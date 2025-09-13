SzlovákiaUEFACsehországEurópai Labdarúgó-szövetségAntonín Panenka

Az UEFA döntött: Szlovákia utólag Európa-bajnok

Hosszú viták után az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) mindkét utódállamnak odaítélte az 1976-os Európa-bajnoki címet. A prágai születésű Panenka büntetőjével megnyert finálé immár a szlovák futballtörténelem részévé is vált.

C. Kovács Attila
2025. 09. 13. 13:18
Antonín Panenka legendás tizenegyese. Forrás: uefa.com
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) péntektől hivatalosan is Szlovákiának és Csehországnak tulajdonítja az 1976-os Európa-bajnoki diadalt. A belgrádi döntőben a még egységes Csehszlovákia válogatottja hosszabbítás után 2-2-re végzett a címvédő Nyugat-Németországgal, majd a tizenegyespárbajban 5-3-ra diadalmaskodott. Ez volt az a mérkőzés, amely örökre beírta magát a futballtörténelembe Antonín Panenka legendás középre helyezett büntetőjével.

Az UEFA megosztotta Szlovákia és Csehország között a csehszlovák Európa-bajnoki sikert.
Az UEFA megosztotta Szlovákia és Csehország között a csehszlovák Európa-bajnoki sikert (Fotó: Nemzeti Sport)

Évtizedeken át kizárólag a csehekhez kapcsolták az 1976-os sikert, noha több szlovák származású játékos is pályára lépett a belgrádi döntőben. A mostani döntés értelmében mindkét ország Európa-bajnoknak vallhatja magát. 

Micsoda Európa-bajnokság volt!

Az 1976-os torna egyébként az egyik legizgalmasabb Európa-bajnokságként íródott be a történelemkönyvekbe. A csehszlovák csapat a zágrábi elődöntőben hosszabbításban 3-1-re győzte le a korszak egyik legerősebb válogatottját, Hollandiát. A fináléban pedig a belgrádi Crvena zvezda Stadionban született meg a futballtörténelem egyik legemlékezetesebb győzelme, amely mostantól hivatalosan is két ország futballhagyományát gazdagítja.

Antonín Panenka legendás gólja:

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

