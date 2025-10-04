Rendkívüli

Így érkezett meg az eredményváróba Andrej Babis, győzelemre készül az ANO + exkluzív videó

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • A tévériporter szerint az ellenfél öltözőjébe akart betörni az NB I-es focista
botrányZalaegerszegLabdarúgó NB INyíregyháza

A tévériporter szerint az ellenfél öltözőjébe akart betörni az NB I-es focista

Botrányos jelenetek zajlottak le a Nyíregyháza–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó mérkőzésen: a hírek szerint Sztefanosz Evangelou a szünetben be akart menni korábbi csapata, a ZTE öltözőjébe, hogy tiszteletre szólítsa fel a vendégeket. A vezetést megszerző zalaiak három brazilja éppen a nyíregyházi ultrák előtt ünnepelt táncolva. Az esetet észlelve már akkor elnézést kért Szendrei Norbert, a Zalaegerszeg egyébként nyíregyházi születésű játékosa, ám a jelek szerint az öltözőfolyosón is forrtak az indulatok. A Nyíregyháza a pályán vett elégtételt, fordított és 3-1-re győzött.

2025. 10. 04. 19:13
botrány
Így kezdődött a botrány, gól lőtt a ZTE Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint beszámoltunk róla, feszült hangulatú mérkőzésen győzött és mozdult el a kieső pozíciókból a Nyíregyháza Spartacus, amely 3-1-re legyőzte a szünetben még vezető Zalaegerszeget. A botrány a vendégek találata után bontakozott ki: „A 36. percben szinte a semmiből vezetést szerzett a ZTE: Májer Milán nem tudta kikísérni a labdát a bal oldalon, Bitcka középre adott, az érkező Daniel Lima maga mögé nyúlva két lépésről a kapuba kotorta, 0-1. Mindez a hazai ultrák előtt, az őket hergelő brazil sportszerűtlen gólörömért sárga lapot kapott. Paprikás hangulatú lett a meccs...”, s mint utóbb kiderült, történt még egy s más. 

botrány
Fokozta a botrányt: a képen repülő Evangelou be akart menni az ellenfél öltözőjébe (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Botrány az öltözőnél

– Az eset nem tetszett a Nyíregyháza védőjének, Sztefanosz Evangelounak sem, közvetlenül utána számonkérte a gólszerzőt. Az öltözőfolyosón sem csitultak a kedélyek, az M4 Sport kommentátora, Varga Ákos a pályaszéli riporter, Bobák Róbert beszámolójára hivatkozva azt mondta, Evangelou a szünetben be akart menni korábbi csapata, a ZTE öltözőjébe, hogy tiszteletre szólítsa fel a vendégeket 

– számol be a részletekről az m4sport.hu. 

Evangelou is hibázott

A 27 esztendős görög védő egyébként 2024 elejétől két éven át volt a Zalaegerszeg játékosa úgy, hogy közben Eszékre is kölcsönadták. Az előző szezonban 26, előtte 23 bajnokin játszott az ZTE színeiben. A nyáron igazolt Nyíregyházára, s máris ő viselte a csapatkapitányi karszalagot, ami persze nem jogosítja fel ilyen cselekedetre. Mint ahogy az sem menti fel a balhét kirobbantó brazilokat – akikkel nem játszott együtt –, hogy talán nem a hazai szurkolóknak szánták a performanszukat, csupán rossz helyen lévő kamera előtt szambáztak. A jelenetet itt nézhetik meg.

A kínos történéseket észlelve már akkor elnézést kért Szendrei Norbert, a Zalaegerszeg egyébként nyíregyházi születésű játékosa, ám a jelek szerint az öltözőfolyosón is forrtak az indulatok. S vélhetően az ügynek, főképp, ha bekerült a játékvezetői jelentésbe, lesz még folytatása...

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJuhász Péter

Juhász Péter, a „jogvédő”

Bayer Zsolt avatarja

Az alábbiakban ismertetem önökkel egy 2021 óta húzódó per anyagát, amely perben Juhász Pétert mint rágalmazót, a balassagyarmati bíróság elítélte.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.