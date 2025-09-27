  • Magyar Nemzet
A Győr fél gőzzel aratott megsemmisítő sikert a Bajnokok Ligájában

A női kézilabda Bajnokok Ligája harmadik fordulójában a Buducnost otthonában vendégszerepelt a Győri Audi ETO KC. Ahogy várható volt, a Bajnokok Ligája-címvédő magyar csapat tükörsima, 36-20-as győzelmet aratott. A Győr továbbra is százszázalékos a nemzetközi porondon.

Tóth Norbert
2025. 09. 27. 19:52
Nem volt kérdés a Győr sikere.
Nem volt kérdés a Győr sikere. (Fotó: Krizsán Csaba/ MTI Fotószerkesztõség)
A Győri Audi ETO KC címvédőhöz méltóan kezdte a Bajnokok Ligáját. A BL-csoportkör az első fordulóban a BVB Dortmund otthonában 43-30-ra nyertek a győriek, majd az első hazai meccset 31-30-ra húzták be az Esbjerg ellen. A harmadik körös ellenfél az a Buducnost volt, amely az előző idényben óriási meglepetést eredményt ért el az ETO ellen, 23-23-as döntetlent harcolt ki. Idén pont nélkül álltak még a montenegróiak.

Harmadik győzelmét aratta a Győr.
Továbbra is hibátlan a Bajnokok Ligájában a Győr (Fotó: Peka Roland/Győri Audi ETO KC)

 

Az elejétől erőt demonstrált a magyar bajnok

Már az első másodperctől fogva nem fért kétség a találkozó végkimeneteléhez. A Győr bő öt perc után négy góllal vezetett, korán megtörte ellenfelét. A Buducnost hat perc után tudta megszerezni első találatát. Mivel nem lassítottak a győriek, gyorsan komoly különbség alakult ki a felek között: a 17. percben már tíz volt közte (3-13).

Per Johansson együttese 70-80 százalékot ha beleadott az első játékrészbe, mégis elképesztően nagy volt a fölénye. A Buducnost mindössze hát találatig jutott az első félidő alatt, 18-6-os győri előnnyel fordultak a felek. A magyar bajnok számára a legnagyobb kihívást a koncentráció fenntartása jelentette a második játékrészre nézve.

 

Tükörsima győzelmet aratott a Győr

A második félidő nem úgy indult, mint ahogy azt Per Johansson vagy éppen a magyar szurkolók elképzelték. Négy perc alatt öt gólt dobott a Buducnost (úgy hogy a teljes első félidőben összesen hatot), azonnal jött az időkérés a Győrnél. Ez a megbeszélés inkább volt dorgáló jellegű, mint taktikai.

Ezután összekapta magát a magyar bajnok, főleg fejben volt erre szükség. A dobott gólok száma továbbra is kiemelkedő volt, ám védekezésben már közel sem voltak annyira kompaktak a győriek, illetve a Buducnost is feljavult valamelyest. Az utolsó tíz percbe lépve már a 30. magyar gólnál jártunk (17-30).

A végére tizenhat lett köztük, 20-36-ra nyert a Győr. Fodor Csenge 6, Almeida de Paula és Kristina Jörgensen 5-5 találattal zárt. Szemerey Zsófi 15 védést mutatott be, méghozzá 42,86 százalékos hatékonysággal.

Csak dicsérni lehetett az ETO-t, amiért végig ennyire komolyan és egy pillanatra sem fél vállról vette a találkozót. A történelmi 18 gólos különbséget végül nem sikerült beállítani, de panaszra természetesen így sem lehet ok.

Az FTC ugyan sokkal szorosabb meccsen, de szintén győzni tudott a mai napon:

 

Google News
