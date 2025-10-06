  • Magyar Nemzet
A spanyol sajtó szétszedi a Barcelonát, Flickről lepereg a bírálat

A Sevilla tíz év után tudta legyőzni a Barcát, de most aztán alaposan: 4-1-re kiütötte a La Liga címvédőjét. A spanyol lapok keményen fogalmaznak a Barcelona teljesítményéről. Hansi Flick vezetőedző magyarázkodik, ugyan elismeri a hibákat, de továbbra is pozitív próbál maradni, Frenkie de Jong a kimerültséggel indokolja a súlyos vereséget.

2025. 10. 06. 8:13
Hansi Flick igyekszik megőrizni a nyugalmát a Barcelona sevillai veresége után Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Ramón Sánchez-Pizjuán stadionban lejátszott találkozó első perceitől egyértelmű volt, hogy a Sevilla dominál. A hazaiak agresszívan, gyorsan és pontosan játszottak, míg a Barcelona védelme és középpályája szétesett. A félidőre már kétgólos hátrányba kerültek a katalánok, a második játékrészben ugyan felcsillant egy pillanatra a remény, de Robert Lewandowski büntetőt hibázott, a Sevilla újabb találataival végül kiütéses, 4-1-es győzelmet aratott. A Barca veresége nemcsak az eredmény, hanem a játék képe miatt is súlyos, hiszen Hansi Flick együttese teljesen szétesett a pályán.

Robert Lewandowski büntetőt hibázott, de nem csak emiatt kapott ki a Barcelona. A spanyol sajtó szétszedi a katalánokat, Hansi Flock magyarázkodik
Robert Lewandowski büntetőt hibázott, de nem csak emiatt kapott ki a Barcelona. A spanyol sajtó szétszedi a katalánokat, Hansi Flock magyarázkodik. Fotó: AFP/Cristina Quicler

Szétszedve, földbe döngölve – A spanyol sajtó nem kíméli a Barcát

A spanyol sportlapok másnap reggel szinte egyhangúan kritikus, sokszor gúnyos címlapokkal jelentkeztek:

  • Marca: „El Sevilla Merienda al Barca” – „A Sevilla uzsonnára elfogyasztotta a Barcelonát”
  • Sport: „Sin excusas” – „Nincs kifogás”
  • Mundo Deportivo: „Revolcón” – „Földbe döngölve”
  • AS: „El Sevilla Baila al Barca” – „A Sevilla megtáncoltatta a Barcelonát”
  • L’Esportiu: „Escaladats” – „Szétszedve”
  • Estadio Deportivo: „De Otra Época” – „Egy másik korból”

Az még hagyján, hogy a Real Madrid pártját fogó Marca kritikus, a Barcelonának a baráti Mundo Deportivo és az Estadio Deportivo bírálata különösen fájdalmas. Utóbbi azt sugallja, hogy a Barcelona játéka idejétmúlt, mintha évtizedekkel ezelőtti szintet képviselt volna.

Fel a fejjel! Hansi Flick komolyan gondolja?

A Barcelona német trénere, Hansi Flick a mérkőzés után elismerte, hogy az első félidő rendkívül gyenge volt, de a másodikban már látott pozitív jeleket.

Fel a fejjel! El kell fogadnom a vereséget, de hiszem, hogy a csapat reagálni fog. A legfontosabb, hogy a hibáinkból tanuljunk, és a válogatott szünet után visszatérjünk a helyes útra

fogalmazott Flick.

Kiemelte, hogy a sérültek visszatérése kulcsfontosságú lesz, és minden játékosnak a legjobb formáját kell nyújtania. Szerinte a Barcelona továbbra is képes lehet trófeákért küzdeni, ha újra megtalálja a ritmusát.

A spanyol sajtó azonban úgy véli: Flick szavai inkább hangzanak önigazolásnak, mint valódi önkritikának.

De Jong: Fáradt a csapat

Frenkie de Jong, a középpálya egyik kulcsembere is megszólalt a vereség után. A holland válogatottba készülő játékos őszintén beszélt a problémákról:

– Nem játszottunk jól, különösen az első félidőben. A másodikban volt javulás, de ez kevés volt. Részben a fáradtság is közrejátszik, hiszen 21 nap alatt hét meccset játszottunk. Néha az is jobban kimerít, ha csak az ellenfél után rohangálsz, mint maga a játék.

Hogyan tovább, Barcelona?

A Barcelona súlyos veresége újabb figyelmeztetés: a csapat jelenleg messze van attól a szinttől, amelyhez a szurkolók és a klub múltja kötelezné. Kész szerencse, hogy a csapat most pihenhet két hetet a válogatott meccsek, a vb-selejtezők miatt. Két hét múlva a La Ligában a Gironát, majd a BL-ben az Olimpiakoszt fogadja.

 

