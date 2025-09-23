Itt a drámai magyarázat, világbajnokunk a kínok kínját élte át, miközben az éremért küzdött

Losonczi Dávid a zágrábi világbajnokságon kötöttfogású 87 kilósok versenyében, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohmadipiani elleni elődöntőben sérült meg még az első menetben. Letapadt a térde, ápolni kellett, akkor legfeljebb még sejteni lehetett, mekkora a baj. Losonczi végül 6-3-ra alulmaradt. A fájdalmai egyre erősödtek, ennek ellenére vállalta másnap a kirgiz Aszan Zsanisov elleni bronzmérkőzést, pedig a bemelegítést sem tudta normálisan végigcsinálni a Zágráb Arénában. Utólag azt mondhatjuk, hősiesen küzdött, de végül 4-2-re kikapott, így érem nélkül maradt.

Losonczi Dávid kötéssel a térdén. Kiderült, elszakadt a keresztszalagja, így küzdött az éremért a zágrábi birkózó-világbajnokságon. Fotó: MBSZ/Róth Tamás

Budapestre hazaérve Losonczi első útja az orvoshoz vezetett, s az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, hat hét múlva műtét, összességében hét-nyolc hónap kihagyás vár rá.

Losonczi Dávid: A végsőkig küzdök!

– Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök.

Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent

– kommentálta a helyzetet Losonczi a Magyar Birkózó-szövetség honlapjának nyilatkozva, s a történtek ismeretében maga is átértékelte a vb-szereplését.

– Nem voltam rossz formában, jól birkóztam, sajnos az elődöntőben eléggé kizökkentett a sérülésem, és onnantól nem alakultak jól a dolgok. A kirgiz Zsanisov biztosan nem tudott volna megverni, ha ép vagyok, így is majdnem meglett a meccs, nem sokon múlt, s nem akartam erre fogni a vereséget. Ha valaki a vb előtt azt mondja, hogy érem nélkül, szakadt térdszalaggal jövök haza, kinevetem. Finoman fogalmazva sem így terveztem – fogalmazott Losonczi, majd bizakodva hozzátette:

Lelkileg és fizikailag is felépülök!

Igazi birkózópéldakép!

A kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya, Lőrincz Viktor klasszisunk hozzáállását méltatta: – Ilyen egy igazi küzdő, mindent megtett annak érdekében, hogy megszerezze az érmet, példa lehet mindenkinek!