El kellett hitetni vele, hogy oda tartozik – Vitek Dárius ezüstje azt üzeni: megérkezett a világelitbe

A 25 éves magyar klasszis, Vitek Dárius a világbajnokságon előbb három-, majd ötpontos hátrányból fordított a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulu és a dél-koreai Li Szengcsan ellen, majd fegyelmezett, okos birkózással verte az ukrán Mikola Kucsmijt és a fehérorosz Pavel Hlincsukot, ezzel húsz év után újra magyar döntőst adott a kategória.

Vitek Dárius (kékben) és a későbbi győztes iráni Amin Mirzazadeh a horvátországi birkózó-világbajnokság döntőjében a Zágráb Arénában

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Vitek Dárius: más ember jött le a szőnyegről

„El kellett hitetni vele, hogy ide tartozik” – foglalta össze a siker kulcsát Lőrincz Viktor szövetségi kapitány. – „Dárius fizikálisan és állóképességben már ott van a világ élmezőnyében,

de a verseny elején még kicsit bizonytalan volt. Azt kértük tőle, hogy menjen a saját ritmusában, diktáljon tempót, mert ki fogja bírni.

Lehet, hogy nem ilyen szofisztikáltan fogalmaztam, és elég hangosan is mondtam, de amikor ezt elhitte, teljesen más ember jött le a szőnyegről – és nem adott esélyt sem a koreainak, sem a kirgiznek.”

A fináléban már a címvédő iráni Amin Mirzazadeh bizonyult jobbnak 7-2-re, de Vitek így is pályafutása legnagyobb sikerét ünnepelhette.

„Nem volt tudatosan betervezve, hogy döntőzöm majd, csak ahogy jöttek a meccsek, egyre jobban elhittem, hogy megvan bennem.

Az első két mérkőzésen még kapkodtam, de utána visszajött a higgadtság, és elkezdtem a saját birkózásomat menni.

Nagyon örülök, hogy egy évben kétszer is dobogóra állhattam világversenyen. Ez az út, amin vagyok, jónak látszik – és most már az olimpiai álmomért fogok dolgozni” – mondta a birkózó.

A zágrábi ezüst egyértelmű üzenet: Vitek Dárius a nehézsúlyú birkózás új magyar zászlóvivője, aki nemcsak felnőtt a világ elitjéhez – hanem ott is maradni készül.