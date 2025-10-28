Durvul az év botránya, több ezer játékost vizsgálnak fogadási csalások miatt

A török élvonalbeli klubok megdöbbenéssel reagáltak a fogadási botrányra. A Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray közölte: a fejlemények rávilágítottak a török futballban régóta tapasztalható bizalmi válság súlyosságára.

A fogadási botrány a játékosokat is érintheti (Fotó: Hakan Burak/Anadolu/AFP)

A Fenerbahce elnöke, Sadettin Saran kijelentette: hisz benne, hogy az ügy megoldódik, és új fejezet nyílik a török labdarúgás történetében.

A Besiktas átlátható vizsgálatot követelt, amely mérföldkő lehet a sportág megtisztulásának útján.

A fogadási botrány elképesztő számai

A Habertürk műsorszolgáltató igazságügyi forrásokra hivatkozva számolt be arról, hogy klubokat és 3700 játékost is vizsgálnak a fogadási botrányban. A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) elnöke pedig hétfőn bejelentette, hogy több száz török játékvezető rendelkezik fogadási számlával és az erre vonatkozó tilalom ellenére sokan aktívan fogadnak is. Az elvégzett belső vizsgálat 571 bíróra terjedt ki, ennek során kiderült, hogy 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadnak. Az év bíróbotránya olyan méreteket ölthet, hogy akár az összes profi bajnokságot – a Szuperligától a harmadosztályig – is felfüggeszthetik.