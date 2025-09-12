Rendkívüli

Ez történhetett volna Magyarországon is, mondta lengyelországi drón-incidensről Orbán Viktor

SzegedFazekas GergőVeszprémkézilabda bajnokok ligájaSzita ZoltánWisla Plockférfikézilabda Bajnokok Ligája

A magyar csapatok pont nélkül kezdték a BL-szezont

Sem a Veszprém, sem a Szeged nem tudott nyerni a férfikézilabda Bajnokok Ligája első fordulójában. A veszprémiek idegenben az Aalborg ellen, a szegediek hazai pályán a magyar válogatottakkal felálló Wisla Plocktól kapott ki. Bár a nulla pontos rajt lehangoló, bőven akad lehetőség a javításra, a komoly dolgok pedig tavasszal dölnek el.

Kibédi Péter
2025. 09. 12. 5:40
A szegediek kapujában Mikler Roland hiába hozott BL-átlagot, a Plock nyerte a magyaros rangadót
A szegediek kapujában Mikler Roland hiába hozott BL-átlagot, a Plock nyerte a magyaros rangadót Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfikézilabda Bajnokok Ligája rajtja előtt mindkét magyar csapatot a négyes döntőbe jutásra esélyes együttesek közé sorolták, az első fordulóban azonban ezt sem a Veszprém, sem a Szeged nem igazolta a pályán. Tragédia persze nem történt, hosszú a szezon, de már most kirajzolódott, hogy szinte minden csoportmeccs rangadónak számít majd a BL-ben. Szegeden legalább annak örülhettek a magyar kézilabda-rajongók, hogy Fazekas Gergő kiváló formában játszott a Wisla Plockban.

Magyar válogatottak egymás között, Szita Zoltán örülhetett a végén
Magyar válogatottak egymás közt, a Wisla Plock játékos, Szita Zoltán (hátul) örülhetett a végén Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

A magyar bajnok csak üldözte a dán bajnokot

A One Veszprém a szerdai, Aalborg elleni mérkőzésen egyszer sem vezetett. A magyar bajnoki címvédő nem találta a ritmust, a meccs minden elemében látszott, hogy a fél csapat kicserélődött a nyáron, és még nem állt össze. A veszprémiek vezetőedzője, Xavi Pascual elismerte: megérdemelten nyert az ellenfél 32-28-ra.

Úgy gondolom, hogy az elejétől harcoltunk, de nem tudtuk felvenni a ritmust. Az első félidőben több lövést is elhibáztunk, könnyű helyzeteket a vonalról – és ezért megbűnhődtünk. A csapat azonban küzdött. A második félidőt jól kezdtük, de ismét ugyanaz történt: rengeteg lövést hibáztunk, és kulcspillanatokban buta pontatlanságokat követtünk el a passzoknál, eladtuk vagy elrontottuk őket. Ez pedig sajnos már elég volt ahhoz, hogy eldőljön a meccs 

– fogalmazott.

A védekezés volt a Szeged veszte

Az OTP Bank-Pick Szeged a papírforma szerint könnyebb ellenfelet kapott a rajton, igaz, a három magyar válogatottal felálló Wisla Plock az előző kiírásban is okozott néhány meglepetést. A lengyel bajnok a BL-rajt előtt már játszott egy rangadót a Kielce ellen a lengyel szuperkupában, és a meccs képe alapján ez döntőnek bizonyult. A Szeged a második félidőben nem tudta átvenni az irányítást, a Plock higgadt játékkal tartotta két-három gólos előnyét és nyert 34-33-ra.

Gyatra volt a védekezésünk, és ez döntő volt. Olyan gólokat kaptunk, amiről egész héten beszéltünk, de nem tudtuk pályára vinni az eltervezett taktikát. Későn eszméltünk, nem éreztük a ritmust, ebből tanulnunk kell, jobb lett volna győzelemmel kezdeni, és jövő héten javítanunk kell Dániában a GOG ellen 

– értékelt Bánhidi Bence a szegediek bállója.

A Plock nyerte a magyaros rangadót az utolsó pillanatokig kiélezett meccsen Szegeden
A Plock nyerte a magyaros rangadót az utolsó pillanatokig kiélezett meccsen Szegeden Fotó: Karnok Csaba/Délmagyarország

Fazekas Gergő játéka döntő volt

A Plockban az egykori szegedi Szita Zoltán két gólt dobott, Ilics Zorán kevés lehetőséget kapott, Fazekas Gergő viszont nyerő emberré vált. A magyar válogatott irányító öt kísérletből három gólt szerzett, az utolsó percben pedig eldugta a labdát a Szeged elől.

Jól játszott a Szeged, de megérdemelten nyertünk, mert a hajrában kevesebbet hibáztunk. Mi sem álltunk még össze, sok új játékosunk van, a mai meccsen látottaknál csak jobbak leszünk. Sokat számított, hogy a szuperkupában le tudtuk mérni magunkat a Kielce ellen, a hétvégén nem volt bajnokink, és egy hete csak a Szeged ellen készültünk 

– fogalmazott lapunk kérdésére Fazekas Gergő.

A Szeged jövő hét szerdán a dán GOG otthonában javíthat, a veszprémiek pedig hazai közönség előtt, csütörtökön a Nantes ellen szerezhetik meg első győzelmüket a BL idei kiírásában.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.