért a két új igazolás, a közel két méter magas jobbátlövő Mette Tranborg és a beálló Vilde Ingstad bemutatkozására. – Ingstad még nincs azon a szinten, mint korábban, de ez a mai meccs is segített neki a szalagszakadás után teljes erőben visszatérni. Trannborg védekezése tetszett.

Egy hét múlva jön az igazi erőfelmérő Jesper Jensennek és a Fradinak

Ingstad egyszer, míg Tranborg kétszer volt eredményes az Esztergom ellen. A Fradi-szurkolók minden bizonnyal egy hétre múlva várják tőlük is az igazán jó játékot, amikor a csapat megkezdi a Bajnokok Ligája-menetelést. A csoportkör első fordulójában az előző kiírás ezüstérmese, a dán Odense látogat hazánkba szeptember 6-án, szombaton. Tranborg egyébként megfordult az Odensénél, 2017 és 2020 között erősítette őket, nála talán csak Jesper Jensen ismeri jobban a gárdát, miután 2020 és 2025 eleje között előszeretettel hívott be onnan is játékosokat a dán válogatottba.

KÉZILABDA, NB I

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–MOL ESZTERGOM 36-26 (15-14)

Budapest, játékvezetők: Felhő, Öcsi.

FERENCVÁROS: Glauser, Janurik (kapusok), Balázs, Bordás 2, Cvijics 1, Dmitrijeva 4, Hársfalvi 4, Ingstad 1, Kanor 5, Klujber 4 (3), Malestein 6 (1), Márton, Simon 2, Tomori, Tranborg 2, Vogel 5. Edző: Jesper Jensen.

ESZTERGOM: Bukovszky, Herczeg (kapusok), Ballai A. 5, Ballai B. 2, Faragó 5, Hajtai, Horváth 2, Jacques 5, Kovács 1, Majoros 2, Mlinkó, Schatzl, Szmolek 1, Szöllősi-Zácsik, Teplán, Varga 3 (3). Edző: Elek Gábor.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 3/3.

Korábbi beszélgetésünk Elek Gáborral: