Az UEFA döntött: Szlovákia utólag Európa-bajnok

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) péntektől hivatalosan is Szlovákiának és Csehországnak tulajdonítja az 1976-os Európa-bajnoki diadalt. A belgrádi döntőben a még egységes Csehszlovákia válogatottja hosszabbítás után 2-2-re végzett a címvédő Nyugat-Németországgal, majd a tizenegyespárbajban 5-3-ra diadalmaskodott. Ez volt az a mérkőzés, amely örökre beírta magát a futballtörténelembe Antonín Panenka legendás középre helyezett büntetőjével.

Az UEFA megosztotta Szlovákia és Csehország között a csehszlovák Európa-bajnoki sikert (Fotó: Nemzeti Sport)

Évtizedeken át kizárólag a csehekhez kapcsolták az 1976-os sikert, noha több szlovák származású játékos is pályára lépett a belgrádi döntőben. A mostani döntés értelmében mindkét ország Európa-bajnoknak vallhatja magát.