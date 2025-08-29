A Fradi a második félidőben erőt fitogtatott, az új edző a Győrnek is üzent a kiütéssel

„Elek Gabi, Elek Gabi" – zúgott a népligeti Elek Gyula Aréna bő fél órával az FTC-Rail Cargo Hungaria–Esztergom előrehozott NB I-es mérkőzés előtt. A korábban a Fradit 16 évig irányító Elek Gábor hasonló fogadtatást kapott tavasszal is, amikor az Esztergom edzőjeként először érkezett a zöld-fehérekhez. A BL-ezüstérmes magyar edző korábban kijelentette, hogy az első bajnoki számukra még a felkészülés része, hiszen az erőviszonyokkal tisztában van. Így nyilatkozott lapunknak az a Szucsánszki Zita is, aki pályafutása nagyját szintén a Fradiban töltötte, ma viszont nem lépett pályára – sérülés miatt Kisfaludy Anett is kimaradt vendégoldalról. Mindeközben Jesper Jensen, az FTC új edzője a bemelegítés alatt folyton tanácsokkal látta el a játékosait, a kispadra nyáron érkező dán szakember első igazi megméretése következett.

Az FTC az Esztergomot fogadta a női kézilabda 2025/26-os idény első meccsén Fotó: Cselleng Ádám/Sportal

Nehezen indult az FTC első tétmeccse az új edzővel

A bajnokság első gólját Emily Vogel szerezte – leánykori nevén, s ahogy valószínűleg a legtöbben ismerik: Emily Bölk –, az Esztergom azonban nem ijedt meg: Faragó Lea gyorsan dobott kettőt, így 3-2-re már a vendégcsapat vezetett. A Fradi támadásainál a két nyári érkezőből egy, a jobbátlövő Mette Tranborg kezdett, ezt leszámítva az előző évadban jól ismert Dmitrijeva–Vogel-kettős volt a belső posztokon Dragana Cvijiccsel kiegészülve. 6-5-ös zöld-fehér vezetésnél Ballai Borbála kétperces kiállítását követően Jensen a támadásoknál a két beállós játékot vette elő, így érkezett a másik nyári igazolás, Vilde Ingstad Cvijics mellé, s ha már jött, akkor lerohanás után üres kapus gólt lőtt (8-5).

Szépen lassan a Fradi kiépített egy három-, négygólos előnyt a félidő középere, azonban amikor az Esztergom 10-8-ra feljött a 18. percben, akkor Jesper Jensen gyorsan időt kért. A vendégekhez beálló Emma Jacques gyorsan dobott három gólt – jobbátlövő a BL-negyedik Metztől érkezett, ami jól jelzi az Esztergom milyen komolyan veszi az eddig szárnyaló projektet –, mindeközben a túloldalt Bordás Réka és Orlane Kanor vitte tovább a kicsit döcögő zöld-fehér gépezetet (13-10). Az esztergomi kapus, Herczeg Lili nagyon jó napot fogott ki, az első félidő végén 11 védésnél járt, s ennek is köszönhetően a szünetre Elek Gábor együttese egy gólra felzárkózott (15-14).