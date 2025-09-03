átigazolásKeitaNyíregyházaDVTK

„Köszönjük, te áruló” – Isakhoz hasonlóan ért célba az NB I zsarolója

A Diósgyőr kivásárolta élő szerződéséből a Nyíregyháza középpályását, aki a hétvégén nem volt hajlandó elutazni a csapatával bajnoki mérkőzésre. Aboubakar Keita gyakorlatilag ugyanúgy megzsarolta a nyírségieket, mint tette a végül a Liverpoolba igazoló Alexander Isak. Az eset további pikantériája, hogy a két kelet-magyarországi egyesület egymás ősi riválisa. A nyíregyházi drukkerek a közösségi médiában gyalázzák az elefántcsontparti játékost, a DVTK-szurkolók egy része sem érti, erre miért volt szükség. Keita immár több mint 10 klubnál tart.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 03. 22:03
Keita
Aboubakar Keita immár a Diósgyőr játékosa Fotó: DVTK
Már az is elég bizarr volt, hogy a Nyíregyháza a nyáron leigazolta a Diósgyőr csatárát, Brit Edomwonyit. Aboubakar Keita fordított utat járt be, ráadásul ő a távozása előtt gyakorlatilag megtagadta, hogy pályára lépjen a Szpariban, amelyben alapember volt.

Keita
Aboubakar Keita (jobbra) immár a Diósgyőr játékosaként Kovács Zoltán sportigazgatóval Fotó: DVTK

Keita már pózol

– Egy 27 éves, másfél éve Magyarországon játszó elefántcsontparti középpályást igazolt a DVTK. Aboubakar Keita átigazolási díj fejében érkezik Nyíregyházáról – tett nagy bejelentést szerdán a diósgyőri együttes, amely ezzel befejezte a keret átalakítását. Kovács Zoltán sportigazgató méltatta az általa Újpesten megismert labdarúgót, akinek az érkezése megosztja a DVTK-szurkolóit. Eleve megkérdőjelezik, hogy erre a posztra kellett-e erősítés, illetve értetlenségüknek adnak hangot, miszerint légióst vettek, miközben Pozeg Vancast éppen a magyar-szabályra hivatkozva engedték el. 

Ritka eset, hogy az ősi rivális klubok szimpatizánsai egyetértenek, ám Keita „összehozta őket”: mindkét csapat hivatalos oldalán árulónak titulálják. 

Érdekesség, hogy Keita éppen a DVTK-nál árulónak tartott focistától kért tanácsot!

– Nyíregyházáról mindenképpen távozni akartam, miután azt közölték velem, hogy nem számítanak rám, és ezzel párhuzamosan Bright Edomwonyi sok jót mesélt a DVTK-ról, hogy milyen szervezett klub, és a szurkolói is fanatikusak. Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek! 

Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál 

szúrt oda még egyet a DVTK oldalának nyilatkozó Aboubakar Keita. 

Elköszöntek tőle 

„Köszönjük, te áruló ” – búcsúzott egy szpari-szurkoló a Nyíregyházáról – a Liverpoolba zsarolással eljutó Isakhoz hasonlóan – nyomásgyakorlással távozó játékostól. 

Nagy port vert fel a hétvégén, hogy Keita nem volt hajlandó elutazni a nyíregyházi csapattal a győri bajnoki meccsre. 

Mint megírtuk, szerette volna elérni, hogy felbontsák a szerződését, és ingyen igazolhatóvá váljon. Révész Bálint, a Szpari tulajdonosa megdöbbent, és kijelentette, hogy „egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait!” Jogi lépéseket helyezett kilátásba, ám most úgy tűnik, hogy megoldást találtak a kínos ügyre. Végül is megváltak Keitától, akiért pénzt is kapnak. Elég cinikus módon, de kulturáltan meg is köszönték a Szpariban 32 mérkőzésen szerepelt, a szomszédvár Debrecen ellen augusztus 17-én klubtörténelmi jelentőségű, győztes gólt szerző játékos szolgálatait.

Újabb állomáshely

Aboubakar Keita egyébként azzal a 32 fellépéssel egyéni rekordot döntött, immár ez az egy klubban lejátszott legtöbb meccse. Mindez azért lehetséges, mert már több mint 10 klubnál szerepelt, számos országban megfordult. 

Fiatalon került Dániába, az FC Köbehavn állandóan kölcsönadta. Megfordult Norvégiában, Belgiumban, Izraelben és Svédországban is. 

Magyarországon az Újpest igazolta le először 2024 elején. A lila-fehéreknél 16 tétmérkőzésen jutott lehetőséghez, úgy került 2024 nyarán Nyíregyházára. Ott sem töltött éveket. Diósgyőrben talán tartósan otthonra talál...

 

