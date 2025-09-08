Usain BoltVilágdöntöBudapestatlétika

Szenzációs bejelentés: Usain Bolt visszatér, Budapestre is eljöhet

A nyolcszoros olimpia bajnok is a sportág jövő szeptemberben Budapesten debütáló új csúcsversenyének, az Atlétikai Világdöntőnek az arca lett. Usain Bolt az Ultimate Legend, azaz az Abszolút Legenda címet kapta az Atlétikai Világszövetségtől (World Athletics). A jamaikai legenda csatlakozott a Gyulai István Memorialon világcsúcsot javító Armand Duplantishez. A 2017-ben visszavonult Usain Bolt tartja a 100 és a 200 méteres síkfutás világcsúcsát.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 08. 10:55
Usain Bolt népszerűsíti majd a 2026-os budapesti Atlétikai Világdöntőt
Usain Bolt népszerűsíti majd a 2026-os budapesti Atlétikai Világdöntőt Fotó: MTI/EPA/Srdjan Suki
A világ leggyorsabb embere, Usain Bolt már a hamarosan kezdődő tokiói világbajnokságon dolgozik azon, hogy a jövő évi magyarországi csúcseseményt népszerűsítse.

Usain Bolt sorozatban háromszor győzött olimpián 100 méteren
Usain Bolt sorozatban háromszor győzött olimpián 100 méteren (Fotó: MTI/EPA/Frank Robichon)

Usain Bolt rajthoz állna

A 39 éves klasszis pályafutása során több világcsúcsot is megdöntött, jelenleg is a 100 és 200 méter rekordere, 19 felnőtt világbajnoki címet szerzett, és számtalan ikonikus pillanatot okozott a pályán. Ahogy az Atlétikai Világszövetség közleményében fogalmaz: az egyetlen és egyedülálló legenda szerepében Bolt együttműködik majd a World Athleticsszel az új, globális szezonzáró bajnokság, a World Athletics Ultimate Championship (magyarul: Atlétikai Világdöntő) népszerűsítésében, ahol a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, hogy eldöntsék, ki is valójában a legjobb a bolygón. 

Az ötlet zseniális: a legjobbak legjobbjai csapnak össze – minden fontos világsztár, sokat érő versenyzők, sőt még nagyobb személyiségek, kifogások nélkül –, hogy kiderüljön, kié a dicsekvés joga végső bajnokként. Mondjuk úgy, hogy imádtam volna versenyezni ezen a kasszasikert ígérő bajnokságon

 – idézi a felettébb lelkes Boltot a WA.

– Megtiszteltetés számomra, hogy elvállalhatom a legendás atléta szerepét, és segíthetek terjeszteni az igét, mivel az atlétika továbbra is életem hatalmas részét képezi. A pályán töltött időm alatt számos változáson mentem keresztül, és fontos, hogy a sportág továbbra is megújuljon. 

Ez az új verseny segíteni fog az atlétika és hihetetlen sztárjainak bemutatásában és fejlesztésében.

Irány Budapest?!

Ez az első alkalom, hogy a 2017-ben visszavonult, azóta a labdarúgással is megpróbálkozott Usain Bolt ilyen szerepet vállalt az atlétikában. Azonnal el is kezdi az első, 2026-os budapesti Világdöntő népszerűsítését, részt vesz az egyéves visszaszámlálás alkalmából 2025. szeptember 11-én, csütörtökön tartandó eseményen a hétvégén rajtoló tokiói világbajnokságon. A WA különleges vendégeként Bolt több esti versenyszámot is megtekint a Japán Nemzeti Stadionban. 

Egyelőre nincs információ arról, hogy jövőre itt lesz-e Magyarországon, ám ezek után várható az érkezése. 

Schmidt Ádám (balra) 2024-ben jelentette be Sebastian Coe-val, a WA elnökével, hogy Budapesten lesz az első atlétikai Világdöntő
Schmidt Ádám (balra) 2024-ben jelentette be Sebastian Coe-val, a WA elnökével, hogy Budapesten lesz az első atlétikai Világdöntő (Fotó: MTI/Honvédelmi Minisztérium)

Usain Bolt és az inspiráció

Világbajnokok és olimpiai bajnokok csapnak majd össze a Gyémánt Liga győzteseivel és az év legjobb sportolóival három intenzív nap során 2026. szeptember 11–13. között a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban. Az esemény több szempontból is kiemelt jelentőségű lesz.

 – A többi nagy nemzetközi sporteseményhez hasonlóan, hazánkban is az atlétikai Világdöntő megrendezésének egyik fő célja, hogy a legjobb sportolók fantasztikus versenyeit élőben látva minél több honfitársunk szerezhessen olyan élményeket, amelyek arra ösztönzik őket, hogy maguk is elköteleződjenek a rendszeres sport mellett. 

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a legjobbak legjobbjai látogatnak el hozzánk, nemcsak a pályán, hanem azon túl is. Usain Bolt az atlétikai család különleges alakja, aki világszerte inspirálhatja a fiatalokat.

Biztos vagyok benne, hogy az ő segítségével az Ultimate Championship ugyanolyan sikeres és népszerű lesz, mint a 2023-as budapesti világbajnokság volt – mondta Schmidt Ádám, Magyarország sportállamtitkára az újabb nagy bejelentés kapcsán.

 

