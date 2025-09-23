Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Itt a drámai magyarázat, világbajnokunk a kínok kínját élte át, miközben az éremért küzdött
Losonczi DávidkeresztszalagMagyar Birkózó-szövetségvilágbajnokság

Itt a drámai magyarázat, világbajnokunk a kínok kínját élte át, miközben az éremért küzdött

A múlt hét végén rendezett zágrábi birkózó-világbajnokságon kisebb csalódásként éltük meg, hogy Losonczi ugyanúgy járt, mint a párizsi olimpián: az elődöntő után a bronzmeccset is elvesztette, így végül csak ötödik lett. Eljött a pillanat, hogy átértékeljük a 2023-ban vb-aranyérmes kötöttfogású klasszis szereplését: Losonczi hősiesen szerepelt, elszakadt keresztszalaggal vállalta a küzdelmet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 18:09
Losonczi Dávid az ukrán Jaroslav Flichakov ellen a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogásúak 87 kg-os súlycsoportjának negyeddöntőjében a Zágráb Arénában 2025. szeptember 20-án. MTI/Illyés Tibor
Losonczi Dávid bronzéremért birkózhatott a világbajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Losonczi Dávid a zágrábi világbajnokságon kötöttfogású 87 kilósok versenyében, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohmadipiani elleni elődöntőben sérült meg még az első menetben. Letapadt a térde, ápolni kellett, akkor legfeljebb még sejteni lehetett, mekkora a baj. Losonczi végül 6-3-ra alulmaradt. A fájdalmai egyre erősödtek, ennek ellenére vállalta másnap a kirgiz Aszan Zsanisov elleni bronzmérkőzést, pedig a bemelegítést sem tudta normálisan végigcsinálni a Zágráb Arénában. Utólag azt mondhatjuk, hősiesen küzdött, de végül 4-2-re kikapott, így érem nélkül maradt.

Losonczi Dávid kötéssel a térdén. Kiderült, elszakadt a keresztszalagja, így küzdött az éremért a zágrábi birkózó világbajnokságon
Losonczi Dávid kötéssel a térdén. Kiderült, elszakadt a keresztszalagja, így küzdött az éremért a zágrábi birkózó-világbajnokságon. Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Budapestre hazaérve Losonczi első útja az orvoshoz vezetett, s az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, hat hét múlva műtét, összességében hét-nyolc hónap kihagyás vár rá.

 

Losonczi Dávid: A végsőkig küzdök!

– Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök.

Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent

kommentálta a helyzetet Losonczi a Magyar Birkózó-szövetség honlapjának nyilatkozva, s a történtek ismeretében maga is átértékelte a vb-szereplését.

– Nem voltam rossz formában, jól birkóztam, sajnos az elődöntőben eléggé kizökkentett a sérülésem, és onnantól nem alakultak jól a dolgok. A kirgiz Zsanisov biztosan nem tudott volna megverni, ha ép vagyok, így is majdnem meglett a meccs, nem sokon múlt, s nem akartam erre fogni a vereséget. Ha valaki a vb előtt azt mondja, hogy érem nélkül, szakadt térdszalaggal jövök haza, kinevetem. Finoman fogalmazva sem így terveztem – fogalmazott Losonczi, majd bizakodva hozzátette:

Lelkileg és fizikailag is felépülök!

 

Igazi birkózópéldakép!

A kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya, Lőrincz Viktor klasszisunk hozzáállását méltatta: – Ilyen egy igazi küzdő, mindent megtett annak érdekében, hogy megszerezze az érmet, példa lehet mindenkinek!

Szabó Nikolett (62 kg) térde is a zágrábi vb-n sérült meg, a későbbi győztes japán Motoki Szakura elleni nyitómérkőzésén hordágyon kellett levinni a szőnyegről. Az MRI-vizsgálaton már ő is túl van, pontos diagnózis az ő esetében még nem született.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.