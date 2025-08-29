EsztergomkézilabdaJesper JensenFradiFTC Rail Cargo-Hungária

A Fradi a második félidőben erőt fitogtatott, az új edző a Győrnek is üzent a kiütéssel

Kiütéssel indult a női kézilabdaidény. Igaz, az FTC és az Esztergom összecsapása az első félidőben még nem így nézett ki. Jesper Jensen együttese döcögött a támadásoknál, de a szünet után minden kételyt eloszlatott. Ahogy az előző idényben, úgy a Fradi most is átrohant Elek Gábor együttesén, a 36-26-os győzelemmel a Győrnek is üzent az FTC.

Perlai Bálint
2025. 08. 29. 19:28
Az FTC tízgólos győzelemmel kezdte az új idényt
Az FTC tízgólos győzelemmel kezdte az új idényt Fotó: Cselleng Ádám/Sportal
„Elek Gabi, Elek Gabi" – zúgott a népligeti Elek Gyula Aréna bő fél órával az FTC-Rail Cargo Hungaria–Esztergom előrehozott NB I-es mérkőzés előtt. A korábban a Fradit 16 évig irányító Elek Gábor hasonló fogadtatást kapott tavasszal is, amikor az Esztergom edzőjeként először érkezett a zöld-fehérekhez. A BL-ezüstérmes magyar edző korábban kijelentette, hogy az első bajnoki számukra még a felkészülés része, hiszen az erőviszonyokkal tisztában van. Így nyilatkozott lapunknak az a Szucsánszki Zita is, aki pályafutása nagyját szintén a Fradiban töltötte, ma viszont nem lépett pályára – sérülés miatt Kisfaludy Anett is kimaradt vendégoldalról. Mindeközben Jesper Jensen, az FTC új edzője a bemelegítés alatt folyton tanácsokkal látta el a játékosait, a kispadra nyáron érkező dán szakember első igazi megméretése következett.

Az FTC az Esztergomot fogadta a női kézilabda 2025/26-os idény első meccsén
Az FTC az Esztergomot fogadta a női kézilabda 2025/26-os idény első meccsén  Fotó: Cselleng Ádám/Sportal

Nehezen indult az FTC első tétmeccse az új edzővel

A bajnokság első gólját Emily Vogel szerezte – leánykori nevén, s ahogy valószínűleg a legtöbben ismerik: Emily Bölk –, az Esztergom azonban nem ijedt meg: Faragó Lea gyorsan dobott kettőt, így 3-2-re már a vendégcsapat vezetett. A Fradi támadásainál a két nyári érkezőből egy, a jobbátlövő Mette Tranborg kezdett, ezt leszámítva az előző évadban jól ismert Dmitrijeva–Vogel-kettős volt a belső posztokon Dragana Cvijiccsel kiegészülve. 6-5-ös zöld-fehér vezetésnél Ballai Borbála kétperces kiállítását követően Jensen a támadásoknál a két beállós játékot vette elő,  így érkezett a másik nyári igazolás, Vilde Ingstad Cvijics mellé, s ha már jött, akkor lerohanás után üres kapus gólt lőtt (8-5).

Szépen lassan a Fradi kiépített egy három-, négygólos előnyt a félidő középere, azonban amikor az Esztergom 10-8-ra feljött a 18. percben, akkor Jesper Jensen gyorsan időt kért. A vendégekhez beálló Emma Jacques gyorsan dobott három gólt –  jobbátlövő a BL-negyedik Metztől érkezett, ami jól jelzi az Esztergom milyen komolyan veszi az eddig szárnyaló projektet –, mindeközben a túloldalt Bordás Réka és Orlane Kanor vitte tovább a kicsit döcögő zöld-fehér gépezetet (13-10). Az esztergomi kapus, Herczeg Lili nagyon jó napot fogott ki, az első félidő végén 11 védésnél járt, s ennek is köszönhetően a szünetre Elek Gábor együttese egy gólra felzárkózott (15-14). 

A helyzet hasonló volt, mint az áprilisi bajnokin, a Ferencváros a szünetben akkor is csak kettővel vezetett, de a vége kilencgólos győzelem lett az Esztergom ellen. A Jesper Jensen-féle Fradi messze van még a tökéletes játéktól, de ezt pár hónap után, augusztus legvégén nem is lehet elvárni. 

Hásrfalvi Júlia remekül szállt be a második félidőben, négy gólt dobott
Hásrfalvi Júlia remekül szállt be a második félidőben, négy gólt dobott  Fotó: Cselleng Ádám/Sportal

Kinyílt az olló, Hársfalvi villogott, kiütés lett a vége

Noha a második félidő első gólját Emma Jacques dobta – így egyenlő volt az állás –, ezután Jensen nagy mosollyal nézte, ahogy játékosai zsinórban hat gólt dobtak. Elek a kiütést próbálta megállítani egy időkéréssel. Az olló viszont kinyílt, a Fradi átrohant az ellenfelén. A bal szélre az első félidőben szinte a labdával sem találkozó Márton Gréta helyett Hársfalvi Júlia érkezett, pimasz góljaiért pedig vastapsot kapott a hazai közönségtől. Az első félidőben szintén kicsit eltűnt Klujber Katrin is gólokkal tért vissza a pályára, hetesből és lerohanásból is betalált. 

A 45. percben aztán jöhetett a rászámolás, az FTC kevesebb mint negyedóra alatt tíz gólt vert az Esztergomra. Mindeközben a hangosbemondó többször is megkérte a szurkolókat, hogy ne használjanak sípot. Hiába a nem túl sportszerű eszköz, sokat ez sem ért a Fradi ellen.

A hazaiaknak a második félidőben minden összejött, az Esztergomnak pedig semmi. A Fradi sorra dobta a könnyű gólokat lerohanásból, és közben a védekezés is összeállt, a játékrész első felében csak öt gólt kaptak – eközben dobtak 13-at. Az utolsó tíz percben már a Fradi is visszább vett, de a tízgólos különbséget megtartotta, 36-26-ra nyert.

A Fradi a jövő szombati, BL-rajt előtt (az előző döntős Odense utazik Érdre) még a Mosonmagyaróvárt fogadja az NB I-ben szeptember 3-án, szerdán 18.15-kor. 

KÉZILABDA, NŐI NB I
FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom 36-26 (15-14)
Ld.: Malestein (6), Kanor (5), illetve Emma Jacques és Ballai (5)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

