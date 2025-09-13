Most tör ki az igazi fociláz, jön a Magyar Kupa legérdekesebb fordulója

A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában a Fradi szarvaskendi mérkőzését mi is kiemelt figyelemmel követjük, hiszen a falusi kiscsapatnál ez szinte az évezred mérkőzése lesz. A Ferencváros látogatása már hetek óta nagy izgalomban tartja a térséget. A Szarvaskend is igyekszik felkészülni a nem mindennapi meccsre. A klub pótlelátókat rendelt, így 3000 néző lehet ott ezen az összecsapáson, amely igazi fociünnep a vármegyei I. osztályban szereplő együttesnek. 2017-ben a Szarvaskend egyszer már az országos érdeklődés középpontjába került, amikor a Magyar Kupában az akkor még NB I-es Haladást látta vendégül. A két Vas vármegyei csapat összecsapását akkor 6-0-ra a Haladás nyerte meg, de a vereség után senki sem volt szomorú a településen. Most is tudják, hogy nem ők az esélyesek, a Fradi kiejtése olyan csoda lenne, amire szavak sincsenek. Persze, a Ferencvárosnak azért nem árt némi óvatosság. Nem volt olyan rég, hogy ne emlékeznénk arra, amikor az NB III-as Iváncsa kiütötte a kupából a Fradit. Mindez 2022 októberében történt, s azt a 3-2-es győzelmet a mai napig emlegetik Iváncsán. S ha már az Iváncsát emlegettük: a Fejér vármegyei csapat most a szintén NB I-es, s az élvonalbeli bajnokságban utolsó Kazincbarcikát fogadja. Nem lennénk meglepve, ha a Barcikának nehéz dolga lenne ezen az összecsapáson.

Szarvaskenden az évezred meccsét játssza a Fradi a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójában (Fotó: Polyák Attila)

A labdarúgó Magyar Kupa a kiscsapatok ünnepe

Szarvaskenden túl is van világ, s ha megnézzük a Magyar Kupa mostani párosítását, sok érdekes összecsapásra bukkanhatunk. Itt van mindjárt a forduló egyik rangadója, az NB II-es Vasas és a Puskás Akadémia összecsapása. A Vasas évek óta kitartóan ostromolja az NB I-et, de az utolsó pillanatokban elcsúszik egy szalmaszálon.

A Puskás Akadémia idei és eddigi NB I-es szereplése nem az igazi, ezt annak ellenére leírhatjuk, hogy a csapat a negyedik helyen áll a táblázaton.

Ám azt kevesen gondolták volna, hogy a felcsúti csapat kikap Kisvárdán, majd hazai pályán a Debrecentől is. A Vasasnál most nagy lehetőség előtt állnak, mert a Puskás kiverése tényleg óriási fegyvertény lenne.