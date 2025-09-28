Videón az újpesti és a debreceni játékos verekedése, döntöttek a büntetésükről

A debreceniek kevesebb mint három és fél perc alatt 2-0-ra vezettek, a lilák a második harmad elején szépítettek. Az újabb DEAC-találatra érkezett válasz, majd az UTE lehozta kapusát, és 19 másodperccel az alapidő vége előtt egyenlített. A ráadásban Szalma Zsolt és Jevgenyij Mozer összeverekedett, mindketten végleges fegyelmi büntetést kaptak, a rávezetésekben pedig a hazaiak voltak pontosabbak.

Az Újpest végül legyűrte a Debrecent. Fotó: UTE/Vörös Dávid

„Mozer gólt lőtt, de nem adják meg, mert ki van állítva, amiről senki nem tud…”

A vasárnap kiadott jelentés szerint a pénteki esetről készült felvétel elemzése során úgy ítélték meg, hogy Szalma tudatosan és szándékosan kezdeményezett verekedést, miután egy másik debreceni játékossal, Kirils Galohával való nézeteltérését a hivatalos személyek „kontroll alatt” tartották. Ekkor Mozer – harmadik félként – beavatkozott a szituációba, és megragadta Szalmát.

A találkozó után egyébként Vaszjunyin Artyom, a DEAC vezetőedzője „érdekes” nyilatkozatot adott:

– A végén sok olyan dolog történt, amit mi sem értünk, kiegyenlített az ellenfél, aztán a hosszabbításban volt egy végleges kiállítás, utána gólt ütöttünk, de nem működött a kamera, vagy rosszul működött. Aztán Mozer gólt lőtt, de nem adják meg, mert ki van állítva, amiről senki nem tud, szóval sok minden befolyásolta a végét.

A verekedésről a Jégkorongblog szakportál videófelvételt is közölt lágy, aláfestő zenével: