Kinek és mit akart üzenni a bombaformába lendülő Dzsudzsák Balázs?

Sok olyan dolog történt a labdarúgó NB I legutóbbi fordulójában, ami külön-külön megérne egy-egy adást. Hiszen nem volt mindennapos, ahogy a Fradi játékosai és Robbie Kean edző nekiment a bírónak a Paks elleni összecsapás után. Az sem volt éppen piskóta, hogy mennyire gyenge meccset játszott egymással a Puskás Akadémia és az Újpest. Miért nem talál magának edzőt a kisvárdai Révész Attila? Olyan kérdések ezek, amelyekre sokan keresik a válaszokat. De volt itt még valami. Illetve valaki. Dzsudzsák Balázs.

Dzsudzsák Balázs (fehér mezben) ismét bombaformába lendült

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A Debrecen és a Győr vidéki rangadója egészen elviselhető meccset és egy remekbeszabott Dzsudzsák Balázs-gólt hozott. Nem véletlen, hogy mostani adásunk jelentős részében a 38 éves játékos sokadvirágzásával foglalkozunk a legtöbbet. Már az is érdekes volt, hogy milyen nyilatkozatot adott a mérkőzés végén a debreceni focista. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy ez a teljesítmény vajon elég lehetne-e ahhoz, hogy a kiváló játékos ismét válogatott legyen?

