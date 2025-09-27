labdarúgó világbajnokágFIFAhelyszínekDonald Trumpáthelyezés

Donald Trump megteheti? Meccshelyszínekről döntene a 2026-os vb-n

Miközben a pályán ádáz harc folyik azért, hogy mely válogatottak jutnak ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, melyet az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendez közösen, egy másik nagy párviadal is kialakulóban van a vb-vel kapcsolatban. Ugyanis Donald Trump amerikai elnök bejelentette, áthelyezi a világbajnokság mérkőzéseit azokból az amerikai városokból, amelyeket veszélyesnek tart. A szabályok alapján azonban erről egyedül a FIFA dönthet, és nem az amerikai elnök.

Molnár László
2025. 09. 27. 15:27
Donald Trump amerikai elnök a biztonságra hivatkozva cserélne le vb-helyszíneket
Donald Trump amerikai elnök a biztonságra hivatkozva cserélne le vb-helyszíneket Fotó: Saul Loeb Forrás: AFP
Tizenegy egyesült államokbeli város ad otthont meccseknek a jövő nyári, 48 csapat részvételével megrendezendő labdarúgó-világbajnokság során, amelyet az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval közösen rendez. Miután a 104 mérkőzésből 78-at az Egyesült Államokban játszanak, köztük a döntőt is, Donald Trump úgy érezte, hogy az ő joga eldönteni, hogy a vb-meccseket mely amerikai városokban rendezzék meg. A BBC arról számolt be, hogy az elnök úgy döntött, egyszerűen áthelyezi a 2026-os világbajnokság mérkőzéseit azokból a városokból, amelyeket veszélyesnek tart. 

Donald Trump, ha úgy érzi, hogy a biztonság ezt követeli meg, még a címvédő argentínok meccsét is átrakja másik városba
Donald Trump, ha úgy érzi, hogy a biztonság ezt követeli meg, még a címvédő argentinok meccsét is átrakja másik városba    Fotó: AFP/FRANCK FIFE

Donald Trump kontra FIFA, azaz kinek a jogköre a vb-helyszínek kijelölése?

Egy biztos, ha kizárólag a jogszabályokat nézzük, akkor a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, azaz a FIFA felelős a világbajnokság szervezéséért és a rendező városok kiválasztásáért, valamint bármilyen, például a helyszínekkel kapcsolatos változásokat érintő döntést is csak a szervezet hozhat. 

Nézzük, a FIFA melyik tizenegy amerikai városnak ítélte oda a rendezési jogot.

  • Atlanta
  • Boston
  • Dallas
  • Houston
  • Kansas City
  • Los Angeles
  • Miami
  • New York/New Jersey
  • Philadelphia
  • San Francisco
  • Seattle
Donald Trump és Gianni Infantino jó munkakapcsolatot ápol egymással
Donald Trump és Gianni Infantino jó munkakapcsolatot ápol egymással     Fotó: BBC/Getty Images

A fentieken kívül Toronto, Vancouver (Kanada), Guadalajara, Mexikóváros és Monterrey (Mexikó) szerepel a vb-helyszínek között.

Trump és Infantino biztosan egyeztet

Trumpnak alapesetben nincs olyan felhatalmazása, aminek alapján ilyen változtatásokat végrehajthatna saját hatáskörben. Ugyanakkor az is tény, hogy az amerikai elnök szoros munkakapcsolatban áll Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, aki egyben a világbajnokság munkacsoportjának vezetője is.

Biztonságos lesz minden helyszín a világbajnokság alatt. Ám ha bármelyik városról úgy gondoljuk, hogy akár csak egy kicsit is veszélyes lesz a világbajnokság biztonságára, akkor egyszerűen áthelyezzük a meccseket egy másik városba 

– mondta határozottan Trump az újságíróknak egy, az Ovális Irodában rendezett háttérbeszélgetésen.

A világbajnokság csoportkörének sorsolását december 5-én tartják Washingtonban, míg maga a futball-vb 2026. június 11-től július 19-ig tart, s annak a terve már elkészült, hogy a torna egyes fázisaiban hol zajlanak majd mérkőzések.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság helyszínei:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

