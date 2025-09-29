Újra kezdődik a 2024-es aranylabdás pokoljárása

Amikor tavaly szeptember 22-én, az Arsenal elleni rangadón a Manchester City spanyol vezére a térdéhez kapott egy hangos roppanás után, majd le kellett támogatni a pályáról, már lehetett sejteni, hogy a Pep Guardiola vezette gárda hosszabb időre elveszítheti legjobbját. És igazuk lett a pesszimista szurkolóknak, hiszen Rodri jobb térdében elszakadt a keresztszalag, műteni kellett, és nyolc hónapig a pálya környékére sem mehetett. Amikor felépült, a City-rajongók fellélegeztek, mondván, innentől kezdve vége a „hét szűk esztendőnek”, és Rodri vezérletével ismét megkezdhetik a csúcstámadás a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában.

Rodri műtött térde ismét fáj, ez nem a legjobb előjel Fotó: Michael Regan

Rodri jobb térde megint sérült, főhet Guardiola feje

A Marca cikkét olvasva vélhetően szinte mindenki a szívéhez kapott, akinek fontos a Manchester City. Ugyanis kiderült, hogy Rodri a Burnley elleni, 5-1-re megnyert meccs előtti edzésen félrehívta Guardiolát, és közölte vele, ne számítson rá, ennek következtében, a spanyol még a meccskeretből is kimaradt. A szurkolók most tudhatták meg ennek az okát.

Rodri statisztikája a visszatérését követően

Premier League: 4 meccs

Klubvilágbajnokság: 4 meccs 1 gólpassz

Bajnokok Ligája: 1 meccs

összesen: 9 meccsen 1 gólpassz

játékidő: 504 perc

Rodri azt mondta nekem, hogy a fájó térde miett egyszerűen nem tud. A gond, hogy ez a tavaly súlyosan megsérült térde.

Nico González kapta a feladatot, hogy helyettesítse őt a kezdőcsapatban, és nem is játszott rosszul. Csak bízni tudok abban, hogy a Monaco elleni BL-találkozón legalább a kispadra leülhet, azaz nem súlyos a sérülése – fogalmazta meg vágyait Guardiola.

A Manchester City az idényeleji botladozás után – két vereség a bajnokságban – magára talált, és a Bajnokok Ligájában is 2-0-ra verte a Napoli csapatát.

A tökéletesen felépült Rodrit még a Real is vitte volna

A nyár átigazolási szenzációja lehetett volna, ha a Real Madrid megszerzi Rodri játékjogát. A királyi klub vezetői azonban a mostani helyzetet látva vélhetően áldják a sorsot, hogy a transzfer nem jött össze. A Real Madrid ugyanis két játékost és negyvenmillió eurót adott volna azért, ha 2024 aranylabdása azonnal átteszi a székhelyét Madridba. Egy biztos, a királyi klub nem aprózta el az ajánlatát, ugyanis a Transfermarkt adatai alapján

a 60 millió eurót érő, 22 éves Eduardo Camavingát

a 90 millió euró értékű Rodrygót engedné át a Citynek

és fizetne 40 millió eurót.

A City a füle botját sem mozdította az ajánlatra…