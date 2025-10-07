  • Magyar Nemzet
  • Kinek és mit akart üzenni a bombaformába lendülő Dzsudzsák Balázs?
Dzsudzsák Balázs

Kinek és mit akart üzenni a bombaformába lendülő Dzsudzsák Balázs?

Nem mindennapi események követték egymást a labdarúgó NB I hétvégi fordulójában. A nagyszerű formába lendülő Dzsudzsák Balázs újra elmondta, kár volt őt eltemetni. A Fradi és a Paks rangadója után keményen nekimentek a meccs bírójának. Az Újpest és a Puskás Akadémia gyakorlatilag nézhetetlen meccset játszott egymással. Senki sem akar a Kisvárda edzője lenni? Ezekkel a kérdésekkel foglalkoztunk a Rapid Sport legújabb adásában.

Lantos Gábor
2025. 10. 07. 5:50
Sok olyan dolog történt a labdarúgó NB I legutóbbi fordulójában, ami külön-külön megérne egy-egy adást. Hiszen nem volt mindennapos, ahogy a Fradi játékosai és Robbie Kean edző nekiment a bírónak a Paks elleni összecsapás után. Az sem volt éppen piskóta, hogy mennyire gyenge meccset játszott egymással a Puskás Akadémia és az Újpest. Miért nem talál magának edzőt a kisvárdai Révész Attila? Olyan kérdések ezek, amelyekre sokan keresik a válaszokat. De volt itt még valami. Illetve valaki. Dzsudzsák Balázs.

Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs (fehér mezben) ismét bombaformába lendült
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI 

Dzsudzsák Balázs bombaformában van, de kinek üzent?

A Debrecen és a Győr vidéki rangadója egészen elviselhető meccset és egy remekbeszabott Dzsudzsák Balázs-gólt hozott. Nem véletlen, hogy mostani adásunk jelentős részében a 38 éves játékos sokadvirágzásával foglalkozunk a legtöbbet. Már az is érdekes volt, hogy milyen nyilatkozatot adott a mérkőzés végén a debreceni focista. Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy ez a teljesítmény vajon elég lehetne-e ahhoz, hogy a kiváló játékos ismét válogatott legyen?

Nézze meg műsorunkat, ebből minden kiderül.

 

