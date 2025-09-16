DVSCNB IDebrecen

Mindenki megnyugodhat, lesz fizetés az NB I-es Debrecennél

Papp László, Debrecen polgármestere bejelentette, hogy a város élvonalbeli labdarúgócsapatának átmeneti likviditási nehézségei kedden megszűnnek. A DVSC játékosai és szurkolói megnyugodhatnak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 17:26
DVSC
A debreceni játékosok fellélegezhetnek Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A pénzügyi kötelezettségek pontos teljesítése az alapja a klub működésének, ezért megengedhetetlennek tartjuk, hogy ebben a tekintetben ne legyen rend. Ennek biztosítását elvárjuk a mindenkori többségi tulajdonostól” – írta kedden a közösségi oldalán a polgármester. A DVSC számára ezek a szavak megnyugtatóak lehetnek.

DVSC
A DVSC játékosai megnyugodhatnak, lesz fizetés. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hozzátette: a város és a helyi szponzorok együttműködésének köszönhetően az átmeneti likviditási nehézségek megszűnnek, a DVSC Futballszervező Zrt. gazdasági stabilitása biztosított, a kötelezettségek teljesítése folyamatos.

„Amint azt az elmúlt évek, sőt évtizedek igazolják, a DVSC történetének egyetlen biztos pillére van: Debrecen városa. Többségi tulajdonosok jönnek-mennek, de a város – akár kisebbségi, akár többségi tulajdonosként – mindig ott állt és állni is fog a klub mögött” – írta Papp László. Mint elárulta, jelenleg a többségi tulajdonosi pozícióval kapcsolatos tárgyalások lezárásának hiánya generál megoldandó pénzügyi feladatokat.

A DVSC hat forduló után a tabella harmadik helyén áll az NB I-ben, a Magyar Kupában pedig a 32 közé jutott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.