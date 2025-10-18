Súlyos vádak a FIFA-tól, a szövetség főtitkárának állásába került a honosítási botrány

Súlyos botrány rázta meg Malajziát, miután a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) szerint hét, elvileg honosított labdarúgó jogosulatlanul lépett pályára a nemzeti csapatban. Az ország labdarúgó szövetsége (FAM) reagált is a történtekre, független bizottságot állít fel a történtek kivizsgálására, addig pedig felfüggesztette a szövetség első emberét, Noor Azman Rahman főtitkárt. A FIFA hét válogatott játékost tiltott el egy évre a labdarúgástól és a szövetséget 350 ezer svájci frankos büntetést rót ki, ez ellen fellebbeztek a malájok.

A FIFA vádjai után sajtótájékoztatót tartott a Malajziai Labdarúgó-szövetség Fotó: ARIF KARTONO / AFP

A maláj szövetség sajtótájékoztatót is tartott az ügyben, ugyanakkor aligha sikerült meggyőzni a nyílvánosságot az igazukról, miszerint semmi probléma nincs itt. A szervezet tagadta a vádakat, ugyanakkor egy újságírói kérdésre sem válaszoltak a jelenlévők.

A FIFA vádjaiért senki nem vállal felelősséget Malajziában

A FIFA egyébként azzal is vádolja a szövetséget, hogy az említett hét játékos adatai teljesen eltértek attól, mint amit a saját adatbázisukban szerepelnek. S hogy mivel magyarázzák mindezt a malájok?

S. Sivasundaram, a FAM alelnöke elmondta, „technikai hiba” történt a dokumentumok benyújtása során, mondván a szűkös határidő miatt sietniük kellett. Az alelnök leszögezte azt is, hogy szervezeti hibáról szó sincs, maximum egy személy végzett valamit rosszul.

A Reuters szerint a malajziai kormány korábban azt állította, hogy a játékosok megfeleltek az állampolgárság megszerzéséhez szükséges összes feltételnek, bár a belügyminiszter azt elismerte, hogy miniszteri belátására hagyatkozva enyhített néhány követelményen...