Hiába talált be a magyar származású játékos, komoly verést kapott a Liverpool

Elrajtolt az angol női labdarúgó-bajnokság. Rögtön az első fordulóban merseyside-i derbit rendeztek a Liverpool és az Everton között. A mérkőzés első találatát a Vörösök magyar származású svéd játékosa, Cornelia Kapocs szerezte, utána azonban a vendégek akarata érvényesült. Az Everton 4-1-re tudott nyerni a St. Helens stadionban. A forduló másik magyar érdekeltségű meccsét a Tottenham–West Ham összecsapás jelenthette volna ám, a hazaiaktól a vendégekhez a napokban kölcsönben igazoló Csiki Anna nem került be a meccskeretbe.

Tóth Norbert
2025. 09. 07. 15:43
Góllal nyitotta az idényt a magyar származású játékos.
A magyar származású, Cornelia Kapocs nyitotta a gólgyártást. (Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC/Getty Images)
A magyar származású (nagyapja, az egykori focikapus Géza az 1956-os forradalom alatt hagyta el Magyarországot), svéd utánpótlás-válogatott Cornelia Kapocs tavaly nyáron igazolt a Linköping együttesétől az angol Liverpoolba. Az előző idényben két gólt szerzett. Csiki Anna a Kóka KSK-ban kezdte karrierjét, majd a Ferencvárosnál eltöltött három idény után lett légiós. 2020 és 2024 között a svéd BK Häcken játékosa volt, mígnem tavaly nyáron a Tottenham Hotspur szerződtette. A Spurs nemrég kölcsönadta Csikit a városi rivális West Hamnek.

A magyar származású Cornelia Kapocs által szerzett előny elveszett
Súlyos vereséget szenvedett a Liverpool, hiába szerezte meg a vezetést magyar származású játékosa révén. (Fotó: Jason Cairnduff/Action Images/Reuters)

 

A magyar származású játékos gólja nyitotta a derbit

A nyitókörös liverpooli derbi gólgyártását a magyar származású svéd játékos, Cornelia Kapocs kezdte meg a 12. percben. A baloldalról befelé cselezve elhagyta őrzőjét, majd életerős lövése a lécről vágódott a hálóba.

A folytatásban azonban az Everton akarata érvényesült: a vendégek a 24. percben egyenlítettek, majd a félidő hajrájában a vezetést is átvették. A második játékrészben két perc alatt, az 54. és 56. percben szerzett gólokkal végleg eldőlt a három pont sorsa. 4-1 lett a vége.

A Liverpool gólszerzője, Cornelia Kapocs 64 percet töltött a pályán.

 

Elmaradt Csiki Anna bemutatkozása

A magyar válogatott középpályás nemrégiben kölcsönben igazolt a Tottenham Hotspurtől a West Ham Unitedhez, éppen ez a két csapat találkozott a női labdarúgó-bajnokság nyitófordulójában. Csiki Anna azonban egyelőre nem mutatkozott be új csapatában, nem nevezték a meccskeretbe.

A londoni városi derbit 1-0-ra a Spurs nyerte. A forduló másik két vasárnapi meccsén a Manchester United 4-0-ra győzte le a Leicester Cityt, míg a Brighton és az Aston Villa szintén gólnélküli döntetlenre végzett.

