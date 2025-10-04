A tévériporter szerint az ellenfél öltözőjébe akart betörni az NB I-es focista

Mint beszámoltunk róla, feszült hangulatú mérkőzésen győzött és mozdult el a kieső pozíciókból a Nyíregyháza Spartacus, amely 3-1-re legyőzte a szünetben még vezető Zalaegerszeget. A botrány a vendégek találata után bontakozott ki: „A 36. percben szinte a semmiből vezetést szerzett a ZTE: Májer Milán nem tudta kikísérni a labdát a bal oldalon, Bitcka középre adott, az érkező Daniel Lima maga mögé nyúlva két lépésről a kapuba kotorta, 0-1. Mindez a hazai ultrák előtt, az őket hergelő brazil sportszerűtlen gólörömért sárga lapot kapott. Paprikás hangulatú lett a meccs...”, s mint utóbb kiderült, történt még egy s más.

Fokozta a botrányt: a képen repülő Evangelou be akart menni az ellenfél öltözőjébe (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség)

Botrány az öltözőnél

– Az eset nem tetszett a Nyíregyháza védőjének, Sztefanosz Evangelounak sem, közvetlenül utána számonkérte a gólszerzőt. Az öltözőfolyosón sem csitultak a kedélyek, az M4 Sport kommentátora, Varga Ákos a pályaszéli riporter, Bobák Róbert beszámolójára hivatkozva azt mondta, Evangelou a szünetben be akart menni korábbi csapata, a ZTE öltözőjébe, hogy tiszteletre szólítsa fel a vendégeket

– számol be a részletekről az m4sport.hu.

Evangelou is hibázott

A 27 esztendős görög védő egyébként 2024 elejétől két éven át volt a Zalaegerszeg játékosa úgy, hogy közben Eszékre is kölcsönadták. Az előző szezonban 26, előtte 23 bajnokin játszott az ZTE színeiben. A nyáron igazolt Nyíregyházára, s máris ő viselte a csapatkapitányi karszalagot, ami persze nem jogosítja fel ilyen cselekedetre. Mint ahogy az sem menti fel a balhét kirobbantó brazilokat – akikkel nem játszott együtt –, hogy talán nem a hazai szurkolóknak szánták a performanszukat, csupán rossz helyen lévő kamera előtt szambáztak. A jelenetet itt nézhetik meg.

A kínos történéseket észlelve már akkor elnézést kért Szendrei Norbert, a Zalaegerszeg egyébként nyíregyházi születésű játékosa, ám a jelek szerint az öltözőfolyosón is forrtak az indulatok. S vélhetően az ügynek, főképp, ha bekerült a játékvezetői jelentésbe, lesz még folytatása...