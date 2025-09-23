Megőrültek az Újpest szurkolói vagy nekik van igazuk?

A meccset a Kazincbarcika kezdte, de a Kazincbarcelona fejezte be. A szurkolók skandálása az NB I-ben eddig nyeretlen Barcikát dicsérte. Ki gondolta volna, hogy éppen az Újpest ellen szerzi meg első élvonalbeli győzelmét a borsodi csapat? Kevesen.

Az Újpest kapusa, Riccardo Piscitelli és az egész csapat padlóra került Mezőkövesden

Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Az Újpest drukkerei kikészültek

Ami a mérkőzés után történt, azt az Újpest játékosai és edzője sem teszik ki az ablakba. Az elkeserdett lila-fehér drukkerek magukhoz hívták a csapatot, az edzőt, de ott volt a tulajdonos képviselője is. Vajon van-e mindehhez joguk a drukkereknek? Erről beszélgettünk a Rapid sport adásában.