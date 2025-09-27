Döbbenetes bejelentés: visszavonul a profi boksz veretlen fekete báránya, a KO-király

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző a profi boksz világában, az nem más, mint a három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címig jutott, Tank becenévre hallgató bunyós. Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás tíz legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – a Tank nevéhez fűződik.
Gervonta Davis rendszeresen verte gyermekei anyját
Sajnos azonban a harmincéves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le:
- verekedés,
- balesetokozás
- és családon belüli erőszak miatt ült már börtönben.
Legutóbb megint alaposan helybenhagyta volt barátnőjét – ez már dokumentálhatóan minimum a tizedik eset volt –, aki egyben gyermekei édesanyja is. A bokszoló az apák napján ment a gyermekeiért, ám összekapott a gyermekek anyjával, akit többször is megütött.
Fejbe ütötte, majd arcon is csapta, és a nő ennek következtében elesett. A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt,
viszont később orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban. A WBA könnyűsúlyú világbajnoka viszont ezúttal sem úszta meg a bántalmazást, ugyanis az esetet követően majd egy hónappal a rendőrség letartóztatta Davist Miami Beachen, mégpedig könnyű testi sértés vádjával.
A Tank bejelentette, a Jake Paul elleni eszement bemutatót követően visszavonul
Augusztus 21-én robbant a Tankkal kapcsolatban az újabb bomba, amikor kiderült, hogy a 60 kilós bokszoló november 14-én olyan ellenfél ellen lép legközelebb szorítóba, aki hozzá képest egy hegyomlás: a nehézsúlyú Jake Paul (12-1, 7 KO) lesz az ellenfele egy tízmenetes bemutatón, aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.
- A Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;
- a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;
- a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;
- a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;
- háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.