Szucsánszki ZitaEsztergomLaura GlauserFTC Rail Cargo-HungáriaFTC kézilabdanői kézilabdaElek Gábor

A Fradi új edzője egyértelműen fogalmaz a debütálás előtt, Szucsánszkiék közben tudják a dolgukat

A nőikézilabda-idény ennél különlegesebb meccsel aligha indulhatna. Elek Gábor ismét visszatér a Népligetbe, míg a Fradi új edzője, Jesper Jensen éles helyzetben először próbálja ki magát a kispadon. Laura Glauer, a Fradi világklasszis kapusa beavatott minket a felkészülésbe, míg a túloldalt Elek párjával, a 38 éves irányítóval, Szucsánszki Zitával beszélgettünk, aki egy nyári érkezőre már a kézilabdaidény előtt felhívta mindenki figyelmét.

Perlai Bálint
2025. 08. 29. 5:10
Elek Gábor csapata még a felkészülés részének tekinti az FTC elleni bajnoki meccset
Elek Gábor csapata még a felkészülés részének tekinti az FTC elleni bajnoki meccset Fotó: Facebook/Esztergom Handball
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken az Ferencváros–Esztergom mérkőzéssel megkezdődik a nőikézilabda-idény itthon. Bár a bajnokság első fordulóját hivatalosan csak szeptember első hétvégéjén rendezik, a két klub közös megállapodása alapján ezt az összecsapást előrehozták. A találkozó előtt Laura Glauser, a Fradit 2024 óta erősítő világklasszis kapusa és a korábbi fradista, két éve már az Esztergomot erősítő irányító Szucsánszki Zita nyilatkozott lapunknak. Glauser a Magyar Nemzetnek elmondta, támogatja ő is az esztergomiak döntését. 

Laura Glauser az FTC női kézilabdacsapatának világklasszis kapusa az előző idényben kulcsszerepet vállalt a Magyar Kupa-győzelemben
Laura Glauser, az FTC női kézilabdacsapatának világklasszis kapusa az előző idényben kulcsszerepet vállalt a Magyar Kupa-győzelemben  Fotó: MTI/Bodnár Boglárka 

Női kézilabda: új edzővel készült az FTC, volt változás a felkészülésben

– Szerintem ez egy nagyon jó ötlet! – kezdte Glauser. – Miután én külföldi vagyok, így nagyon jól fog jönni egy kis idő karácsony és az újév között a családommal. Nincs viszont kifogás, pénteken játszanunk kell, mindent bele fogunk adni és kulcsfontosságú, hogy koncentráltak legyünk. Az Esztergom egy nagyon jó csapat, az élükön Gáborral. Számos játékosuk korábban nálunk is játszott, emellett jól erősítettek a nyáron.  

Ahogy arra a 32 éves kapus is utalt, az Esztergomhoz nyáron érkezett Szöllősi-Zácsik Szandra többek között, aki korábban három szakaszban, több mint tíz évig erősítette a zöld-fehéreket. Számára és Elek Gábor vezetőedzőnek sem lesz ismeretlen a népligeti csarnok. Nem úgy Jesper Jensennek. A dán tréner nyáron érkezett a Fradi kispadjára, első tétmeccse a pénteki lesz. Glausert arról is kérdeztük, hogy szerinte mi a különbség a dán és Allan Heine között. 

– Trükkös kérdés… Jensennek nagy segítséget nyújt barátja, Kristian (Kristian Danielsen a Fradi másodedzője, korábban a Győrnél is dolgozott – a szerk.). Jensen nagyon egyértelműen fogalmaz az edzéseken, hogy mit vár el tőlünk. Mi is tudjuk, hogy mit akarunk, ez egy remek projekt vele.

Nem akarok belemenni az összehasonlításba, miután egy éve nem voltam itt a teljes felkészülés alatt, amikor Heine volt még az edzőnk. A támadójátékunkról sokat nem tudok mondani, mint kapus… Csak ismételni tudom magamat: szerintem nagyon jót tesz nekünk, hogy Jensen és Kristian egymást kiegészíti, így sokkal egyértelműbb minden – tette hozzá a francia. 

Laura Glauser szerint ez lesz az FTC nagy erőssége

A Fradi világsztárokkal erősített a nyáron. Érkezett a norvég olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Vilde Ingstad, valamint a dán olimpiai és világbajnoki bronzérmes jobbátlövő, Mette Tranborg. Szöllő-Zácsik mellett az orosz Valerija Maszlova – a román CSM Bucuresti csapott le rá – is távozott a zöld-fehérektől, illetve Andrea Lekics visszavonult. Glauser úgy véli, a csapat magja egyben maradt, ez pedig óriási előny lehet. 

– Szerintem idén még erősebbek leszünk, mindössze két új lányt kellett bemutatni a csapatnak, akik nagyon jó játékosok. Eltelt egy év, jobban ismerjük egymást, tudjuk, hogyan kell együtt a sikerekért dolgozni. Ez az előnyünkre fog válni az idény során, ezáltal még stabilabbak leszünk a sorozatokban. 

Jesper Jensen első tétmeccsére készül az FTC kispadján
Jesper Jensen első tétmeccsére készül az FTC kispadján  Fotó: Fradi.hu

A Fradi az előző évadban a Magyar Kupát megnyerte – zsinórban negyedszer –, ugyanakkor az utolsó hetek fájóra sikeredtek: a csapat az Odense ellen az utolsó pillanatokban esett ki a BL négyes döntő kapujában, míg a bajnokságot egy győri vereséggel bukta el végérvényesen.  

– Ahogy mindenki, mi is a lehető legmesszebb szeretnénk jutni a sorozatokban. Ugyanakkor azt már a többieknek is hangsúlyoztam, hogy lépésről lépésre kell haladnunk. Egyelőre az első kilométert sem futottuk le, felesleges távolabb tekintenünk – ez egy sajátos kifejezés a franciáknál. Nem hagyhatunk ki egy lépést sem, csak így valósíthatjuk meg az álmainkat. Itt a tökéletes példa: először a pénteki, Esztergom elleni meccset kell megnyernünk. Ezek a kis célok vezetnek el minket a nagy célokhoz, hogy valami felejthetetlent vigyünk véghez itthon és Európában – mondta a 32 éves Laura Glauser zárásképpen.  

Szeretnék még játszani, de ezt Gábor dönti el”

Az esztergomiak 38 éves rutinos irányítója, Szucsánszki Zita ismerős arc a Népligetben. Korábban 17 évet húzott le a Fradiban. Párja, Elek Gábor korábban a zöld-fehéreknél, most pedig az Esztergomnál az edzője. 

– Úgy érzem, a lányok jól dolgoztak, erős felkészülés van mögöttünk. Sokan felkapták a fejüket, amikor pár hete kikaptunk a Debrecentől, pedig akik a szakmában vannak, azok tudják, ez semmit nem számít. Az új játékosok is kezdik felvenni a ritmust, de azért van még mit csiszolni – kezdte Szucsánszki a lapunknak, majd a nyári erősítésekről beszélt. – Jól ismerem, hogy a Gábor kikkel szeret együtt dolgozni. Fontos, hogy morálisan és motiváció szintjén beleilleszkedjenek a játékosok. Nagy szerencsénkre válogatni is tudtunk az átigazolások előtt, hogy kik illenek a leginkább a rendszerünkbe.

Az eddigi edzéseket látva szerintem Emma nagyot fog szólni. A bajnokságban, ahogy tavaly, idén is a Fradin és a Győrön kívüli meccseken a győzelem lesz a cél 

– mondta a 38 éves játékos az új idényről.

A bronzérmes Esztergom hat új igazolással vág neki az új idénynek. A már említett Szöllősi-Zácsik mellett, a Szombathely válogatott beállója, Szmolek Apollónia, a Vác kapusa, Bukovszky Anna, Mosonmagyaróvártól átigazoló balszélső, Schatzl Natalie és a válogatott balátlövő Varga Emília mellett a legnagyobb fogás a Metztől érkező Emma Jacques, aki nemrégiben magyar állampolgárságot is kapott.

Elek Gábor és Szucsánszki Zita két éve elbúcsúzott a Ferencvárostól, ahová az Esztergommal csak hivatalosan ellenfélként térnek vissza
Elek Gábor és Szucsánszki Zita két éve elbúcsúzott a Ferencvárostól, ahová az Esztergommal csak hivatalosan ellenfélként térnek vissza  Fotó: Fradi.hu

Szucsánszki Zita az Esztergomnál már új szerepben van, de ezt nagyon élvezi

Elek a meccs előtt elmondta, hogy a Fradi elleni bajnokit még a felkészülés részének tartják, ezt felesége is megerősítette. Szucsánszki tudja, az Esztergom nincs egy szinten az FTC-vel, „a felkészülést a lányok elvégezték tisztességgel, de mindenki reálisan látja a helyzetüket”, tette hozzá. Szucsánszki az elmúlt két évadban már erőnléti edzőként is dolgozik a csapatnál, a hangsúly most már kezd erre átkerülni, de továbbra is szeretne a pályán lenni mint játékos. 

– Szeretnék még játszani, de ezt az edző dönti el… Gábornak ugyanakkor már egyszerűbb dolga van, hogy berak-e engem vagy nem, szerencsére sok tehetséges játékosunk van – tette hozzá az irányító, majd az erőnléti edzősködésről faggattuk. – Abból a szempontból nekem ez egyszerű, hogy mielőtt a többiekkel megcsináltatom az edzéseket, előtte magamon tesztelem. Ha én, 38 évesen is meg tudom csinálni, akkor a többieknek sem lesz gondja… De volt már rá példa, hogy kicsit finomítottam a gyakorlatokon. Később majd nehezebb lesz ez a szerepkör, amikor már nem fogok játszani, akkor már az adatokra és a szememre kell támaszkodni. 

Nem olyan erőnléti edző vagyok, akit csak a konditeremben vagy az edzések előtt lehet látni. Ott vagyok az öltözőben is, folyamatosan egyeztetek a többiekkel. Ez így most tökéletes nekem! Állandóan bújom az internetet, hogy mik az új dolgok, folyton tanulok.

Az Esztergom a harmadik helyével kivívta az indulási jogot a második számú európai kupasorozatban – a BL-t is megpályázhatták volna, de Elekék tudják, így is előrébb tart a projekt, mint ahogy gondolták volna. Az Európa-liga főtáblájáért a csapat ellenfele a svájci Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz. A párharc első meccsét házigazdaként játssza Elek Gábor együttese november 8-án vagy 9-én, a visszavágó egy héttel később lesz. A vezetőedző egyből nyomást helyezett a játékosokra, hiszen szerinte a főtábla kötelező.

Szucsánszki Zita szerint lerágott csont már, hogy ő nem lép pályára a Népligetben, aki ezt korábban elfogadta, az pénteken sem fog háborogni, a többiekkel pedig szerinte kár foglalkozni. 

KÉZILABDA, NŐI NB I
18.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–Mol Esztergom (tv: M4 Sport)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu