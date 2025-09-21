Világbajnokunk megint éppen úgy járt, mint a párizsi olimpián

Rendkívüli

A magyaroknak a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában zárult a zágrábi birkózó-világbajnokság. Losonczi Dávid vasárnap este a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését szerezhette volna meg a birkózó-vb-n, de a párizsi olimpiához hasonlóan az elődöntő után a helyosztót is elveszítve ötödikként zárt.

2025. 09. 21. 19:26
Losonczi Dávid bronzéremért birkózhatott a világbajnokságon (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
A magyarok világ- és Európa-bajnoka a horvát Ivan Huklek és az ukrán Jaroszlav Filcsakov legyőzése után az iráni Alireza Azizkun Mohmadipianitól kikapott az elődöntőben, így vasárnap a bronzéremért küzdhetett a birkózó-világbajnokságon, a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában. Az iráni rivális ellen térdsérülést szenvedett Losonczi Dávid ellenfele a kirgiz Aszan Kurbanovics Zsanyisov volt vasárnap este.

Losonczi Dávid volt a zágrábi birkózó-vb utolsó napjának egyetlen magyar versenyzője
Losonczi Dávid volt a zágrábi birkózó-vb utolsó napjának egyetlen magyar versenyzője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Losonczi Dávid nem lett bronzérmes a birkózó-vb-n

A meccsen alig néhány másodperc után kis szünetet kért a 25 éves magyar birkózó, hogy a kiesett kontaktlencséjét visszategye. Losonczi a tőle megszokotthoz képest kevésbé tűnt dinamikusnak, s bár egy ízben megpróbálta kitolni az ellenfelét, de rosszul jött ki a kísérletből, mert Zsanyisov ellépett előle, majd mögékerüléssel kétpontos vezetésre tett szert. Passzivitása miatt Losonczit küldték először a szőnyegre védekezni, ezt tökéletesen végre is hajtotta. A szünetig hátralévő másfél percben is az ázsiai rivális irányított, de pontot nem tudott szerezni.

A folytatásban harciasabbá vált az ESMTK sportolója, akit végig buzdított lelkes szurkolótábora. 

Egyszer sikerült is kitolnia Zsanyisovot a küzdőtérről, de videózás után a zsűri úgy ítélte meg, hogy derék alatt is fogott a magyar klasszis, így elvették az egy pontot. Alig több mint egy perc volt hátra, amikor parterhelyzetbe kényszerült Zsanyisov (1-3), akit ugyan kiemelt Losonczi, de a végén kicsúszott a kezei közül. Az erejével lassan elkészülő címvédő ugyan kitolásból még közelebb zárkózott (2-3), de aztán megintették (2-4). Az akciója felemésztette a tartalékait, az utolsó másodpercekre beletörődött, hogy két évvel ezelőtti aranyérme után ezúttal medál nélkül maradt.

– Egyáltalán nem zavart a térdem, lelkileg is össze tudta magam szedni a szombati, elődöntős vereség után. Nem értem, mi történt – mondta az MTI-nek csalódottan a párizsi olimpián is ötödik helyezett birkózó, aki azt nem tudta megmondani, hogy a hajrában miért intették meg.

Lőrincz Viktor szövetségi kapitány ugyanakkor kiemelte, tanítványa annak ellenére vállalta a mérkőzést, hogy sérülten ment fel a szőnyegre, s egyelőre nem tudják, milyen állapotban van a szombaton megroppant térde, az majd jövő héten az MRI-vizsgálatokon derül ki. A szakvezető hozzátette, ez a vereség is hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben jobb legyen.

Mondhatta volna azt is, hogy nem tudja vállalni, de kiállt, küzdött végig, amennyire tudott, de fél lábbal azért nehéz küzdeni

–  fogalmazott Lőrincz Viktor.

Losonczi vereségével eldőlt, hogy a 14 fős magyar küldöttség két éremmel zárja a zágrábi birkózó-vb-t: korábban Fritsch Róbert (kötöttfogás, 77 kg) harmadik, míg Vitek Dárius (kötöttfogás, 130 kg) második lett.

 

