Óriási rekorddöntés a nyári átigazolásoknál, a FIFA is reagált

A FIFA számításai szerint a klubok összesen 9,76 amerikai dollárt költöttek új játékosokra, ami több mint 50 százalékos növekedést jelent az előző év hasonló időszakához képest. Az átigazolások száma is megdöntötte a korábbi rekordot: közel 12 ezer játékosváltást regisztráltak június 1. és szeptember 2. között, amihez minden bizonnyal hozzájárult, hogy a klubvilágbajnokság miatt sok helyen a megszokottnál korábban, és ezáltal tovább volt lehetőség az üzletek lebonyolítására.

A FIFA által emlegetett rekordok létrejöttében a klubvilágbajnokságnak is fontos szerepe volt (Fotó: Domenic Aquilina/NurPhoto/AFP)

A FIFA szerint tarolt az angol futball

Nem meglepő módon ismét a Premier League dominálta a piacot: az angol klubok önmagukban több mint 3 milliárd dollárt költöttek, amivel új rekordot állítottak fel egyetlen nemzeti szövetség kiadásait tekintve. A legtöbb új játékost az angol, portugál és brazil klubok regisztrálták, ami jól tükrözi a globális piac átrendeződését és a dél-amerikai tehetségek iránti töretlen érdeklődést.

A női labdarúgás is dinamikus növekedést mutatott: a női játékosokra fordított összeg elérte a 12,3 millió dollárt, ami több mint 80 százalékos növekedés a 2024-es nyárhoz képest. Az átigazolások száma meghaladta az 1100-at, amely szintén új csúcs. A női piacon az Egyesült Államok klubjai voltak a legnagyobb költekezők, több mint 4 millió dollárt fordítva új igazolásokra, míg a legtöbb bejövő játékos Németországba, Angliába és vissza az USA-ba érkezett.

A FIFA szerint ezek az adatok azt mutatják, hogy a globális futballpiac nemcsak talpra állt a pandémiás évek után, hanem új korszakba lépett. Emilio García Silvero, a szervezet jogi igazgatója kiemelte: „A férfi piac aktivitása különösen figyelemre méltó a 2026-os világbajnokságot megelőző évben, miközben a női futball is új szintre lépett a nemzetközi klubversenyeken belül.”