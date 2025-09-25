Csak ámult-bámult a Kiraly: egy bolgár mesebeli hős egyedül szétbombázta az USA-t

Mielőtt belemennénk a részletekbe, fontos ezzel kezdeni: noha nálunk a röplabda – különösen a férfivonalon – hosszú évtizedek óta kihullott a köztudatból, világszerte nagyon népszerű sportág. S bármennyire is hihetetlen: Bulgária a legjobbak közé tartozik, amit most az USA ellen igazolt.

Alekszandar Nikolov a hármas sáncot is átüti. Az USA és Karch Kiraly is fejet hajtott a röplabda-világbajnokság negyeddöntőjében Bulgáriának (Fotó: Getty Images/Mark Fredesjed Cristino)

A manilai negyeddöntő első két játszmáját simán hozták a sportágban a legjobbak közé tartozó, háromszoros olimpiai amerikaiak: 25:21 és 25:19 után kevesen kételkedtek volna a végeredményben.

Aztán beindult Alekszandar Nikolov...

Csakhogy a harmadik szettben beindult Alekszandar Nikolov. A mindössze 21 éves, 207 centi magas ütő 29 ponttal zárta a meccset – 26 támadás, 1 blokk, 2 ász –, és az utolsó három játszmában egyszerűen a hátán vitte a bolgár válogatottat. Nikolov produkciója nemcsak Bulgáriát, hanem a teljes röplabdavilágot megrázta: a sportág bámulatos tehetsége újra bizonyította, hogy a legnagyobbak között a helye.

A vége 3-2 lett (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13), a bolgár válogatott pedig 2006 után ismét elődöntőbe jutott világbajnokságon. Az ellenfél a csehek lesznek, de az igazi történet már most megszületett: egy fiatal zseni egyedül felforgatta az erőviszonyokat.

Karch Kiraly az USA röplabda-vb-vereségéről: „Ez nagyon fáj”

Az amerikai kispadon a magyar származású Karch Kiraly ült, akit minden idők egyik legnagyobb röplabdázójaként tartanak számon. A hatszoros olimpikon, háromszoros aranyérmes, jelenleg 64 éves szakember most élete egyik legkeserűbb vereségét élte át.

– Nagyot léptünk előre a nyár eleje óta, de rövidzárlatunk sokba került. Nagyon fáj ez a vereség. Bulgáriának óriási elismerés jár, mesterien jöttek vissza, Nikolov sokszor kihúzta őket a bajból. Ezt a fájdalmat el kell raktároznunk, hogy tűzzé alakítsuk a jövő évre és azon túlra – fogalmazott Kiraly a meccs után.

A számok is őt igazolták: a statisztikákban minden apróságban Bulgária volt jobb (támadás 61–57, blokk 7–6, ász 7–5), miközben az amerikaiak 34 hibapontot ajándékoztak. Kiraly ugyan elismerte, hogy csapata előrelépett az idény elejéhez képest, de egyértelműen kiemelte, hogy a jövőben tanulniuk kell ebből az összeomlásból.