A Jégember visszatért! Újra világbajnok lett Räikkönen

Világbajnokságot nyerni mindig fantasztikus érzés, főleg akkor, ha valaki 18 évet várt rá. A Ferrari utolsó vb-győztes pilótája, a 2007-ben világbajnokká vált Kimi Räikkönen ezúttal nem versenyzőként, hanem csapatfőnökként ünnepelhetett egy sorozat végén. A Jégember 2021 végén, az Abu-Dzabi Nagydíj után vonult vissza a Forma-1-től, majd nem sokáig bírta benzingőz nélkül. 2022 óta csapatfőnöke a motokrossz világában élgárdának számító Kawasaki Racing Teamnél, míg mellékállásban fia, Robin gokartos pályafutását egyengeti.

Kimi Räikkönen csapatfőnökként lett újra világbajnok, a Kawasaki Racing Team legjobbja, Romain Febvre az ausztráliai Darwinban ért fel a csúcsra az FIM MXGP-világbajnokságon Fotó: KRT

Räikkönen nemcsak megállja a helyét csapatfőnökként, de nyilatkozni is tud

A finn gyermekkora óta imádja a motokrossz világát, annak idején kisebb versenyeken még indult is, igaz, túl nagy eredményt nem tudott ebben a szakágban elérni.

– Néha elmentem kis klubversenyekre, de csak a szórakozás kedvéért. Emellett van odahaza egy kisebb pályám a gyerekekkel. Nem versenyeztem magas szinten, de ezt az edzésprogramom részének tekintettem – mesélt a racingnews365.com portálnak Räikkönen, akinek a nagy boldogságában még a nyelve is megeredt.

Néhány aranyköpés a Jégember F1-es időszakából Kérdés: „Kimi! Gondolod a Glória segített ma?” Válasz:„Igen, segített, mert nem sütött a nap a szemembe!”

Kérdés: „Kimi, segíteni fogod Sebastiant a bajnoki cím megnyerésében?” Válasz: „Egyszerre csak egy autót tudok vezetni.”

Kérdés: „Kimi tényleg bemutattál Hamilton-nak?” Válasz: „Én csak a repülőgépet mutattam neki, amit odafönn láttam.”

Kimi rádión(Monaco): „Előttem van a Force India vagy hogy a f@szomba hívják.”

Kérdés: „Készült-e különleges sisakkal az 1000. nagydíjra?” Válasz: „Szerettem volna egy nyitott fejfedőt, de a szabályok ezt megakadályozták.”

Három éve viszont csapatfőnökként alaposan kiveszi a részét a sportágból, olyannyira, hogy nemrég újra vb-címet nyert, igaz, ezúttal csapatfőnökként. Magát a csapatot üzlettársa, Antti Pyrhönen alapította még 2021-ben, a Jégember csak a következő évben csatlakozott a projekthez, mint csapatfőnök. Legjobb versenyzője, a francia Romain Febvre ugyanis Ausztráliában, Darwinban világbajnoki címet szerzett az FIM MXGP vb-sorozatban. A KRT-csapatnak ez mindenképpen történelmi pillanat volt, ugyanis az első vb-címük.

– Azzal a céllal kezdtünk ebbe a projektbe, hogy nyerni akarunk, és egy csapatként most ezt el is értük. Az első naptól, hogy ezt elindítottuk, ez volt a célunk Anttival. A küldetés teljesítve, megvan, amiért annyit dolgoztunk. Versenyeztem és világbajnokságot nyertem a Forma–1-ben, így tudom, mit érezhet most Romain. Szeretnék szívből gratulálni neki, a csapatnak, a Kawasakinak és a Kawasaki szurkolóinak is világszerte

– fogalmazott Räikkönen, aki hozzátette, jövőre a címvédésen kívül az MX2-es kategóriában is a csúcsra akar érni csapatával.

A Jégember vb-címet szerző motokrossz gyári Kawasaki-csapata: