Rendkívüli

Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

Räikkönencsapatfőnökkawasakivilágbajnokmotokrossz

A Jégember visszatért! Újra világbajnok lett Räikkönen

Milliók kedvence volt a legendás F1-es finn pilóta, aki a maga módján történelmet írt a sportágban: máig ő a Ferrari utolsó világbajnoka. Most ismért a csúcsra ért Kimi Räikkönen, igaz, ezúttal már csapatfőnökként. A Jégember a kétkerekűek között, a Kawasaki Racing Team élén ünnepelhette első vb-címét, ugyanis versenyzője, Romain Febvre világbajnok lett a motokrosszosok között.

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 17:30
Kimi Räikkönen üzlettársával, Antti Pyrhönennel három év alatt csúcsra repítették a KRT csapatát
Kimi Räikkönen üzlettársával, Antti Pyrhönennel három év alatt csúcsra repítették a KRT csapatát Forrás: KRT
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Világbajnokságot nyerni mindig fantasztikus érzés, főleg akkor, ha valaki 18 évet várt rá. A Ferrari utolsó vb-győztes pilótája, a 2007-ben világbajnokká vált Kimi Räikkönen ezúttal nem versenyzőként, hanem csapatfőnökként ünnepelhetett egy sorozat végén. A Jégember 2021 végén, az Abu-Dzabi Nagydíj után vonult vissza a Forma-1-től, majd nem sokáig bírta benzingőz nélkül. 2022 óta csapatfőnöke a motokrossz világában élgárdának számító Kawasaki Racing Teamnél, míg mellékállásban fia, Robin gokartos pályafutását egyengeti.

Kimi Räikkönen csapatfőnökként lett újra világbajnok, a Kawasaki Racing Team legjobbja, Romain Febvre az ausztráliai Darwinban ért fel a csúcsra az FIM MXGP-világbajnokságon.
Kimi Räikkönen csapatfőnökként lett újra világbajnok, a Kawasaki Racing Team legjobbja, Romain Febvre az ausztráliai Darwinban ért fel a csúcsra az FIM MXGP-világbajnokságon      Fotó: KRT

Räikkönen nemcsak megállja a helyét csapatfőnökként, de nyilatkozni is tud

A finn gyermekkora óta imádja a motokrossz világát, annak idején kisebb versenyeken még indult is, igaz, túl nagy eredményt nem tudott ebben a szakágban elérni. 

–  Néha elmentem kis klubversenyekre, de csak a szórakozás kedvéért. Emellett van odahaza egy kisebb pályám a gyerekekkel. Nem versenyeztem magas szinten, de ezt az edzésprogramom részének tekintettem – mesélt a racingnews365.com portálnak Räikkönen, akinek a nagy boldogságában még a nyelve is megeredt.

Néhány aranyköpés a Jégember F1-es időszakából

  • Kérdés: „Kimi! Gondolod a Glória segített ma?” Válasz:„Igen, segített, mert nem sütött a nap a szemembe!”
  • Kérdés: „Kimi, segíteni fogod Sebastiant a bajnoki cím megnyerésében?” Válasz: „Egyszerre csak egy autót tudok vezetni.”
  • Kérdés: „Kimi tényleg bemutattál Hamilton-nak?” Válasz: „Én csak a repülőgépet mutattam neki, amit odafönn láttam.”
  • Kimi rádión(Monaco): „Előttem van a Force India vagy hogy a f@szomba hívják.”
  • Kérdés: „Készült-e különleges sisakkal az 1000. nagydíjra?” Válasz: „Szerettem volna egy nyitott fejfedőt, de a szabályok ezt megakadályozták.”

Három éve viszont csapatfőnökként alaposan kiveszi a részét a sportágból, olyannyira, hogy nemrég újra vb-címet nyert, igaz, ezúttal csapatfőnökként. Magát a csapatot üzlettársa, Antti Pyrhönen alapította még 2021-ben, a Jégember csak a következő évben csatlakozott a projekthez, mint csapatfőnök. Legjobb versenyzője, a francia Romain Febvre ugyanis Ausztráliában, Darwinban világbajnoki címet szerzett  az FIM MXGP vb-sorozatban. A KRT-csapatnak ez mindenképpen történelmi pillanat volt, ugyanis az első vb-címük.

– Azzal a céllal kezdtünk ebbe a projektbe, hogy nyerni akarunk, és egy csapatként most ezt el is értük. Az első naptól, hogy ezt elindítottuk, ez volt a célunk Anttival. A küldetés teljesítve, megvan, amiért annyit dolgoztunk. Versenyeztem és világbajnokságot nyertem a Forma–1-ben, így tudom, mit érezhet most Romain. Szeretnék szívből gratulálni neki, a csapatnak, a Kawasakinak és a Kawasaki szurkolóinak is világszerte

– fogalmazott Räikkönen, aki hozzátette, jövőre a címvédésen kívül az MX2-es kategóriában is a csúcsra akar érni csapatával.

A Jégember vb-címet szerző motokrossz gyári Kawasaki-csapata:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelekszerzetes

Sátán a templom előtt

Gajdics Ottó avatarja

Egyre fenyegetőbb a mindent elpusztító tűzveszély is, és már gyülekezik a bukott lódoktor körül a hódító horda felajzott csürhéje.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.