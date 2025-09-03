Rendkívüli

Dicséret vagy kritika? Játékosa szerint Xabi Alonso most is beférne a Real Madridba

Nem mindennapi véleményt mondott edzőjéről, Xabi Alonsóról az uruguayi válogatott, Federico Valverde. A Real Madrid középpályása szerint ugyanis a királyi klub szakmai irányítója még most is beférne a csapatba. Arra nem derült fény Valverde nyilatkozatából, hogy a 43 éves vezetőedző, Xabi Alonso van-e ilyen kiváló formában, vagy a blancók középpályájára férne rá még erősítés.

Molnár László
2025. 09. 03. 8:29
Xabi Alonso vélhetően tudna pár trükköt mutatni a pályán a játékosainak
Xabi Alonso vélhetően tudna pár trükköt mutatni a pályán a játékosainak (Fotó: X/Real Madrid C.F.)
Federico Valverde, az uruguayi válogatott középpályása jelenleg otthon készül a közelgő 2026-os világbajnoki selejtezőkre, ám az edzőtáborban is boldogan nyilatkozott arról, mennyire büszke arra, hogy a hazáját képviselheti, és úgy véli, mindezt a klubjában elnyert jó formájának köszönheti. A Real Madrid sztárja a Tribune.com portálnak elmondta, óriási jutalom neki a lehetőség, hogy kijuthat hazája válogatottjával egy újabb világbajnokságra, ráadásul mindezt hazai pályán teheti meg Uruguay színeiben, amikor közép-európai idő szerint pénteken hajnali fél kettőkor Perut fogadja Valverde és válogatottja.

A Real Madrid uruguayi középpályása úgy érzi, minden edzőjétől rengeteget tanul, most éppen Xabi Alonso bizalmát élvezi
A Real Madrid uruguayi középpályása úgy érzi, minden edzőjétől rengeteget tanul, most éppen Xabi Alonso bizalmát élvezi (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)

A Real Madrid középpályása szerint Xabi Alonso még a pályán is segíthetne

Valverde és csapata, a Real Madrid remekül kezdte a 2025/26-os bajnoki idényt, hiszen három meccsből hármat megnyert, és a csapat vezetőedzője, Xabi Alonso elismerte, most kivételesen nem örül annak, hogy a világbajnoki selejtezők miatt bajnoki szünet következik.

– Jó lett volna meglovagolni ezt a lendületet, de sajnos nem én döntök. Az első három meccs abban a tekintetben is fontos volt, hogy fejlődjünk és kijelöljük azt az utat, amin haladni szeretnénk. Most jön a szünet, aztán a Bajnokok Ligája. Vannak jó dolgok, de van még tennivalónk is – jelentette ki a 43 éves szakember.

Egy biztos, a Real Madrid jelenlegi edzője játékosként is maradandót alkotott, több topklub szurkolói is szívükbe zárták a spanyolt.

Xabi Alonso statisztikája játékosként:

  • klubjai: Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid, Bayern München
  • 700 meccsen 43 gólt lőtt és 76 gólpasszt adott
  • a legtöbb találatot a Liverpoolban érte el, szám szerint 14-et.
  • a spanyol válogatottban 112 meccsen 16 gólt rúgott
  • világ-, és Európa-bajnok
  • spanyol (1) és német bajnok (3)
  • kétszeres BL-győztes
  • spanyol, angol és német kupagyőztes
  • kétszeres UEFA Szuperkupa-, és egyszeres német Szuperkupa-győztes 

Xabi Alonso statisztikája edzőként:

  • Real Sociedad B csapat: 98 meccs, 40 győzelem, 23 döntetlen, 35 vereség
  • Bayer Leverkusen: 140 meccs, 88 győzelem, 33 döntetlen, 19 vereség (2023/24-es szezonban veretlenül lett bajnok a csapatával)
  • Real Madrid: 9 meccs, 7 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

Néhány találata a Real mezében:

A fenti statisztikákat végignézve nem csodálkozhatunk azon, hogy Valverde szerint edzője még mindig beférne a Real Madridba, hiszen a tudása cseppet sem kopott meg az elmúlt évek során.

– Szerintem akár velünk is játszhatna, ha akarna. Más típusú edző, mint a volt mestereim, éppen ezért igyekszem mindent kihozni belőle, ahogyan Bielsából is, amikor a válogatottal vagyok. 

Amikor tőlük vagy a volt edzőmtől, Carlo Ancelottitól dicséretet kaptam, az nagyon büszkévé tett mindig is.

 Ők egyedi edzők, és próbálok tanulni, valamint a lehető legtöbbet profitálni minden edzésből és tanácsból, amit adnak vagy korábban adtak. Mindez arra ösztönöz, hogy folyamatosan fejlődjek emberként és játékosként is – fogalmazott az interjúban Valverde, aki a klubvilágbajnokságon 6 meccs alatt 2 gólt lőtt, míg a három bajnokin 1 gólpasszal járult hozzá a madridiak remek rajtjához.

Valverde Realban szerzett góljai az előző idényben:

 

