A Fradi új edzője egyértelműen fogalmaz a debütálás előtt, Szucsánszkiék közben tudják a dolgukat

Pénteken az Ferencváros–Esztergom mérkőzéssel megkezdődik a nőikézilabda-idény itthon. Bár a bajnokság első fordulóját hivatalosan csak szeptember első hétvégéjén rendezik, a két klub közös megállapodása alapján ezt az összecsapást előrehozták. A találkozó előtt Laura Glauser, a Fradit 2024 óta erősítő világklasszis kapusa és a korábbi fradista, két éve már az Esztergomot erősítő irányító Szucsánszki Zita nyilatkozott lapunknak. Glauser a Magyar Nemzetnek elmondta, támogatja ő is az esztergomiak döntését.

Laura Glauser, az FTC női kézilabdacsapatának világklasszis kapusa az előző idényben kulcsszerepet vállalt a Magyar Kupa-győzelemben Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– Szerintem ez egy nagyon jó ötlet! – kezdte Glauser. – Miután én külföldi vagyok, így nagyon jól fog jönni egy kis idő karácsony és az újév között a családommal. Nincs viszont kifogás, pénteken játszanunk kell, mindent bele fogunk adni és kulcsfontosságú, hogy koncentráltak legyünk. Az Esztergom egy nagyon jó csapat, az élükön Gáborral. Számos játékosuk korábban nálunk is játszott, emellett jól erősítettek a nyáron.

Ahogy arra a 32 éves kapus is utalt, az Esztergomhoz nyáron érkezett Szöllősi-Zácsik Szandra többek között, aki korábban három szakaszban, több mint tíz évig erősítette a zöld-fehéreket. Számára és Elek Gábor vezetőedzőnek sem lesz ismeretlen a népligeti csarnok. Nem úgy Jesper Jensennek. A dán tréner nyáron érkezett a Fradi kispadjára, első tétmeccse a pénteki lesz. Glausert arról is kérdeztük, hogy szerinte mi a különbség a dán és Allan Heine között.

– Trükkös kérdés… Jensennek nagy segítséget nyújt barátja, Kristian (Kristian Danielsen a Fradi másodedzője, korábban a Győrnél is dolgozott – a szerk.). Jensen nagyon egyértelműen fogalmaz az edzéseken, hogy mit vár el tőlünk. Mi is tudjuk, hogy mit akarunk, ez egy remek projekt vele.

Nem akarok belemenni az összehasonlításba, miután egy éve nem voltam itt a teljes felkészülés alatt, amikor Heine volt még az edzőnk. A támadójátékunkról sokat nem tudok mondani, mint kapus… Csak ismételni tudom magamat: szerintem nagyon jót tesz nekünk, hogy Jensen és Kristian egymást kiegészíti, így sokkal egyértelműbb minden – tette hozzá a francia.