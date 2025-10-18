Bognár György nem csak a játékvezetőt kritizálta a pontvesztés után

A rengeteg minőségi lehetőség ellenére nem született gól az első félidőben, képtelen volt betalálni a Paks és a Debrecen is. A második játékrész elején tört meg a jég: Hahn találatával került kerültek előnybe a paksiak, azonban az előny mindössze hat perci tartott ki, Guerrero egalizált. A folytatásban egy érvénytelen gólig jutott a listavezető, így maradt az 1-1, ezzel pedig a pontosztoszkodás . Bognár György bosszankodhat az eredmény miatt.

Bognár György csapata továbbra is veretlen (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Bognár György nem csak a Pakssal volt elégedetlen

Az első két perccel elégedett volt Bognár György, összességében nem. Ahogy látta, csapatának nem volt meg a ritmusa. A 85. percben mégis betalált a Paks, és úgy tűnt, megszerezte a mindent eldöntő találatot, azonban a játékvezető érvénytelenítette azt lökés miatt.

Az a baj, hogy nem csak a két csapat teljesítménye számít

– mondta a Paks trénere, feltehetően utalva a játékvezetői ténykedésre. – A második félidőben jól beszorítottuk a Debrecent, voltak lehetőségeink. Gratulálok a Debrecennek, jól küzdöttek, de a helyzetek alapján ezt a meccset meg kellett volna nyernünk – tette hozzá Bognár György.

Lenzsér Bence – miután összefejelt csapattársával, Papp Kristóffal – bekötözött fejjel, rossz állapotban hagyta el a játékteret. A védő állapotáról azt mondta Bognár György, hogy csúnyán felszakadt a homloka, bevitték a kórházba, hogy összevarrják.

A DVSC trénerének nincs hiányérzete

– Kemény meccset játszottunk egy nagyon jó csapat ellen, akinek az esélye is megvan akár a bajnoki cím megszerzésére is. A második félidőben nehezebb dolgunk volt, rengeteg beadás érkezett a kapunk elé, de a cseréink jól szálltak be, sokat segítettek.

Nyerhettünk is volna, de elégedett vagyok a megszerzett egy ponttal

– Sergio Navarro, a DVSC vezetőedzője.