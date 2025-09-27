Donald Trump megteheti? Meccshelyszínekről döntene a 2026-os vb-n

Tizenegy egyesült államokbeli város ad otthont meccseknek a jövő nyári, 48 csapat részvételével megrendezendő labdarúgó-világbajnokság során, amelyet az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval közösen rendez. Miután a 104 mérkőzésből 78-at az Egyesült Államokban játszanak, köztük a döntőt is, Donald Trump úgy érezte, hogy az ő joga eldönteni, hogy a vb-meccseket mely amerikai városokban rendezzék meg. A BBC arról számolt be, hogy az elnök úgy döntött, egyszerűen áthelyezi a 2026-os világbajnokság mérkőzéseit azokból a városokból, amelyeket veszélyesnek tart.

Donald Trump kontra FIFA, azaz kinek a jogköre a vb-helyszínek kijelölése?

Egy biztos, ha kizárólag a jogszabályokat nézzük, akkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA felelős a világbajnokság szervezéséért és a rendező városok kiválasztásáért, valamint bármilyen, például a helyszínekkel kapcsolatos változásokat érintő döntést is csak a szervezet hozhat.

Nézzük, a FIFA melyik tizenegy amerikai városnak ítélte oda a rendezési jogot.

Atlanta

Boston

Dallas

Houston

Kansas City

Los Angeles

Miami

New York/New Jersey

Philadelphia

San Francisco

Seattle

A fentieken kívül Toronto, Vancouver (Kanada), Guadalajara, Mexikóváros és Monterrey (Mexikó) szerepel a vb-helyszínek között.

Trump és Infantino biztosan egyeztet

Trumpnak alapesetben nincs olyan felhatalmazása, aminek alapján ilyen változtatásokat végrehajthatna saját hatáskörben. Ugyanakkor az is tény, hogy az amerikai elnök szoros munkakapcsolatban áll Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, aki egyben a világbajnokság munkacsoportjának vezetője is.

Biztonságos lesz minden helyszín a világbajnokság alatt. Ám ha bármelyik városról úgy gondoljuk, hogy akár csak egy kicsit is veszélyes lesz a világbajnokság biztonságára, akkor egyszerűen áthelyezzük a meccseket egy másik városba

– mondta határozottan Trump az újságíróknak egy, az Ovális Irodában rendezett háttérbeszélgetésen.