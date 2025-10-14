Itt a bizonyíték! A Fradi jobb az Ajaxnál és a Napolinál is

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet, az IFFHS nyilvánosságra hozta a legújabb klubvilágranglistáját, amelyet továbbra is a PSG vezet. Az 500 csapat neve között három magyaré is szerepel, a legmagasabban a Ferencvárost jegyzik. A 66. helyen álló Fradi annak ellenére javított két pozíciót, hogy lemaradt a BL-főtáblájáról és az NB I-ben is voltak botlásai.

Ezzel a kezdőcsapattal nyert Genkben a Ferencváros (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A Ferencváros sorozatban hetedszer szerepel valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, az UEFA rangsorában jelenleg az 58. Robbie Keane csapata. Az eltérő módszertannal dolgozó IFFHS legfrissebb világranglistáján úgy a 66. a Fradi, hogy

olyan klubokat előz meg, mint az Ajax Amszterdam, a Glasgow Rangers, a Panathinaikosz, a Napoli és a Dinamo Zagreb.

A Bajnokok Ligájába bekerült norvég Bodö Glimt és az uruguayi Penarol csupán egy hajszállal előzi meg a magyar rekordbajnokot. Az 58. pozíciót foglalja el az Viktoria Plzen, amellyel szemben a Ferencváros tavasszal kiesett a Konferencialigából, szeptemberben viszont otthon pontot mentett emberhátrányban (1-1) hazai pályán az Európa-ligában.

Nemcsak a Ferencváros magyar csapat a listán

A rangsort továbbra is a BL-győztes Paris Saint-Germain vezeti a Real Madrid előtt, a klubvilágbajnok Chelsea lecsúszott a dobogóról, ahová az Inter került fel a helyére.

A legjobb nem európai a 8. helyezett Flamengo és a szintén brazil Palmeiras (11.). Az első 20 között kizárólag európai és brazil klubok vannak, de a top 100-ba is mindössze 9 ázsiai, afrikai és észak- vagy közép-amerikai csapat tudott beférkőzni.

A Ferencváros mellett szerepel a listán másik két magyar együttes is a legjobb 500 között. A Paksot a 366. helyen jegyzi az IFFHS, a nemzetközi porondra bő egy évtized után visszatért győri ETO FC a 435. helyen áll.