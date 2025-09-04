Kozma István, a Premier League első magyarja: Szoboszlai nem lő minden szabadrúgásból gólt

Szoboszlai Dominik kiváló szezonkezdete még inkább megerősítette: ő az első számú magyar labdarúgó. Az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgólja a korábbi Liverpool-játékos, Kozma István szerint inspiráló a magyar gyerekeknek.

Több mint egy gól: Szoboszlai szabadrúgása inspirálja a magyar gyerekeket Kozma István szerint Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Mindenkinek tetszett, akivel beszéltem. Szerintem aki szereti a focit, az örül, ha egy ilyen gólt lát egy magyar játékostól.

A nálunk játszó srácok amúgy is szeretnek futballozni, de mintha hájjal kenegetnék őket, illetve megerősíti őket abban, hogy oda is el lehet jutni, olyan szinten is lehet nagy dolgokat véghez vinni – mondta lapunk megkeresésére a Mészöly Focisuli szakmai igazgatója, a Liverpool korábbi labdarúgója Szoboszlai góljának hatásáról. Kozma István már 2023 nyarán azt mondta, nyugodtan rábízhatják a rögzített helyzeteket a magyar középpályásra, ám idő és Trent Alexander-Arnold távozása is kellett, hogy meg is tegyék.

– Ki kell érdemelni, meg a játékostársaknak is látni kell, hogy mire képes valaki. Amikor fiatalon Újpesten voltam, korán elkezdtem gyakorolni a szabadrúgásokat, és egész jól ment. Ez nem jelentette azt, hogy egyből én rúghattam meccseken. Ha pedig megkapod a lehetőséget, de nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd, tolódik és újra várnod kell a sorodra.

Nehogy azt higgye most bárki, hogy Dominik minden szabadrúgásból gólt fog rúgni. Ettől függetlenül ez a gólja most már predesztinálja arra, hogy rábízzák. Valószínűleg az elsők között lesz, akik elvégezhetik a jövőben

– fogalmazott a korábbi középpályás Kozma István, aki az 1990-es évek elején másfél szezonon át a Liverpool játékosa volt, FA-Kupa-győztesnek is vallhatja magát.

Kozma István gyerekek gyűrűjében Fotó: Mészöly Focisuli

Kozma István nem aggódik

Több fórumon is féltették Szoboszlait, hogy megelégszik, esetleg a fejébe száll a dicsőség. Ilyenről szó sincs az esetében, ugyanakkor nagy talány, hogy hat nappal az Arsenal elleni angol rangadó után hogyan tud jól, vezérként játszani majd a magyar válogatottban szombaton Dublinban a meglepetésre készülő Írország ellen.



– Simán! Ő és a többiek fel vannak készítve erre a sorozatterhelésre.

Természetesen nagy szerepe van a válogatott stábjának abban, hogyan hozzák formába. Marco Rossiék tudják, hogyan kell ezt jól csinálni. A fizikai állapota rendben van, azt nem most fejlesztik. Igazából a frissítésen van a hangsúly – oszlatta el a kételyeket a 60 esztendős, korábbi 40-szeres válogatott játékos, aki az első magyar volt, aki pályára lépett az angol Premier League-ben.