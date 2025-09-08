Szenzációs bejelentés: Usain Bolt visszatér, Budapestre is eljöhet

A világ leggyorsabb embere, Usain Bolt már a hamarosan kezdődő tokiói világbajnokságon dolgozik azon, hogy a jövő évi magyarországi csúcseseményt népszerűsítse.

Usain Bolt sorozatban háromszor győzött olimpián 100 méteren (Fotó: MTI/EPA/Frank Robichon)

Usain Bolt rajthoz állna

A 39 éves klasszis pályafutása során több világcsúcsot is megdöntött, jelenleg is a 100 és 200 méter rekordere, 19 felnőtt világbajnoki címet szerzett, és számtalan ikonikus pillanatot okozott a pályán. Ahogy az Atlétikai Világszövetség közleményében fogalmaz: az egyetlen és egyedülálló legenda szerepében Bolt együttműködik majd a World Athleticsszel az új, globális szezonzáró bajnokság, a World Athletics Ultimate Championship (magyarul: Atlétikai Világdöntő) népszerűsítésében, ahol a világ legjobb atlétái mérik össze tudásukat, hogy eldöntsék, ki is valójában a legjobb a bolygón.

Az ötlet zseniális: a legjobbak legjobbjai csapnak össze – minden fontos világsztár, sokat érő versenyzők, sőt még nagyobb személyiségek, kifogások nélkül –, hogy kiderüljön, kié a dicsekvés joga végső bajnokként. Mondjuk úgy, hogy imádtam volna versenyezni ezen a kasszasikert ígérő bajnokságon

– idézi a felettébb lelkes Boltot a WA.

– Megtiszteltetés számomra, hogy elvállalhatom a legendás atléta szerepét, és segíthetek terjeszteni az igét, mivel az atlétika továbbra is életem hatalmas részét képezi. A pályán töltött időm alatt számos változáson mentem keresztül, és fontos, hogy a sportág továbbra is megújuljon.

Ez az új verseny segíteni fog az atlétika és hihetetlen sztárjainak bemutatásában és fejlesztésében.

Irány Budapest?!

Ez az első alkalom, hogy a 2017-ben visszavonult, azóta a labdarúgással is megpróbálkozott Usain Bolt ilyen szerepet vállalt az atlétikában. Azonnal el is kezdi az első, 2026-os budapesti Világdöntő népszerűsítését, részt vesz az egyéves visszaszámlálás alkalmából 2025. szeptember 11-én, csütörtökön tartandó eseményen a hétvégén rajtoló tokiói világbajnokságon. A WA különleges vendégeként Bolt több esti versenyszámot is megtekint a Japán Nemzeti Stadionban.