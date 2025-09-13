Most tör ki az igazi fociláz, jön a Magyar Kupa legérdekesebb fordulója

Rendkívüli

A labdarúgó Magyar Kupában 64 csapat várja a pénteki Tatabánya–Soroksár mérkőzéssel indult harmadik fordulót, amelyben bekapcsolódnak az NB I-es együttesek. A legnagyobb érdeklődés természetesen a Fradi szarvaskendi vendégjátékát kíséri, de vannak azért már érdekes párosítások is. Labdarúgó Magyar Kupa-érdekességek a múltból és a jelenből.

Lantos Gábor
2025. 09. 13. 6:12
labdarúgó Magyar Kupa
Szarvaskenden ennél jóval többen lesznek a Fradi vendégjátékán (Fotó: Origo/Polyák Attila)
A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a Fradi szarvaskendi mérkőzését mi is kiemelt figyelemmel követjük, hiszen a falusi kiscsapatnál ez szinte az évezred mérkőzése lesz. A Ferencváros látogatása már hetek óta nagy izgalomban tartja a térséget. A Szarvaskend is igyekszik felkészülni a nem mindennapi meccsre. A klub pótlelátókat rendelt, így 3000 néző lehet ott ezen az összecsapáson, amely igazi fociünnep a vármegyei I. osztályban szereplő együttesnek. 2017-ben a Szarvaskend egyszer már az országos érdeklődés középpontjába került, amikor a Magyar Kupában az akkor még NB I-es Haladást látta vendégül. A két Vas vármegyei csapat összecsapását akkor 6-0-ra a Haladás nyerte meg, de a vereség után senki sem volt szomorú a településen. Most is tudják, hogy nem ők az esélyesek, a Fradi kiejtése olyan csoda lenne, amire szavak sincsenek. Persze, a Ferencvárosnak azért nem árt némi óvatosság. Nem volt olyan rég, hogy ne emlékeznénk arra, amikor az NB III-as Iváncsa kiütötte a kupából a Fradit. Mindez 2022 októberében történt, s azt a 3-2-es győzelmet a mai napig emlegetik Iváncsán. S ha már az Iváncsát emlegettük: a Fejér vármegyei csapat most a szintén NB I-es, s az élvonalbeli bajnokságban utolsó Kazincbarcikát fogadja. Nem lennénk meglepve, ha a Barcikának nehéz dolga lenne ezen az összecsapáson.

Szarvaskenden az évezred meccsét játssza a Fradi a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában
Szarvaskenden az évezred meccsét játssza a Fradi a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában (Fotó: Polyák Attila)

A labdarúgó Magyar Kupa a kiscsapatok ünnepe

Szarvaskenden túl is van világ, s ha megnézzük a Magyar Kupa mostani párosítását, sok érdekes összecsapásra bukkanhatunk. Itt van mindjárt a forduló egyik rangadója, az NB II-es Vasas és a Puskás Akadémia összecsapása. A Vasas évek óta kitartóan ostromolja az NB I-et, de az utolsó pillanatokban elcsúszik egy szalmaszálon. 

A Puskás Akadémia idei és eddigi NB I-es szereplése nem az igazi, ezt annak ellenére leírhatjuk, hogy a csapat a negyedik helyen áll a táblázaton. 

Ám azt kevesen gondolták volna, hogy a felcsúti csapat kikap Kisvárdán, majd hazai pályán a Debrecentől is. A Vasasnál most nagy lehetőség előtt állnak, mert a Puskás kiverése tényleg óriási fegyvertény lenne.

Egykori keleti rangadó Békéscsabán

A nyolcvanas években az NB I-ben, később az NB II-ben vívott egymással kiélezett meccseket a Békéscsaba és a Nyíregyháza. Ez a két csapat most Békéscsabán csap össze egymással. Ez egy olyan meccs, amelynek nehezen jósolható meg a végeredménye. A papírforma természetesen a Spartacus győzelmét ígéri, de ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak.

A békéscsabai Kórház utcai pálya, ahol a Nyíregyháza játszik
A békéscsabai Kórház utcai pálya, ahol a Nyíregyháza játszik (Fotó: Koncz Márton)

A címvédő Paks a Szolnok vármegyei Szajolra látogat. Bognár György csapatának aligha kell reszketnie, mert az NB I listavezetője jó formában érkezik a Szolnok közelében fekvő településre.

Szajolon nagy a lelkesedés és az érdeklődés a meccs iránt, a telt ház itt is szinte garantált. 

A Debrecen a Veszprém vendége lesz. 

Volt idő, amikor a Bakony Maradonájától, a veszprémi Rugovics Vendeltől rettegett minden NB I-es csapat. 

Az 1990-es években Rugovics az NB I egyik meghatározó játékosa volt. Háromszoros válogatott középpályás, igaz, tétmeccsen csak 15 perc jutott neki, a Ciprus ellen 4-2-re megnyert Eb-selejtező hajrájában, 1990-ben. És van egy bajnoki ezüstje is, a Rába ETO-val, 1985-ből. Ám ez a Veszprém már nem az a Veszprém, így a Debrecennek sem kell feltétlenül tartania ettől a kirándulástól.

Ha nem lenne ennyire rossz formában a Kecskemét, akkor az Újpest elleni kupamérkőzésre is azt írnánk, mekkora rangadó. Csakhogy a tavaly még NB I-es Kecskemét nehezen kezdte el a másodosztályt, ráadásul néhány nappal ezelőtt Gera Zoltán edzőt is menesztette. Helyére Tímár Krisztián érkezett, akinek ez lesz az első olyan mérkőzése, amely talán véget is ér. Mert az NB II-ben a minap rendezett Honvéd elleni találkozójukat a heves esőzés miatt nem lehetett befejezni. 

Székesfehérvár, 2025. május 24. Tímár Krisztián, a Fehérvár FC vezetőedzője a labdarúgó OTP Bank Liga utolsó, 33. fordulójában játszott Fehérvár FC – Debreceni VSC mérkőzésen a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2025. május 24-én. MTI/Vasvári Tamás
Tímár Krisztián az Újpest ellen vezeti a Kecskemétet a Magyar Kupában (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Szintén a régi NB I-es meccseket idézi fel az MTK siófoki látogatása. Egykoron a Balaton-partján jó néhány nagy csapat hagyta ott a fogát, többször járt így az MTK is. A Siófok volt az egyik olyan vidéki csapat, amely nyert már Magyar Kupát, igaz, akkor még Magyar Népköztársasági Kupa volt a neve, de a sokkal esélyesebb Rába ETO székesfehérvári legyőzése mindenképp országos visszhangot váltott ki. Már csak azért is, mert a Siófok akkor NB II-es csapatként nyerte meg a kupát.

Régi dicsőségünk, hol késel…

Vannak olyan csapatok, amelyekre minden szurkoló úgy emlékezik vissza, mint a magyar foci egy-egy kiemelkedő, de aztán eltűnő együttesére. Az egyik ilyen a Salgótarján. Anno az NB I-es csapatok közül ennek az együttesnek volt a legszebb fekvésű pályája. Aztán minden megváltozott, a tarjáni foci sokáig a lét és nemlét határán mozgott. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a legendás SBTC a vidék egyik focikirálya volt. 

Az a csapat, amelyik fennállása során 39 szezont töltött az élvonalban, begyűjtött egy bajnoki bronzérmet, és négyszer jutott be a Magyar Kupa döntőjébe, és indulhatott az UEFA-kupában is. 

Most nem NB I-es ellenfelet kaptak, hanem az NB II-es Tiszakécske ellen kellene megpróbálniuk a szinte lehetetlent, azaz a továbbjutást. 

Az Eger szintén nagyszerű pillanatokkal ajándékozta meg anno a Heves vármegyei csapat drukkereit. Most a Budafok utazik az egri csapathoz. Az Eger volt az a csapat, amely története során eddig hatszor jutott fel az élvonalba, de ott egyszer sem tudott megragadni, azaz mind a hat alkalommal azonnal kiesett. A két együttes 1991-es NB II-ben lejátszott és 2-2-es döntetlent hozó egri találkozóját azért érdemes felidézni, mert az Egerben akkor olyan játékosok küzdöttek, akik később más csapatokban, az NB I-ben is jelentős szerepet játszottak. Ilyen volt Aranyos Imre, Csató János vagy éppen Vadicska Zsolt is.

Összességében tehát elmondható, hogy most következik a Magyar Kupa legérdekesebb fordulója. Az a kör, amely előtt mindig mindenki felteszi a kérdést: vajon hány NB I-es csapat vérzik el a legjobb 32 közé jutásért? A választ hamarosan megtudjuk.

Labdarúgó Magyar Kupa, 3. forduló

pénteken játszották:

szombat:

  • Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 11.00
  • PTE-PEAC (NB III) – III. Kerületi TVE (NB III) 13.00
  • Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 14.00
  • Érdi VSE (NB III)–ETO FC 15.00
  • VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 15.00
  • Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC 15.00
  • Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC 15.00
  • Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 15.00
  • Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 15.00
  • FC Nagykanizsa (NB III) – HR-Rent Kozármisleny (NB II) 15.00
  • Füzesabony SC (NB III) – BVSC-Zugló (NB II) 15.00
  • Móri SE (vármegyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 15.00
  • Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 15.00
  • Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 15.00
  • Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 15.00
  • Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 15.00
  • BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 16.00
  • Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 16.00
  • REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II) 16.00
  • Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III) 17.00
  • Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
  • Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II) 18.00
  • Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC 19.00
  • FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good 19.00
  • Dorogi FC (NB III) – Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 19.00
  • Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II) 19.00

vasárnap:

  • Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III) 15.00
  • Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III) 15.00
  • Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III) 15.00
  • Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.) 15.00
  • Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 16.15

A sorsolás alapján már most látszik, hogy egy vármegyei osztályú csapat mindenképpen ott lesz a legjobb 32 között. Ez annak köszönhető, hogy a Sárvárt és a Pilist összesorsolták. Az egyik vármegyei csapat tehát boldog lehet és várhatja a következő kört.

