A magyar csapatok pont nélkül kezdték a BL-szezont

A férfikézilabda Bajnokok Ligája rajtja előtt mindkét magyar csapatot a négyes döntőbe jutásra esélyes együttesek közé sorolták, az első fordulóban azonban ezt sem a Veszprém, sem a Szeged nem igazolta a pályán. Tragédia persze nem történt, hosszú a szezon, de már most kirajzolódott, hogy szinte minden csoportmeccs rangadónak számít majd a BL-ben. Szegeden legalább annak örülhettek a magyar kézilabda-rajongók, hogy Fazekas Gergő kiváló formában játszott a Wisla Plockban.

Magyar válogatottak egymás közt, a Wisla Plock játékos, Szita Zoltán (hátul) örülhetett a végén Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

A magyar bajnok csak üldözte a dán bajnokot

A One Veszprém a szerdai, Aalborg elleni mérkőzésen egyszer sem vezetett. A magyar bajnoki címvédő nem találta a ritmust, a meccs minden elemében látszott, hogy a fél csapat kicserélődött a nyáron, és még nem állt össze. A veszprémiek vezetőedzője, Xavi Pascual elismerte: megérdemelten nyert az ellenfél 32-28-ra.

Úgy gondolom, hogy az elejétől harcoltunk, de nem tudtuk felvenni a ritmust. Az első félidőben több lövést is elhibáztunk, könnyű helyzeteket a vonalról – és ezért megbűnhődtünk. A csapat azonban küzdött. A második félidőt jól kezdtük, de ismét ugyanaz történt: rengeteg lövést hibáztunk, és kulcspillanatokban buta pontatlanságokat követtünk el a passzoknál, eladtuk vagy elrontottuk őket. Ez pedig sajnos már elég volt ahhoz, hogy eldőljön a meccs

– fogalmazott.

A védekezés volt a Szeged veszte

Az OTP Bank-Pick Szeged a papírforma szerint könnyebb ellenfelet kapott a rajton, igaz, a három magyar válogatottal felálló Wisla Plock az előző kiírásban is okozott néhány meglepetést. A lengyel bajnok a BL-rajt előtt már játszott egy rangadót a Kielce ellen a lengyel szuperkupában, és a meccs képe alapján ez döntőnek bizonyult. A Szeged a második félidőben nem tudta átvenni az irányítást, a Plock higgadt játékkal tartotta két-három gólos előnyét és nyert 34-33-ra.

Gyatra volt a védekezésünk, és ez döntő volt. Olyan gólokat kaptunk, amiről egész héten beszéltünk, de nem tudtuk pályára vinni az eltervezett taktikát. Későn eszméltünk, nem éreztük a ritmust, ebből tanulnunk kell, jobb lett volna győzelemmel kezdeni, és jövő héten javítanunk kell Dániában a GOG ellen

– értékelt Bánhidi Bence a szegediek bállója.