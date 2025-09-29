Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

RodriGuardiolatérdsérülésManchester Cityaranylabdás

Újra kezdődik a 2024-es aranylabdás pokoljárása

Lassan Pep Guardiola felkészülhet arra, hogy a Manchester City középpályájának vezérét lassan elveszítheti. Az addig élete formájában játszó Rodri tavaly szeptember 22-én az Arsenal ellen súlyos sérülést szenvedett – elszakadt a jobb térdében a keresztszalagja –, és nyolc hónapos kihagyás után tért vissza. A City az elmúlt évek legnagyobb mélyrepülését hajtotta végre spanyol vezére nélkül, és most újabb hasonló napok, hetek következhetnek a kékek életében, ugyanis Rodri jobb térde újfent annyira fáj, hogy 2024 Aranylabdása már sem edzeni, sem játszani nem tud.

2025. 09. 29. 10:50
Rodri tavaly szeptember óta mintha el lenne átkozva Fotó: Mohamed Badra Forrás: MTI/EPA
Amikor tavaly szeptember 22-én, az Arsenal elleni rangadón a Manchester City spanyol vezére a térdéhez kapott egy hangos roppanás után, majd le kellett támogatni a pályáról, már lehetett sejteni, hogy a Pep Guardiola vezette gárda hosszabb időre elveszítheti legjobbját. És igazuk lett a pesszimista szurkolóknak, hiszen Rodri jobb térdében elszakadt a keresztszalag, műteni kellett, és nyolc hónapig a pálya környékére sem mehetett. Amikor felépült, a City-rajongók fellélegeztek, mondván, innentől kezdve vége a „hét szűk esztendőnek”, és Rodri vezérletével ismét megkezdhetik a csúcstámadás a hazai bajnokságban és a Bajnokok Ligájában.

Rodri műtött térde ismét fáj, ez nem a legjobb előjel
Rodri műtött térde ismét fáj, ez nem a legjobb előjel     Fotó: Michael Regan

Rodri jobb térde megint sérült, főhet Guardiola feje

A Marca cikkét olvasva vélhetően szinte mindenki a szívéhez kapott, akinek fontos a Manchester City. Ugyanis kiderült, hogy Rodri a Burnley elleni, 5-1-re megnyert meccs előtti edzésen félrehívta Guardiolát, és közölte vele, ne számítson rá, ennek következtében, a spanyol még a meccskeretből is kimaradt. A szurkolók most tudhatták meg ennek az okát.

Rodri statisztikája a visszatérését követően

  • Premier League: 4 meccs
  • Klubvilágbajnokság: 4 meccs 1 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 1 meccs
  • összesen: 9 meccsen 1 gólpassz
  • játékidő: 504 perc

Rodri azt mondta nekem, hogy a fájó térde miett egyszerűen nem tud. A gond, hogy ez a tavaly súlyosan megsérült térde. 

Nico González kapta a feladatot, hogy helyettesítse őt a kezdőcsapatban, és nem is játszott rosszul. Csak bízni tudok abban, hogy a Monaco elleni BL-találkozón legalább a kispadra leülhet, azaz nem súlyos a sérülése – fogalmazta meg vágyait Guardiola.

A Manchester City az idényeleji botladozás után – két vereség a bajnokságban – magára talált, és a Bajnokok Ligájában is 2-0-ra verte a Napoli csapatát.

A tökéletesen felépült Rodrit még a Real is vitte volna

A nyár átigazolási szenzációja lehetett volna, ha a Real Madrid megszerzi Rodri játékjogát. A királyi klub vezetői azonban a mostani helyzetet látva vélhetően áldják a sorsot, hogy a transzfer nem jött össze. A Real Madrid ugyanis két játékost és negyvenmillió eurót adott volna azért, ha 2024 aranylabdása azonnal átteszi a székhelyét Madridba. Egy biztos, a királyi klub nem aprózta el az ajánlatát, ugyanis a Transfermarkt adatai alapján

  • a 60 millió eurót érő, 22 éves Eduardo Camavingát
  • a 90 millió euró értékű Rodrygót engedné át a Citynek
  • és fizetne 40 millió eurót.

A City a füle botját sem mozdította az ajánlatra…

 

