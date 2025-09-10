Súlyos magyar hibák eredményezték a portugálok győzelmét

Mindenki tisztában volt azzal, hogy a nem a magyarok az esélyesei a Portugália elleni vb-selejtezőnek. Mégis, ha az Írország elleni mérkőzést követően volt hiányérzetünk – nem is kevés –, akkor ez most is megvan. Nem azért, mert az elmaradt győzelmet reklamáljuk, hanem azért, ahogyan a magyar labdarúgó-válogatott kikapott.

Ez nem sikerült, kikapott a magyar labdarúgó-válogatott (Fotó: Mirkó István)

Ott vannak-e fejben a magyar labdarúgó-válogatott tagjai?

Varga Barnabás második sárga lapja miatt nem játszhat a következő meccsen, Örményország ellen, amely azzal, hogy az örmények nagy meglepetésre 2-1-re legyőzték Írországot, egyszerre más megvilágításba kerül. A FIFA és az UEFA világosan leszögezte, hogy a mérkőzés alatt csak a csapatkapitány kommunikálhat a bíróval. Vajon Varga Barnabás tudta ezt? Vajon látott-e már olyat, hogy egy játékvezető visszavont egy tizenegyest azért, mert valaki reklamált?

De beszélnünk kell a portugálok harmadik góljáról is. Amelyet 2-2 után a magyar csapat hozott össze . Ebből a melóból alaposan kivette a részét Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is. A csapat két legértékesebb játékosa. Félreértés ne essék, a hiba mindig benne van a játékban, az más kérdés, hogy ezt mennyire nehezen viseljük ebben a helyzetben.

Nézze meg a Rapid sport adását, ezekről a témákról is beszélünk.