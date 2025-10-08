teniszBabos TímeaVuhan

Babosék veresége még sokba kerülhet a vb-részvételnél

Babos Tímea és Luisa Stefani kettőse a nyolcaddöntőben búcsúzott a vuhani kemény pályás női tenisztorna párosversenyétől, miután 6:4, 2:6, 10:7-re alulmaradt az Iva Jovic, Giuliana Olmos duó ellen. Babosék legközelebb szintén egy kínai viadalon indulnak.

2025. 10. 08. 13:18
Babosék ezúttal nem tudtak nyerni Fotó: Li Rui Forrás: Xinhua
A hetedik helyen kiemelt, világbajnoki részvételért küzdő Babos Tímea, Luisa Stefani kettős a második fordulóban az Iva Jovic, Giuliana Olmos amerikai, mexikói duó ellen lépett pályára, és 1 óra 40 perc alatt, döntő rövidítésben maradt alul.

Babos Tímea és Luisa Stefani mindent megtesz a vb-részvételért
Babos Tímea és Luisa Stefani mindent megtesz a vb-részvételért. Fotó: Xinhua/AFP/Xie Han

Babosék párosa a WTA élő világranglistáján a nyolcadik helyet foglalja el, amely jelen állás szerint részvételt érne az év végi tenisz-világbajnokságon, ám mivel a mostani kiesés után már csak két kínai versenyen tudnak pontokat szerezni, ezeken a viadalokon nagyon kell figyelniük arra, hogy ne fogyjon el az előnyük.

A vuhani viadalon később bemutatkozik Stollár Fanny és Laura Siegemund: a magyar, német páros az amerikai, illetve orosz Nicole Melichar-Martinezzel és Ljudmila Szamszonovával mérkőzik majd a 16 közé kerülésért.

Vuhani 1000-es WTA-torna, páros, nyolcaddöntő:  

Iva Jovic, Giuliana Olmos (amerikai, mexikói)–Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil, 7.) 6:4, 2:6, 10:7 

 

 

