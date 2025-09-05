Ma nincsenek olyan óriások az ír válogatottban, mint aki beleégett Keller József emlékezetébe

Keller Józsefvb-selejtezőÍrországmagyar válogatott

Írország vendégeként, szombaton kezdi meg vb-selejtezős szereplését a magyar labdarúgó-válogatott. A párosítás kapcsán megidézzük a két csapat legutóbbi selejtezőjét, amelyet végigjátszott Keller József. A 29-szeres válogatott korábbi futballista most nem tartja annyira erősnek az íreket.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 05. 4:57
Keller József az FTC csapatából volt válogatott 1986 és 1994 között. Napjainkban is a klub kötelékébe tartozik. Fotó: Mirkó István
Magyarország 36 éve, 1989. június 4-én játszott legutóbb világbajnoki selejtezőt Írország ellen, melyet a házigazda Paul McGrath 34. és Tony Cascarino 80. percben szerzet találatával nyert meg. Az akkor 2-0-s vereséget szenvedett válogatott soraiban ott volt hátvédként a Ferencváros labdarúgója, Keller József is.

Sallói István, Telek András, Keller József (balról a harmadik) és Simon Tibor a válogatott egyik 1992-es edzésén
Sallói István, Telek András, Keller József (balról a harmadik) és Simon Tibor a válogatott egyik 1992-es edzésén (Fotó: Nemzeti Sport)

 

Keller József ma is emlékszik Tony Cascarinóra

Keller manapság is az FTC kötelékébe tartozik, a fővárosi klub utánpótlás-koordinátoraként segít a különböző korosztályok ügyes-bajos dolgainak intézésében. Noha már jócskán túl van a játékos-pályafutásán (ennek profi szakasza 2004-ben zárult le), máig tisztán emlékszik a 36 évvel ezelőtt történtekre.

– Jó csapata volt az íreknek, tele jónevű labdarúgókkal, akik az angol élvonalban játszottak. Emlékszem, volt egy remek csatáruk, Tony Cascarino, ő szerezte az ellenfél második gólját. Hajtós mérkőzés volt, 2-0-ra kaptunk ki, két gyermeteg gólt kaptunk – emelte ki a lapunknak nyilatkozó Keller a termetes, 190 centi magas csatárt az írek közül.

Az ír labdarúgás akkor nagyon jó volt. Fizikálisan az a régi, szigetországi foci uralkodott, sok előreívelt labdával próbáltak operálni az írek is. Ilyen helyzetekből kaptuk a gólokat, az ír játékosok kétszer is el tudtak menni a széleken. Azon a meccsen ők voltak a jobbak. Pedig nekünk is jó csapatunk volt, még Döme (Détári Lajos – a szerk.) is játszott, csakúgy, mint a két Disztl, Garaba Imre vagy akár Kozma István, csak hogy néhány nevet megemlítsek.

 

A spanyolok és az írek is jobbak voltak

Az 1990-es, olaszországi világbajnokságra vezető selejtező ötödik, írországi találkozója után abban a sorozatban még hármat játszott a nemzeti tizenegy, amely 8 ponttal csoportharmadik lett. 

  • A vb-re a csoportot megnyerő Spanyolország és a 12 pontos Írország jutott ki
  • A spanyolok Itáliában nyolcaddöntőt, az írek negyeddöntőt játszhattak. 
  • Magyarország az 1986-os, mexikói részvétel után először maradt le a világbajnokságról, ahova azóta sem tudott visszatérni.

– Akkoriban szinte sokkolta a közvéleményt, hogy nem kvalifikáltuk magunkat az olaszországi vb-re, hiszen az 1986-os világbajnokságra még nagyon jó teljesítménnyel, csoportelsőként jutottunk ki. A mexikói vb-t követően kapitányváltás történt, jött Komora Imre, ám az 1990-es torna selejtezőjében már Bicskei Bertalan irányításával szerepeltünk. Szerettünk volna jó eredményt elérni, de a realitást nézve a spanyol és az ír jobb csapat volt – mondta el Keller József.

Budapest, 2023. november 23. Maticza Katalin utánpótlásedző átveszi a Fradi Szív elismerést Sas Sándor paralimpikon erőemelőtől és Keller József egykori válogatott labdarúgótól a Fradi Fair Play díjak átadása alkalmából rendezett gálán 2023. november 23-án. MTI/Illyés Tibor
Keller József Maticza Katalin utánpótlásedző és Sas Sándor paralimpikon erőemelő társaságában a 2023-as Fradi Fair Play Gálán (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

Keller bízik a pótselejtezős hely elérésében

A magyar válogatott szombaton 20.45-kor kezd Írország ellen, egyszersmind a 2026-os vb selejtezőjében, ahol három ellenfél vár rá: a portugál, az ír, valamint az örmény gárda. Kulcsfontosságúnak ígérkezik az eredményes rajt, a szeptember 9-én, a Puskás Arénában sorra kerülő második meccsen ugyanis a csoportfavoritnak tartott Portugália lesz az ellenfél.

– Remélem, hogy most szombaton jó eredményt tudunk elérni Írországban. Jó csapatunk van, az íreket viszont napjainkban nem tartom annyira erősnek. A jó kezdés azért is fontos volna, hogy önbizalommal telve tudjon kiállni a válogatott a következő, portugálok elleni selejtezőre – vélekedett Keller József, aki szerint Marco Rossi szövetségi kapitány együttese megelőzheti az íreket. – A portugálok egyértelműen a csoport esélyesei, de okoztunk már nekik kellemetlen perceket. Őket is meg lehet lepni, pláne egy jó kinti szereplés után volna esély erre. Szerintem ha a második, pótselejtező helyet érő pozíciót elérnénk, az remek volna. Bízom benne, hogy ez benne van a csapatban.

A négytagú selejtezőcsoportból csak a győztes kvalifikál automatikusan a vb-re. A második helyezett pótselejtezőn szerepelhet.

 

