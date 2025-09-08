Uli HoenessBayern MünchenNewcastle United FCBundesliga

A Bayern München elnöke a korábbi magyar kapitányt és a Newcastle-t is kioktatta

A Bayern München tiszteletbeli elnöke élesen bírálta a Newcastle legutóbbi nagy fogását. Az angol klub az átigazolási időszak utolsó napjaiban szerződtette a Stuttgart feltörekvő csatárcsillagát, Nick Woltemadét 90 millió euróért, ám Uli Hoeness szerint ezzel az összeggel túlzásba esett. A német futball legendája a tranzakciót részben a szaúdi pénzek felfutásával magyarázza.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 10:27
Uli Hoenessnek nem tetszik, ami a piacon történik
Uli Hoenessnek nem tetszik, ami a piacon történik Fotó: AFP/Alexandra Beier
Az előző idényben még Stuttgartban játszó Nick Woltemade az egyik legkeresettebb játékos volt a transzferpiacon. A Werder Bremen ifjúsági csapatából induló csatár tavaly 36 meccsen 18 gólt rúgott a Stuttgart színeiben, a Newcastle United kilencvenmillió eurót sem sajnált a támadóért. A Bayern München tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness csípős megjegyzést tett az átigazolásra, a bajorok első embere szerint nem ér ennyit a 23 éves játékos, és az angolok csak a Szaúd-Arábiából érkező pénzeknek köszönhetik azt, hogy megszerezték a német labdarúgás egyik nagy ígéretét.

Uli Hoeness szerint a Newcastle túl sokat fizetett Woltemadéért.
Uli Hoeness szerint a Newcastle túl sokat fizetett Woltemadéért (Fotó: DPA/Matthias Balk)

Woltemade miatt fáj Uli Hoeness szíve

Uli Hoeness szerint a „Szarkák” túl sokat költöttek a robosztus német támadóra, aki 90 millió euróért, az átigazolási időszak utolsó napjaiban érkezett a St. James’ Parkba. A 198 cm magas csatár a nyár elején a Bayern München első számú kiszemeltje volt, de a bajor klub nem volt hajlandó kifizetni a Stuttgart által kért összeget. A Bayern végül csupán – Harry Kane mögé tartalékként –, a Chelsea játékosát, Nicolas Jacksont tudta kölcsönvenni, és Hoeness máris kétségbe vonta a szenegáli csatár hosszú távú jövőjét Münchenben. Mindezt úgy, hogy Jackson egyetlen percet sem játszott a klub mezében. Emellett Hoeness élesen bírálta a Newcastle döntését Woltemadéval kapcsolatban.

Ő nem ér 90 milliót. Először 55 millió eurót kínáltunk érte, a Stuttgart 75-öt akart, végül 90-ért ment a Premier League-be. Ez csak azért történt, mert ömlik a pénz Szaúd-Arábiából. Amit a Newcastle tett, annak semmi köze a futballhoz, legfeljebb a Monopolyhoz 

— mondta Hoeness a SPORT1 műsorában, utalva arra, hogy a piaci árakat a nagy, külföldi befektetők és a pénzáramlás torzíthatják. 

Hoeness szerint a németek világbajnok játékosa, a korábbi magyar szövetségi kapitány, Lothar Matthäus is tévedett, amikor 80-100 millió euróra becsülte Woltemade értékét. 

A Newcastle nyári költekezése mögött részben az Alexander Isak Liverpoolhoz történt eladása áll — az angol klub ebből a bevételből tudta finanszírozni többek között Woltemadét és Yoanne Wissát.
 

 

