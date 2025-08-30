A sikerek teljesen elvakítottak bennünket

– Nem lehet, hogy ez nem a mi sportágunk? Hogy lejjebb kellene adni az elvárásokat?

– Most, ha erre azt mondom, hogy de – megköveznek. Nem, ez nem igaz. Akkor a mi sportágunk volt, amikor a Pécs bronzérmeket nyert az Euroligában, vagy 3-4 ezren szurkoltak Pécsett? Amikor a Sopron megnyerte a legrangosabb európai sorozatot? Amikor Kiss Lenkével vagy Boksay Zsuzsával, később Balogh Judittal a magyar női válogatott Eb-bronzérmeket nyert? Most nem?

Nagy kihívások Szekszárdon

– Szekszárdon dolgozik, ez a klub is szinte hasztalan üldözi a nagy sikert, hiszen az elmúlt tíz évben egy Magyar Kupa-győzelmen túl a bajnokságban nem tud igazán nagy áttörést felmutatni. Azaz a tolnai klub képtelen volt megnyerni a bajnokságot.

– Két éve dolgozom itt intenzíven. A nagyokkal szemben valóban nehéz dolgunk van, de amit csinálunk, az egyáltalán nem haszontalan! Szekszárdon harmincezren élnek, a KSC a város első számú csapata, amely nyolcadik éve nemzetközi szerepléssel kényezteti el a szurkolóit. Szerintem ez óriási eredmény. Mielőtt idekerültem, a csapat 2021-ben bronzérmet nyert az Európa-kupában, utána kétszer szerepelt az Euroliga főtábláján,

Bombaerős csapatokat láttunk és látunk vendégül ebben a kisvárosban. Magyarországon kevesen mondhatják ezt el. Magyar Kupa-aranyérem, ezüstök, bronzérmek. Mindez óriási szó.

Higgye el, ezt már látom belülről. Nem mellékesen ez a klub nevelte ki Studer Ágnest vagy Miklós Melindát a sportágnak. Ha csak ezt a két játékost, az ő pályára állításukat tekintem, már ez is óriási dolog. Ugyanakkor azt látom, hogy a tao megjelenésével a klubvezetők képtelenek olyan pénzeket találni, amelyek még a klasszikus szponzori támogatás alapelveinek felelnek meg. Nem a sportvezetők lustultak el, ezt vágják ugyanis a fejünkhöz. A támogatók nem adnak, mert azt mondják, minek adjanak, ott a tao, úgyis van. Vagy ha adnak, akkor taót adnak. Amit – sajnos ezt is nagyon kevesen tudják – nem lehet a felnőtt csapat üzemeltetésnél minden célra felhasználni.

– A pécsi női kosarasok 2025-ben bronzérmet nyertek az NB I-ben, de a Lauber Dezső sportcsarnokot egyszer sem sikerült megtölteni. Hol vannak azok az emberek, azok a drukkerek, akik nem is olyan régen még egymást ölték a jegyekért?

– Más lett a fókusz számukra vagy Budapestre költöztek. Az akkori törzsszurkolók édesapák és édesanyák lettek. Volt egy korosztály, akinek hosszú éveken át az jelentette az életét, hogy a pécsi kosármeccsekre járhattak. Már csütörtöktől erre készültek. Százak. Ezrek. Ma már nem. Minden megváltozott.

A mostani pécsi csapat ma nem olyan erős, hogy tömegeket mozdítson meg. Ugyanakkor azt is elismerem, hogy az sem volt normális, ami a mi időnkben zajlott.

Hogy budapesti újságírók rajtam kérték számon, miért olyan kevés a sajtóhely. Hogy mindenki Pécsre akart jönni kosárlabdát nézni. Hogy a játékosok a szurkolók személyi igazolványába adtak aláírásokat. Ez nem mese, ez megtörtént. Ott voltam, láttam, átéltem.

Rózsa Gábor szerint mára minden megváltozott, Pécsett sincsenek már tömegek a női kosárlabdacsapat meccsein

Fotó: Lantos Gábor

Szinte meghasonlottam, amikor az összeomlás után egyszer csak két pécsi csapat született. A PINKK, amelynek én voltam a névadója és a PEAC-Pécs. Ki gondolta volna, hogy lesz egy bajnok pécsi kosárcsapat, amelynek a hazai meccseit Komlón, Kozármislenyben meg az Isten tudja, hol kellett játszania? Most gondolja meg, mit érezhettek az addig elkényeztetett drukkerek. És ez a csapat, a PINKK 2014-ben úgy lett magyar bajnok, hogy a mindent eldöntő, ötödik mérkőzést Pécsett nyerte meg a PEAC ellen.

Ez volt Iványi Dalma játékos-pályafutásának utolsó meccse. Iványinak ma szobra kellene legyen a baranyai székhelyen.

Állítom, egy szál virágot, városi kitüntető címet nem kapott pályafutása lezárását követően akkor a pécsi vezetéstől azért, amit a városért tett.

– Három nevet mondok: Horváth Judit, Fűzy Ákos és Fricsi Dóra. Három ember, három olyan személy, akik ma már nincsenek az élők sorában. Mire gondol, ha eszébe jut ez a három név?

– Arra, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy élek, hogy a szeretteim ott lehetnek a közelemben. Mind a három halál – mint minden halál – felfoghatatlan. A szekszárdi Fricsi Dóra 12 évesen az edzésen lett rosszul, majd meghalt. Borzalmas tragédia.

Ez a haláleset sokak életében hagy kitörölhetetlen nyomot, s persze nagyon megrázta közösségünket, a csapattársakat, gyereket, szülőket, szurkolókat, támogatókat. Budapestről is jöttek az együttérző üzenetek.

Drága gyermek… Mint anno Pécsett Horváth Judit. Vele két évet dolgoztam, Fűzy Ákossal tizenötöt. Hányszor, de hányszor jutnak eszembe, hogy miért kellett ott és akkor, abban a pillanatban annak a busznak balesetet szenvednie, amelyen Ákos (és Tapodi Péter) ült. Miért akkor ment arra az a busz? Miért nem öt perccel később? Mi van akkor, ha Horváth Judit két perccel később érkezik meg motorjával ahhoz a sarokhoz, ahol motorbalesetet szenvedett és életét vesztette. De Horváth Juditnak van egy szobra Pécsett. Legalább neki van. Ha a még élőknek is emelnének, sok javaslatom lenne.