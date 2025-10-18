FIFAMalajzialabdarúgáshonosítás

Súlyos vádak a FIFA-tól, a szövetség főtitkárának állásába került a honosítási botrány

A Malajziai Labdarúgó-szövetség pénteken bejelentette, hogy felfüggeszti főtitkárát a vizsgálat lezárultáig, miután a FIFA csalással vádolta meg az országot hét válogatott játékos anyakönyvi kivonatok hamisítása miatt az Ázsia-kupa selejtezőjén. Szürreális jelenetek zajlottak le a szövetség sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 10:13
Malajzia fellebbez a FIFA döntése ellen, hogy a hát válogatott játékosa szabályosan lépett pályára
Malajzia fellebbez a FIFA döntése ellen, hogy a hát válogatott játékosa szabályosan lépett pályára Fotó: MOHD RASFAN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Súlyos botrány rázta meg Malajziát, miután a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint hét, elvileg honosított labdarúgó jogosulatlanul lépett pályára a nemzeti csapatban. Az ország labdarúgó szövetsége (FAM) reagált is a történtekre, független bizottságot állít fel a történtek kivizsgálására, addig pedig felfüggesztette a szövetség első emberét, Noor Azman Rahman főtitkárt. A FIFA hét válogatott játékost tiltott el egy évre a labdarúgástól és a szövetséget 350 ezer svájci frankos büntetést rót ki, ez ellen fellebbeztek a malájok.

A FIFA vádjai után sajtótájékoztatót tartott a Malajziai Labdarúgó-szövetség
A FIFA vádjai után sajtótájékoztatót tartott a Malajziai Labdarúgó-szövetség  Fotó: ARIF KARTONO / AFP

A maláj szövetség sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, ugyanakkor aligha sikerült meggyőzni a nyílvánosságot az igazukról, miszerint semmi probléma nincs itt. A szervezet tagadta a vádakat, ugyanakkor egy újságírói kérdésre sem válaszoltak a jelenlévők. 

A FIFA vádjaiért senki nem vállal felelősséget Malajziában

A FIFA egyébként azzal is vádolja a szövetséget, hogy az említett hét játékos adatai teljesen eltértek attól, mint amit a saját adatbázisukban szerepelnek. S hogy mivel magyarázzák mindezt a malájok? 

S. Sivasundaram, a FAM alelnöke elmondta, „technikai hiba” történt a dokumentumok benyújtása során, mondván a szűkös határidő miatt sietniük kellett. Az alelnök leszögezte azt is, hogy szervezeti hibáról szó sincs, maximum egy személy végzett valamit rosszul.

A Reuters szerint a malajziai kormány korábban azt állította, hogy a játékosok megfeleltek az állampolgárság megszerzéséhez szükséges összes feltételnek, bár a belügyminiszter azt elismerte, hogy miniszteri belátására hagyatkozva enyhített néhány követelményen...

A hét említett játékos:

  • Gabriel Felipe Arrocha
  • Jon Irazábal
  • Facundo Garcés
  • Rodrigo Holgado
  • Imanol Machuca
  • Joao Figueiredo
  • Héctor Hevel

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu