Dicséret vagy kritika? Játékosa szerint Xabi Alonso most is beférne a Real Madridba

Federico Valverde, az uruguayi válogatott középpályása jelenleg otthon készül a közelgő 2026-os világbajnoki selejtezőkre, ám az edzőtáborban is boldogan nyilatkozott arról, mennyire büszke arra, hogy a hazáját képviselheti, és úgy véli, mindezt a klubjában elnyert jó formájának köszönheti. A Real Madrid sztárja a Tribune.com portálnak elmondta, óriási jutalom neki a lehetőség, hogy kijuthat hazája válogatottjával egy újabb világbajnokságra, ráadásul mindezt hazai pályán teheti meg Uruguay színeiben, amikor közép-európai idő szerint pénteken hajnali fél kettőkor Perut fogadja Valverde és válogatottja.

A Real Madrid uruguayi középpályása úgy érzi, minden edzőjétől rengeteget tanul, most éppen Xabi Alonso bizalmát élvezi (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)

A Real Madrid középpályása szerint Xabi Alonso még a pályán is segíthetne

Valverde és csapata, a Real Madrid remekül kezdte a 2025/26-os bajnoki idényt, hiszen három meccsből hármat megnyert, és a csapat vezetőedzője, Xabi Alonso elismerte, most kivételesen nem örül annak, hogy a világbajnoki selejtezők miatt bajnoki szünet következik.

– Jó lett volna meglovagolni ezt a lendületet, de sajnos nem én döntök. Az első három meccs abban a tekintetben is fontos volt, hogy fejlődjünk és kijelöljük azt az utat, amin haladni szeretnénk. Most jön a szünet, aztán a Bajnokok Ligája. Vannak jó dolgok, de van még tennivalónk is – jelentette ki a 43 éves szakember.

Egy biztos, a Real Madrid jelenlegi edzője játékosként is maradandót alkotott, több topklub szurkolói is szívükbe zárták a spanyolt.

Xabi Alonso statisztikája játékosként: klubjai: Real Sociedad, Eibar, Liverpool, Real Madrid, Bayern München

700 meccsen 43 gólt lőtt és 76 gólpasszt adott

a legtöbb találatot a Liverpoolban érte el, szám szerint 14-et.

a spanyol válogatottban 112 meccsen 16 gólt rúgott

világ-, és Európa-bajnok

spanyol (1) és német bajnok (3)

kétszeres BL-győztes

spanyol, angol és német kupagyőztes

kétszeres UEFA Szuperkupa-, és egyszeres német Szuperkupa-győztes Xabi Alonso statisztikája edzőként: Real Sociedad B csapat: 98 meccs, 40 győzelem, 23 döntetlen, 35 vereség

Bayer Leverkusen: 140 meccs, 88 győzelem, 33 döntetlen, 19 vereség (2023/24-es szezonban veretlenül lett bajnok a csapatával)

Real Madrid: 9 meccs, 7 győzelem, 1 döntetlen, 1 vereség

Néhány találata a Real mezében: