  • Videón az újpesti és a debreceni játékos verekedése, döntöttek a büntetésükről
DebrecenJevgenyij MozerjégkorongÚjpest

Videón az újpesti és a debreceni játékos verekedése, döntöttek a büntetésükről

Még pénteken a jégkorong Erste-ligában az utolsó percben egyenlítő Újpest szétlövés után 4-3-ra legyőzte az előző idényben ob I-es ezüstérmes DEAC-ot. A mérkőzés végén kitört verekedést Szalma Zsolt, az Újpest és Jevgenyij Mozer, a Debrecen csatára között a liga fegyelmi bizottsága ma szankcionálta. Mindkét játékos két-két mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 16:19
A végén az újpesti szurkolók örülhettek Forrás: Facebook/UTE Jégkorong /UTE Ice Hockey Team/
A debreceniek kevesebb mint három és fél perc alatt 2-0-ra vezettek, a lilák a második harmad elején szépítettek. Az újabb DEAC-találatra érkezett válasz, majd az UTE lehozta kapusát, és 19 másodperccel az alapidő vége előtt egyenlített. A ráadásban Szalma Zsolt és Jevgenyij Mozer összeverekedett, mindketten végleges fegyelmi büntetést kaptak, a rávezetésekben pedig a hazaiak voltak pontosabbak.

Az Újpest végül legyűrte a Debrecent. Fotó: UTE/Vörös Dávid

„Mozer gólt lőtt, de nem adják meg, mert ki van állítva, amiről senki nem tud…”

A vasárnap kiadott jelentés szerint a pénteki esetről készült felvétel elemzése során úgy ítélték meg, hogy Szalma tudatosan és szándékosan kezdeményezett verekedést, miután egy másik debreceni játékossal, Kirils Galohával való nézeteltérését a hivatalos személyek „kontroll alatt” tartották. Ekkor Mozer – harmadik félként – beavatkozott a szituációba, és megragadta Szalmát.

A találkozó után egyébként Vaszjunyin Artyom, a DEAC vezetőedzője „érdekes” nyilatkozatot adott:

– A végén sok olyan dolog történt, amit mi sem értünk, kiegyenlített az ellenfél, aztán a hosszabbításban volt egy végleges kiállítás, utána gólt ütöttünk, de nem működött a kamera, vagy rosszul működött. Aztán Mozer gólt lőtt, de nem adják meg, mert ki van állítva, amiről senki nem tud, szóval sok minden befolyásolta a végét.

A verekedésről a Jégkorongblog szakportál videófelvételt is közölt lágy, aláfestő zenével:

 

