  • Döbbenetes bejelentés: visszavonul a profi boksz veretlen fekete báránya, a KO-király
Döbbenetes bejelentés: visszavonul a profi boksz veretlen fekete báránya, a KO-király

Sokan állították, hogy a Tank elveszítette a józan ítélőképességét, ugyanis a WBA könnyűsúlyú világbajnoka november 14-én a nehézsúlyú influenszer, Jake Paul ellen lép kötelek közé. Most már szinte mindenki biztos ebben, mert Gervonta Davis bejelentette, a novemberi meccs lesz az utolsó profi pályafutása során. A 30 éves amerikai a sportág igazi fekete báránya, aki már hatszor volt börtönben.

Molnár László
2025. 09. 27. 14:29
Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett
Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző a profi boksz világában, az nem más, mint a három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címig jutott, Tank becenévre hallgató bunyós. Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás tíz legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – a Tank nevéhez fűződik.

A show már elkezdődött, Gervonta Davis bejelentésével le is dobta a bombát
A show már elkezdődött, Gervonta Davis bejelentésével le is dobta a bombát    Fotó: Ring Magazine

Gervonta Davis rendszeresen verte gyermekei anyját

Sajnos azonban a harmincéves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le:

  • verekedés, 
  • balesetokozás
  • és családon belüli erőszak miatt ült már börtönben.

Legutóbb megint alaposan helybenhagyta volt barátnőjét – ez már dokumentálhatóan minimum a tizedik eset volt –, aki egyben gyermekei édesanyja is. A bokszoló az apák napján ment a gyermekeiért, ám összekapott a gyermekek anyjával, akit többször is megütött. 

Fejbe ütötte, majd arcon is csapta, és a nő ennek következtében elesett. A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt, 

viszont később orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban. A WBA könnyűsúlyú világbajnoka viszont ezúttal sem úszta meg a bántalmazást, ugyanis az esetet követően majd egy hónappal a rendőrség letartóztatta Davist Miami Beachen, mégpedig könnyű testi sértés vádjával. 

Rekordokat dönthet a novemberi Gervonta Davis és Jake Paul összecsapása
Rekordokat dönthet a novemberi Gervonta Davis–Jake Paul-összecsapás     Fotó: Netflix

A Tank bejelentette, a Jake Paul elleni eszement bemutatót követően visszavonul

Augusztus 21-én robbant a Tankkal kapcsolatban az újabb bomba, amikor kiderült, hogy a 60 kilós bokszoló november 14-én olyan ellenfél ellen lép legközelebb szorítóba, aki hozzá képest egy hegyomlás: a nehézsúlyú Jake Paul (12-1, 7 KO) lesz az ellenfele egy tízmenetes bemutatón, aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.

  • A Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;
  • a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;
  • a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;
  • a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;
  • háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

A Davis–Paul-csatával kapcsolatban a hét elején látott napvilágot, miszerint a maximális súly 195 font (kb. 88 kg) lesz, és mindkét harcosnak 12 unciás kesztyűt kell viselnie a küzdelem alatt, valamint a bemutató jellege ellenére a rendes meccsekhez hasonlóan három bíró fogja pontozni a küzdelmet a ring mellől. Ekkor mindenki azt hitte, a ringcsatával és a két főszereplővel kapcsolatban egy darabig nem olvashatunk új híreket. Aztán a Tank robbantott.

Igen, igaz a hír, hogy befejezem a karrierem, miután novemberben megmérkőztem a „The Problem Child”-dal. A boksz halott, immár semmi lojalitás nincs benne. Én ennek megfelelően reagálok minderre, és 8 hét múlva lezárom a magam részéről az egészet 

– olvasható a Ring Magazin onine változatán Davis nyilatkozata.

Gervonta Davis legkeményebb KO-ja :

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

