Áll a bál a Premier League-ben: a csapatkapitány összebalhézott a szurkolókkal

A West Ham United az újonc Sunderland otthonában 3-0-s vereséggel indította idényét, majd óriási verést kapott a Chelsea-től a Premier League második fordulójában, a londoni kékek 5-1-re ütötték ki Graham Potter együttesét. A vesszőfutás tovább folytatódott a Ligakupában is: a Wolverhampton 3-2-re legyőzte, ezzel kiejtette a kalapácsosokat.

Nem ilyen szezonkezdetre számítottak a West Hamnél. Fotó: AFP

Bizonyára sok West Ham-szurkoló abban reménykedett, hogy a pocsék bajnoki rajt csorbáját majd a Ligakupában kiköszörüli csapatuk, ám nem így lett. Az első félidő végén a Wolverhampton szerzett vezetést, és előnyben is voltak a hazaiak a szünetben. A fordulást követően a londoniak fordítani tudtak Soucek és Paqueta találataival, úgy tűnt, minden sínen van. Ám a hajrában jött a feketeleves: Larsen 82. és 84. percben lőtt góljaival fordítani tudtak a Farkasok, és így még a rendes játékidőben kiharcolták továbbjutásukat.

A West Ham összeomlott, az indulatok pedig a tetőfokára hágtak.

A Premier League-es csapatkapitány balhéja a szurkolókkal

A drámai vereséget és a kupabúcsút mindenki nehezen viselte a West Hamnél. A szakmai stáb, a játékosok és a szurkolók is, utóbbiak hevesen hangot is adtak elégedetlenségüknek.

A londoni csapatot elkísérő fanatikusokhoz a csapatkapitány, Jarrod Bowen állt a legközelebb, aki odalépett, hogy megköszönje a támogatásukat, ám nem azt a reakciót kapta viszonzásul, mint amit szeretett volna. A szurkolók nem éppen szépirodalmi stílusban kérték számon rajta a csapat botrányos szereplését, ekkor elszakadt a játékosnál a cérna. Bowent úgy fogták le csapattársai, majd elkísérték a helyszínről.

Az angol válogatott támadó a lefújást követően 45 perccel már bocsánatot is kért a közösségi oldalán ezért a viselkedéséért.

Olyan ember vagyok, aki érzelmes, és minden egyes meccsen nagy elánnal küzd, viszont jobb példát kell mutatnom. Tudjátok mennyire szeretem ezt a klubot. Együtt leszünk túl ezen a nehéz időszakon, vasárnap találkozunk

– írta Jarrod Bowen, aki csapatával legközelebb a Nottingham Forest otthonában szerepel.