Lövöldözés és pánik tört ki az MMA-világbajnokság helyszínén

A lövöldözés abban a szállóban történt, ahol a finn csapat mellett más országok versenyzői is megszálltak. Az esetről a finn sajtó számolt be elsőként. Vazha Siradze, a helyi rendőrség igazgatója szerint egy személyt őrizetbe vettek a Holiday Inn szállodában történt lövöldözéssel kapcsolatban. Az MMA-világbajnokság előtt ez nem jött jól a georgiaiaknak.

Az MMA-világbajnokság nagy harcokat hoz majd, de lövöldözés remélhetőleg nem lesz a csarnokban

(Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP)

Nincs veszélyben az MMA-világbajnokság megrendezése

A hatóságok arról számoltak be, hogy egy ismeretlen személy elbarikádozta magát az egyik szobában, miközben a szállodai személyzetet folyamatosan fenyegette. Az elfogás közben dördültek el a lövések, a hotelben kisebb pánik tört ki. Senki sem sérült meg, a bűnözőt a rendőrség elfogta.

Az incidens nem befolyásolja az MMA-világbajnokság megrendezését, amely szombaton kezdődik meg.