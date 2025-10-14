Rendkívüli

Bedarálná az ingyenes egészségügyet, elvenné az orvosok béremelését – erősen kezdett Magyar Péter új egészségügyi tanácsadója

Ferencváros FTCvilágranglistalabdarúgás

Itt a bizonyíték! A Fradi jobb az Ajaxnál és a Napolinál is

A Ferencváros két helyet javítva a 66. helyen áll a legfrissebb klubvilágranglistán. A Bajnokok Ligájáról lemaradt, az Európa-ligában jól szereplő magyar bajnok olyan klubokat előz meg, mint az Ajax Amszterdam, a Glasgow Rangers, a Panathinaikosz, a Napoli és a Dinamo Zagreb. A rangsort továbbra is a BL-győztes Paris Saint-Germain vezeti a Real Madrid előtt, a klubvilágbajnok Chelsea lecsúszott a dobogóról, ahová az Inter került fel a helyére. A Ferencváros mellett szerepel a listán a Paks (366.) és az ETO FC (435.) is a legjobb 500 között.

P.Fülöp Gábor
2025. 10. 14. 13:04
Ferencváros Genk, 2025. október 2. A győztes Ferencváros játékosai ünnepelnek, miután 1-0-ra nyertek a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának második fordulójában játszott Genk - Ferencvárosi TC mérkőzésen a genki Cegeka Arénában 2025. október 2-án. MTI/Sz
A Ferencvárost világszerte magasan jegyzik Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet, az IFFHS nyilvánosságra hozta a legújabb klubvilágranglistáját, amelyet továbbra is a PSG vezet. Az 500 csapat neve között három magyaré is szerepel, a legmagasabban a Ferencvárost jegyzik. A 66. helyen álló Fradi annak ellenére javított két pozíciót, hogy lemaradt a BL-főtáblájáról és az NB I-ben is voltak botlásai.

Ferencváros
Ezzel a kezdőcsapattal nyert Genkben a Ferencváros (Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI Fotószerkesztőség)

A Ferencváros sorozatban hetedszer szerepel valamelyik európai kupasorozat csoportkörében, az UEFA rangsorában jelenleg az 58. Robbie Keane csapata. Az eltérő módszertannal dolgozó IFFHS legfrissebb világranglistáján úgy a 66. a Fradi, hogy 

olyan klubokat előz meg, mint az Ajax Amszterdam, a Glasgow Rangers, a Panathinaikosz, a Napoli és a Dinamo Zagreb.

 A Bajnokok Ligájába bekerült norvég Bodö Glimt és az uruguayi Penarol csupán egy hajszállal előzi meg a magyar rekordbajnokot. Az 58. pozíciót foglalja el az Viktoria Plzen, amellyel szemben a Ferencváros tavasszal kiesett a Konferencialigából, szeptemberben viszont otthon pontot mentett emberhátrányban (1-1) hazai pályán az Európa-ligában. 

Nemcsak a Ferencváros magyar csapat a listán

A rangsort továbbra is a BL-győztes Paris Saint-Germain vezeti a Real Madrid előtt, a klubvilágbajnok Chelsea lecsúszott a dobogóról, ahová az Inter került fel a helyére. 

A legjobb nem európai a 8. helyezett Flamengo és a szintén brazil Palmeiras (11.). Az első 20 között kizárólag európai és brazil klubok vannak, de a top 100-ba is mindössze 9 ázsiai, afrikai és észak- vagy közép-amerikai csapat tudott beférkőzni.

A Ferencváros mellett szerepel a listán másik két magyar együttes is a legjobb 500 között. A Paksot a 366. helyen jegyzi az IFFHS, a nemzetközi porondra bő egy évtized után visszatért győri ETO FC a 435. helyen áll.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekháború

Brüsszelben százmilliókra zúdítanák rá a háborút

Bánó Attila avatarja

Ursula von der Leyent és az unió országainak háborúpárti vezetőit nem érdeklik a választópolgárok.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.