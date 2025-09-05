Ma nincsenek olyan óriások az ír válogatottban, mint aki beleégett Keller József emlékezetébe

Magyarország 36 éve, 1989. június 4-én játszott legutóbb világbajnoki selejtezőt Írország ellen, melyet a házigazda Paul McGrath 34. és Tony Cascarino 80. percben szerzet találatával nyert meg. Az akkor 2-0-s vereséget szenvedett válogatott soraiban ott volt hátvédként a Ferencváros labdarúgója, Keller József is.

Sallói István, Telek András, Keller József (balról a harmadik) és Simon Tibor a válogatott egyik 1992-es edzésén (Fotó: Nemzeti Sport)

Keller József ma is emlékszik Tony Cascarinóra

Keller manapság is az FTC kötelékébe tartozik, a fővárosi klub utánpótlás-koordinátoraként segít a különböző korosztályok ügyes-bajos dolgainak intézésében. Noha már jócskán túl van a játékos-pályafutásán (ennek profi szakasza 2004-ben zárult le), máig tisztán emlékszik a 36 évvel ezelőtt történtekre.

– Jó csapata volt az íreknek, tele jónevű labdarúgókkal, akik az angol élvonalban játszottak. Emlékszem, volt egy remek csatáruk, Tony Cascarino, ő szerezte az ellenfél második gólját. Hajtós mérkőzés volt, 2-0-ra kaptunk ki, két gyermeteg gólt kaptunk – emelte ki a lapunknak nyilatkozó Keller a termetes, 190 centi magas csatárt az írek közül.

Az ír labdarúgás akkor nagyon jó volt. Fizikálisan az a régi, szigetországi foci uralkodott, sok előreívelt labdával próbáltak operálni az írek is. Ilyen helyzetekből kaptuk a gólokat, az ír játékosok kétszer is el tudtak menni a széleken. Azon a meccsen ők voltak a jobbak. Pedig nekünk is jó csapatunk volt, még Döme (Détári Lajos – a szerk.) is játszott, csakúgy, mint a két Disztl, Garaba Imre vagy akár Kozma István, csak hogy néhány nevet megemlítsek.

A spanyolok és az írek is jobbak voltak

Az 1990-es, olaszországi világbajnokságra vezető selejtező ötödik, írországi találkozója után abban a sorozatban még hármat játszott a nemzeti tizenegy, amely 8 ponttal csoportharmadik lett.

A vb-re a csoportot megnyerő Spanyolország és a 12 pontos Írország jutott ki

A spanyolok Itáliában nyolcaddöntőt, az írek negyeddöntőt játszhattak.

Magyarország az 1986-os, mexikói részvétel után először maradt le a világbajnokságról, ahova azóta sem tudott visszatérni.

– Akkoriban szinte sokkolta a közvéleményt, hogy nem kvalifikáltuk magunkat az olaszországi vb-re, hiszen az 1986-os világbajnokságra még nagyon jó teljesítménnyel, csoportelsőként jutottunk ki. A mexikói vb-t követően kapitányváltás történt, jött Komora Imre, ám az 1990-es torna selejtezőjében már Bicskei Bertalan irányításával szerepeltünk. Szerettünk volna jó eredményt elérni, de a realitást nézve a spanyol és az ír jobb csapat volt – mondta el Keller József.