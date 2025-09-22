Rendkívüli

Marco Rossi: Engem és a családomat is megfenyegették

Vitek DáriuszZágrábbirkózás

El kellett hitetni vele, hogy oda tartozik – Vitek Dárius ezüstje azt üzeni: megérkezett a világelitbe

Zágrábban nem csupán egy magyar ezüstérem született a kötöttfogású birkózók 130 kilós mezőnyében. Egy karrier is szintet lépett. Vitek Dárius első világbajnoki döntőjével és második helyével azt bizonyította, hogy már nem csupán kopogtat, hanem belépett a nehézsúlyúak nemzetközi elitjébe.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 18:26
Az ezüstérmes Vitek Dáriusz a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -130 kg-os súlycsoportjának eredményhirdetésen a Zágráb Arénában 2025. szeptember 19-én. MTI/Illyés Tibor
Az ezüstérmes Vitek Dáriusz a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -130 kg-os súlycsoportjának eredményhirdetésen a Zágráb Arénában Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 25 éves magyar klasszis, Vitek Dárius a világbajnokságon előbb három-, majd ötpontos hátrányból fordított a kirgiz Nurmanbet Rajmalij Ulu és a dél-koreai Li Szengcsan ellen, majd fegyelmezett, okos birkózással verte az ukrán Mikola Kucsmijt és a fehérorosz Pavel Hlincsukot, ezzel húsz év után újra magyar döntőst adott a kategória.

Vitek Dárius
Vitek Dárius (kékben) és a későbbi győztes iráni Amin Mirzazadeh a horvátországi birkózó-világbajnokság döntőjében a Zágráb Arénában
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Vitek Dárius: más ember jött le a szőnyegről

„El kellett hitetni vele, hogy ide tartozik” – foglalta össze a siker kulcsát Lőrincz Viktor szövetségi kapitány. – „Dárius fizikálisan és állóképességben már ott van a világ élmezőnyében, 

de a verseny elején még kicsit bizonytalan volt. Azt kértük tőle, hogy menjen a saját ritmusában, diktáljon tempót, mert ki fogja bírni.

Lehet, hogy nem ilyen szofisztikáltan fogalmaztam, és elég hangosan is mondtam, de amikor ezt elhitte, teljesen más ember jött le a szőnyegről – és nem adott esélyt sem a koreainak, sem a kirgiznek.”

A fináléban már a címvédő iráni Amin Mirzazadeh bizonyult jobbnak 7-2-re, de Vitek így is pályafutása legnagyobb sikerét ünnepelhette.

 „Nem volt tudatosan betervezve, hogy döntőzöm majd, csak ahogy jöttek a meccsek, egyre jobban elhittem, hogy megvan bennem. 

Az első két mérkőzésen még kapkodtam, de utána visszajött a higgadtság, és elkezdtem a saját birkózásomat menni.

Nagyon örülök, hogy egy évben kétszer is dobogóra állhattam világversenyen. Ez az út, amin vagyok, jónak látszik – és most már az olimpiai álmomért fogok dolgozni” – mondta a birkózó.

A zágrábi ezüst egyértelmű üzenet: Vitek Dárius a nehézsúlyú birkózás új magyar zászlóvivője, aki nemcsak felnőtt a világ elitjéhez – hanem ott is maradni készül. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekPaks II Atomerőmű

Paks II: Uniós bírósági jogászkodás politikai színezettel

Hárfás Zsolt avatarja

Magyarország a projekt minden engedélyezési kérdésében a legszigorúbb és a legkörültekintőbb módon jár el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.