„Köszönjük, te áruló” – Isakhoz hasonlóan ért célba az NB I zsarolója

Már az is elég bizarr volt, hogy a Nyíregyháza a nyáron leigazolta a Diósgyőr csatárát, Brit Edomwonyit. Aboubakar Keita fordított utat járt be, ráadásul ő a távozása előtt gyakorlatilag megtagadta, hogy pályára lépjen a Szpariban, amelyben alapember volt.

Aboubakar Keita (jobbra) immár a Diósgyőr játékosaként Kovács Zoltán sportigazgatóval Fotó: DVTK

Keita már pózol

– Egy 27 éves, másfél éve Magyarországon játszó elefántcsontparti középpályást igazolt a DVTK. Aboubakar Keita átigazolási díj fejében érkezik Nyíregyházáról – tett nagy bejelentést szerdán a diósgyőri együttes, amely ezzel befejezte a keret átalakítását. Kovács Zoltán sportigazgató méltatta az általa Újpesten megismert labdarúgót, akinek az érkezése megosztja a DVTK-szurkolóit. Eleve megkérdőjelezik, hogy erre a posztra kellett-e erősítés, illetve értetlenségüknek adnak hangot, miszerint légióst vettek, miközben Pozeg Vancast éppen a magyar-szabályra hivatkozva engedték el.

Ritka eset, hogy az ősi rivális klubok szimpatizánsai egyetértenek, ám Keita „összehozta őket”: mindkét csapat hivatalos oldalán árulónak titulálják.

Érdekesség, hogy Keita éppen a DVTK-nál árulónak tartott focistától kért tanácsot!

– Nyíregyházáról mindenképpen távozni akartam, miután azt közölték velem, hogy nem számítanak rám, és ezzel párhuzamosan Bright Edomwonyi sok jót mesélt a DVTK-ról, hogy milyen szervezett klub, és a szurkolói is fanatikusak. Boldog vagyok, hogy a Diósgyőr játékosa lehetek!

Jól ismerem a Fizz Ligát, és ellenfélként a DVTK-t is, hiszen néhány hete testközelből tapasztaltam meg, hogy mennyivel jobbak voltak a Nyíregyházánál

– szúrt oda még egyet a DVTK oldalának nyilatkozó Aboubakar Keita.

Elköszöntek tőle

„Köszönjük, te áruló ” – búcsúzott egy szpari-szurkoló a Nyíregyházáról – a Liverpoolba zsarolással eljutó Isakhoz hasonlóan – nyomásgyakorlással távozó játékostól.

Nagy port vert fel a hétvégén, hogy Keita nem volt hajlandó elutazni a nyíregyházi csapattal a győri bajnoki meccsre.

Mint megírtuk, szerette volna elérni, hogy felbontsák a szerződését, és ingyen igazolhatóvá váljon. Révész Bálint, a Szpari tulajdonosa megdöbbent, és kijelentette, hogy „egyetlen játékos sem helyezheti magát a Nyíregyháza Spartacus FC fölé, és nem alkalmazhat nyomásgyakorlást a szerződésének megszüntetése érdekében, pláne nem hagyhatja cserben csapattársait!” Jogi lépéseket helyezett kilátásba, ám most úgy tűnik, hogy megoldást találtak a kínos ügyre. Végül is megváltak Keitától, akiért pénzt is kapnak. Elég cinikus módon, de kulturáltan meg is köszönték a Szpariban 32 mérkőzésen szerepelt, a szomszédvár Debrecen ellen augusztus 17-én klubtörténelmi jelentőségű, győztes gólt szerző játékos szolgálatait.