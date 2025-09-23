ÚjpestNB Iszurkolók

Megőrültek az Újpest szurkolói vagy nekik van igazuk?

A labdarúgó NB I-ben az elmúlt hét végén lejátszott mérkőzések közül egészen biztosan az Újpest 2-0-s veresége volt a legmeglepőbb a Kazincbarcika ellen. Az Újpest drukkerei nagyon nehezen viselték el azt, ami Mezőkövesden történt.

2025. 09. 23.
A meccset a Kazincbarcika kezdte, de a Kazincbarcelona fejezte be. A szurkolók skandálása az NB I-ben eddig nyeretlen Barcikát dicsérte. Ki gondolta volna, hogy éppen az Újpest ellen szerzi meg első élvonalbeli győzelmét a borsodi csapat? Kevesen.

Újpest
Az Újpest kapusa, Riccardo Piscitelli és az egész csapat padlóra került Mezőkövesden
Az Újpest drukkerei kikészültek

Ami a mérkőzés után történt, azt az Újpest játékosai és edzője sem teszik ki az ablakba. Az elkeserdett lila-fehér drukkerek magukhoz hívták a csapatot, az edzőt, de ott volt a tulajdonos képviselője is. Vajon van-e mindehhez joguk a drukkereknek? Erről beszélgettünk a Rapid sport adásában.

 

