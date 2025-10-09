Rendkívüli

Bajnokok LigájaOTP Bank-Pick SzegedONE Veszprém

Három éve tartó átkot törne meg a Veszprém, amelynek legyőzője vár a botladozó Szegedre

A negyedik fordulóval folytatódik a csoportkör. A férfikézilabda Bajnokok Ligája csütörtöki játéknapján a One Veszprém hazai meccsel folytatja erőltetett menetét, míg az OTP Bank-Pick Szeged a klubvilágbajnok Barca vendége lesz.

Hatos Szabolcs
2025. 10. 09. 11:02
Nedim Remili (29) és a Veszprém a klubvilágbajnokság után újra a Bajnokok Ligája csoportkörében bizonyíthat. Fotó: Csudai Sándor
Mindkét magyar klub fontos meccs előtt áll. A bajnoki címvédő Veszprém 2022 óta nem tudta legyőzni csütörtöki ellenfelét, a Kielcét, a Szeged viszont tőle szokatlan módon két bajnoki vereség után látogat Barcelonába a Bajnokok Ligája aktuális fordulójában.

A Veszprém legutóbb győzni tudott vendéglátóként a Bajnokok Ligája csoportkörében
A Veszprém legutóbb győzni tudott vendéglátóként a Bajnokok Ligája csoportkörében (Fotó: Csudai Sándor)

 

Újra Bajnokok Ligája-meccs a Veszprém Arénában

A magyar bajnok veszprémi csapat nem lassít. Azok után, hogy Xavier Pascual vezetőedző együttese szeptemberben kilenc tétmérkőzést játszott (ezek közül csak kettőt a Veszprém Arénában), egyelőre októberben sem sokat pihen: a gárda egy hete, múlt csütörtökön a Barcával szemben kétszeri hosszabbítást követően maradt alul a klubvilágbajnokság egyiptomi fináléjában, majd vasárnap Budaörsre utazott, ahol bajnokin nyert a Budai Farkasok ellen. Az idegenbeli feladatok után csütörtökön hazai BL-rangadó következik, szeptember 18-a óta az első. Az ellenfél a lengyel Industria Kielce lesz.

Az A csoportban három meccset követően a vendéggárda egy, a Veszprém két győzelemmel áll, A házigazda az eddigi egyetlen, Nantes elleni hazai BL-találkozóját összességében magabiztosan nyerte meg. A Kielce elleni párharc ugyanakkor több szempontból is presztízscsatának ígérkezik, elég felemlegetni a két klub 2016-os Bajnokok Ligája döntőjét, amikor a Veszprém kilencgólos előnye ellenére sem hódította el a serleget Kölnben.

A fájó emlékű finálén túl érdekesség, hogy a Veszprém 2022-ben tudta legyőzni legutóbb a Kielcét. Azóta 2023 májusában és augusztusában is döntetlen eredmény született a Veszprém Arénában (utóbbi felkészülési meccs volt), egyszer pedig vendéglátóként nyert a Kielce. Volna tehát miért javítania a Veszprémnek.

 

Barcelonában melyik oldalát mutatja a kétarcú Szeged?

A B csoportban szereplő Szeged három BL-kör után négy ponttal áll, akárcsak csütörtöki ellenfele, a Barca, amely a klub-vb döntőjében legyőzte a veszprémieket október 2-án. A katalánok szeptemberben 37-37-re győzték le a GOG-ot, majd 22-21-re kikaptak a Magdeburgtól Barcelonában, vagyis vendéglátóként sem sebezhetetlenek. A szegediek erőt meríthetnek a legutóbbi BL-meccsükből, amikor 31-29-re le tudták győzni a Paris Saint-Germaint, ugyanakkor aggasztó előjel, hogy azóta kétszer, Tatabányán és Csurgón is váratlan vereséget szenvedtek a bajnokságban.

Mindezek után a vezetőedző, Michael Apelgren is elismerte, hogy vannak problémái a csapatnak. A svéd szakember az állandóság hiányára vezeti vissza a gondokat, ám kijelentette: a szakmai stáb és a játékosok is vállalják a felelősséget az eredményekért. Mint elmondta, a Barca ellen az lesz a kulcs, hogy a játékosok ne adjanak el sok labdát, mert a hazaiak gyors lerohanásgóllal, ellentámadással fogják megbüntetni a hibáikat.

Mindkét magyar csapat képernyőre kerül. A Veszprém–Kielce találkozót 18.45-től, a Barca és a Szeged összecsapását pedig 20.45-ös kezdettel tűzi műsorára a Sport1.

 

