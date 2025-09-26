A Szeged nyerőembere elárulta, miben látta a PSG elleni siker kulcsát + videó

Három mérkőzés után négy ponttal áll a Bajnokok Ligájában a Pick Szeged. A Wisla Plock elleni vereség, és a GOG elleni sikert követően jött össze az újabb győzelem a PSG ellen. A párizsiak helyzete rosszabbul fest: a Magdeburg elleni nyitókörös zakó és a szegedi vereség között eddig csak a Pelistert tudták legyőzni. A Szeged a harmadik, a PSG az ötödik helyen áll jelenleg a csoportjában, de még mindig nagyon korán van a számolgatáshoz.

A Szeged megküzdött az idei első hazai BL sikeréért. (Fotó: Ujvári Sándor / MTI Fotószerkesztõség)

Tizenegy hónapos rossz sorozata szakadt meg a Szegednek

A Pick Szeged legutóbb tavaly október 30-án a Kielce ellen tudott a Pick Arénában megnyerni egy Bajnokok Ligája mérkőzést.

A csütörtöki PSG elleni sikert megelőzően hat mérkőzésen maradtak nyeretlenek a szegediek (a mérlegük 5 vereség és 1 döntetlen).

A Wisla Plock, a Barca, a PSG, a Zagreb és az Aalborg is nyerni tudott a Szeged otthonában, emellett a Barca elleni csoportmeccs döntetlennel zárult.

Janus Smárason kulcsszerepet vállalt a sikerben

Az izlandi irányító kiváló mérkőzést játszott a Paris Saint-Germain ellen. Amellett, hogy a csapata legeredményesebbje volt a maga 7 találatával, heteseket harcolt ki, kulcspasszokat osztott szét társai között, valamint igazán jó mozgatórugója volt a játéknak, Jim Gottfridssonnal kiváló párost alkottak.

Janus Smárason szerint a túl sok hiba vezetett oda, hogy a Szeged ötgólos hátrányban találta magát, de büszke csapatára, ahogy energiát tudott meríteni és tovább harcolt.

Hogyha újra megnéznénk a meccset, akár húsz olyan szituációt is lehetne találni, ami apróságokon múlott. Szerintem a győzelem kulcsa az arénában rejlő energia volt, ami belengte az utolsó tíz percet, továbbá ezt megkoronázta Tobi és Roli teljesítménye

– mondta lapunknak a szegedi irányító.

Most egy hét kihagyás következik a Bajnokok Ligájában. A Szeged legközelebb október 9-én a Barca vendégeként szerepelt majd az elitsorozatban. Addig a hazai porondon két idegenbeli bajnoki vár a Tisza-partiakra: a Tatabányához, majd a Csurgóhoz látogatnak.