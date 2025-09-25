  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Csak ámult-bámult a Kiraly: egy bolgár mesebeli hős egyedül szétbombázta az USA-t
BulgáriaUSAKarch Kiralyvilágbajnokságröplabda

Csak ámult-bámult a Kiraly: egy bolgár mesebeli hős egyedül szétbombázta az USA-t

Sokk és hitetlenkedés a férfiröplabda-világbajnokságon: Bulgária 0-2-ről fordítva legyőzte az olimpiai bronzérmes Egyesült Államokat, és bejutott az elődöntőbe. A meccs hőse Alekszandar Nikolov volt, aki szinte egymaga csapta szét Karch Kiraly csapatát, a legendás magyar származású edző csak nézhette a bolgár röplabdacsoda kibontakozását.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 18:05
Karch Kiraly sem érti, mi történt a csapatával (Fotó: Getty Images/Jayne Russell)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mielőtt belemennénk a részletekbe, fontos ezzel kezdeni: noha nálunk a röplabda – különösen a férfivonalon – hosszú évtizedek óta kihullott a köztudatból, világszerte nagyon népszerű sportág. S bármennyire is hihetetlen: Bulgária a legjobbak közé tartozik, amit most az USA ellen igazolt.

Alekszandar Nikolov a hármas sáncot is átüti. Az USA és Karch Kiraly is fejet hajtott a röplabda-világbajnokság negyeddöntőjében Bulgáriának
Alekszandar Nikolov a hármas sáncot is átüti. Az USA és Karch Kiraly is fejet hajtott a röplabda-világbajnokság negyeddöntőjében Bulgáriának (Fotó: Getty Images/Mark Fredesjed Cristino)

A manilai negyeddöntő első két játszmáját simán hozták a sportágban a legjobbak közé tartozó, háromszoros olimpiai amerikaiak: 25:21 és 25:19 után kevesen kételkedtek volna a végeredményben.

Aztán beindult Alekszandar Nikolov...

Csakhogy a harmadik szettben beindult Alekszandar Nikolov. A mindössze 21 éves, 207 centi magas ütő 29 ponttal zárta a meccset – 26 támadás, 1 blokk, 2 ász –, és az utolsó három játszmában egyszerűen a hátán vitte a bolgár válogatottat. Nikolov produkciója nemcsak Bulgáriát, hanem a teljes röplabdavilágot megrázta: a sportág bámulatos tehetsége újra bizonyította, hogy a legnagyobbak között a helye.

A vége 3-2 lett (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13), a bolgár válogatott pedig 2006 után ismét elődöntőbe jutott világbajnokságon. Az ellenfél a csehek lesznek, de az igazi történet már most megszületett: egy fiatal zseni egyedül felforgatta az erőviszonyokat.

Karch Kiraly az USA röplabda-vb-vereségéről: „Ez nagyon fáj”

Az amerikai kispadon a magyar származású Karch Kiraly ült, akit minden idők egyik legnagyobb röplabdázójaként tartanak számon. A hatszoros olimpikon, háromszoros aranyérmes, jelenleg 64 éves szakember most élete egyik legkeserűbb vereségét élte át.

– Nagyot léptünk előre a nyár eleje óta, de rövidzárlatunk sokba került. Nagyon fáj ez a vereség. Bulgáriának óriási elismerés jár, mesterien jöttek vissza, Nikolov sokszor kihúzta őket a bajból. Ezt a fájdalmat el kell raktároznunk, hogy tűzzé alakítsuk a jövő évre és azon túlra – fogalmazott Kiraly a meccs után.

A számok is őt igazolták: a statisztikákban minden apróságban Bulgária volt jobb (támadás 61–57, blokk 7–6, ász 7–5), miközben az amerikaiak 34 hibapontot ajándékoztak. Kiraly ugyan elismerte, hogy csapata előrelépett az idény elejéhez képest, de egyértelműen kiemelte, hogy a jövőben tanulniuk kell ebből az összeomlásból.

Az amerikai szövetség hivatalos közleménye „heartbreaker”-ként, szívszorító bukásként írta le a mérkőzést. A közösségi médiában pedig sokan már most a világ legjobbjaként emlegetik Nikolovot.

Ízelítő az Alekszandar Nikolov-show-ból:

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHorváth László

Üzenet a tiszástamásnak

Bayer Zsolt avatarja

Tiszástamás! Maradj otthon és fogd be a mocskos pofád!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.