Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

MMAgrúziatbiliszi

Lövöldözés és pánik tört ki az MMA-világbajnokság helyszínén

Georgia fővárosában, Tbilisziben szombaton kezdődik meg az MMA-világbajnokság. A kevert harcművészetek legjobbjai már a helyszínen tartózkodnak, de ami csütörtökön történt, azzal senki sem számolt. Az MMA-világbajnokságot ez az incidens aligha zavarja meg.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 17:24
MMA-világbajnokság
Az MMA-világbajnokságot Grúzia rendezi meg, az esemény szombaton kezdődik Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
A lövöldözés abban a szállóban történt, ahol a finn csapat mellett más országok versenyzői is megszálltak. Az esetről a finn sajtó számolt be elsőként. Vazha Siradze, a helyi rendőrség igazgatója szerint egy személyt őrizetbe vettek a Holiday Inn szállodában történt lövöldözéssel kapcsolatban. Az MMA-világbajnokság előtt ez nem jött jól a georgiaiaknak.

MMA-világbajnokság
Az MMA-világbajnokság nagy harcokat hoz majd, de lövöldözés remélhetőleg nem lesz a csarnokban
(Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP)

Nincs veszélyben az MMA-világbajnokság megrendezése

A hatóságok arról számoltak be, hogy egy ismeretlen személy elbarikádozta magát az egyik szobában, miközben a szállodai személyzetet folyamatosan fenyegette. Az elfogás közben dördültek el a lövések, a hotelben kisebb pánik tört ki. Senki sem sérült meg, a bűnözőt a rendőrség elfogta.

Az incidens nem befolyásolja az MMA-világbajnokság megrendezését, amely szombaton kezdődik meg.

 

