Kozma István, a Premier League első magyarja: Szoboszlai nem lő minden szabadrúgásból gólt

A magyar gyerekekre is nagy hatást gyakorolt Szoboszlai Dominik játéka és az Arsenal elleni csodás szabadrúgásgólja. Kozma István, a Mészöly Focisuli szakmai igazgatója, a Liverpool korábbi labdarúgója szerint élő példa van a fiatalok előtt, hová lehet eljutni. A 60 esztendős szakember nem aggódik amiatt, hogy szombaton Írországban ne lenne friss a magyar válogatott és csapatkapitánya az első világbajnoki selejtezőn. Kozma – aki játszott a két csapat legutóbbi vb-selejtezőjén 1989-ben, amikor 2-0-ra kikaptunk – amondó, hogy lesz esélyünk Dublinban.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 04. 5:25
Kozma István Liverpool, 2025. augusztus 31. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Arsenal mérkőzésen Liverpoolban 2025. augusztus 31-én. MTI/EPA/Adam Vaughan
Kozma István is örül Szoboszlai Dominik (képünkön) remeklésének Fotó: Adam Vaughan Forrás: MTI/EPA
Szoboszlai Dominik kiváló szezonkezdete még inkább megerősítette: ő az első számú magyar labdarúgó. Az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgólja a korábbi Liverpool-játékos, Kozma István szerint inspiráló a magyar gyerekeknek.

Több mint egy gól: Szoboszlai szabadrúgása inspirálja a magyar gyerekeket Kozma István szerint
Több mint egy gól: Szoboszlai szabadrúgása inspirálja a magyar gyerekeket Kozma István szerint Fotó: Adam Vaughan / MTI/EPA

Mindenkinek tetszett, akivel beszéltem. Szerintem aki szereti a focit, az örül, ha egy ilyen gólt lát egy magyar játékostól. 

A nálunk játszó srácok amúgy is szeretnek futballozni, de mintha hájjal kenegetnék őket, illetve megerősíti őket abban, hogy oda is el lehet jutni, olyan szinten is lehet nagy dolgokat véghez vinni – mondta lapunk megkeresésére a Mészöly Focisuli szakmai igazgatója, a Liverpool korábbi labdarúgója Szoboszlai góljának hatásáról. Kozma István már 2023 nyarán azt mondta, nyugodtan rábízhatják a rögzített helyzeteket a magyar középpályásra, ám idő és Trent Alexander-Arnold távozása is kellett, hogy meg is tegyék.

– Ki kell érdemelni, meg a játékostársaknak is látni kell, hogy mire képes valaki. Amikor fiatalon Újpesten voltam, korán elkezdtem gyakorolni a szabadrúgásokat, és egész jól ment. Ez nem jelentette azt, hogy egyből én rúghattam meccseken. Ha pedig megkapod a lehetőséget, de nem úgy sikerül, ahogy szeretnéd, tolódik és újra várnod kell a sorodra. 

Nehogy azt higgye most bárki, hogy Dominik minden szabadrúgásból gólt fog rúgni. Ettől függetlenül ez a gólja most már predesztinálja arra, hogy rábízzák. Valószínűleg az elsők között lesz, akik elvégezhetik a jövőben

 – fogalmazott a korábbi középpályás Kozma István, aki az 1990-es évek elején másfél szezonon át a Liverpool játékosa volt, FA-Kupa-győztesnek is vallhatja magát.

Kozma István gyerekek gyűrűjében
Kozma István gyerekek gyűrűjében Fotó: Mészöly Focisuli

Kozma István nem aggódik

Több fórumon is féltették Szoboszlait, hogy megelégszik, esetleg a fejébe száll a dicsőség. Ilyenről szó sincs az esetében, ugyanakkor nagy talány, hogy hat nappal az Arsenal elleni angol rangadó után hogyan tud jól, vezérként játszani majd a magyar válogatottban szombaton Dublinban a meglepetésre készülő Írország ellen.
 

– Simán! Ő és a többiek fel vannak készítve erre a sorozatterhelésre. 

Természetesen nagy szerepe van a válogatott stábjának abban, hogyan hozzák formába. Marco Rossiék tudják, hogyan kell ezt jól csinálni. A fizikai állapota rendben van, azt nem most fejlesztik. Igazából a frissítésen van a hangsúly – oszlatta el a kételyeket a 60 esztendős, korábbi 40-szeres válogatott játékos, aki az első magyar volt, aki pályára lépett az angol Premier League-ben. 

Halovány emlékek, nagy remények

Kozma István a magyar nemzeti együttesben játszott akkor, amikor legutóbb, 1989-ben világbajnoki selejtezőn kétszer is megmérkőztünk Írországgal. A magyarországi 0-0 után Dublinban 2-0-ra nyert a Bonner, McGrath, Houghton, Aldridge, Cascarino fémjelezte, egy évvel korábban a nyolccsapatos Európa-bajnokságon szerepelt, a 90-es vb-re kijutó rivális.

– Hirtelen nem jut eszembe konkrét emlék a felkészülésről vagy a meccsről. Az ír csapat hasonló futballt játszott, mint az angolok. Mindig nehéz ellenük játszani, bármilyen felállással szerepelnek. Lehet, momentumok fognak csak dönteni. Remélem, hogy ezúttal a javunkra. 

Minden játékosunk tisztában van vele, milyen régóta nem jutott ki Magyarország világbajnokságra. Van, akire pozitívan hat, valamilyen szinten viszont teher. 

A szurkolók, de mindenki nagyon várja. Itt az újabb lehetőség. Szépen fejlődik a válogatott, ám nem lesz egyszerű út – reménykedett a négy évtizedes várakozásra utaló szakember, akinek felvetettük, hogy papíron most Magyarország az esélyesebb Írországgal szemben.
– Nehéz kérdés. Attól függ, hogy melyik arcunkat mutatjuk. Ez a válogatott már bizonyította, milyen jól tud játszani. Esélyünk mindenképpen van. 

Azt, hogy esélyesebbek lennénk, mint az írek, nem mondanám ki, de biztos vagyok benne: minden sanszunk megvan rá, hogy jó eredményt érjünk el 

– mondta lapunknak Kozma István.

Az Írország-Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezőt szombaton (20.45, Dublin, tv.: M4) játsszák. Az alábbi videóban megtekinthetik a két válogatott legutóbbi, 1989-ben megvívott vb-selejtezős mérkőzésének összefoglalóját:

 

