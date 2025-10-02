  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Mit keres Hollandiában a Fradi, ha egyszer ma este Belgiumban játszik?
UEFA Európa-LigaFerencvárosGenkBelgium

Mit keres Hollandiában a Fradi, ha egyszer ma este Belgiumban játszik?

Csütörtök este a belga KRC Genk vendégeként lép pályára az Európa-liga második fordulójában a Ferencváros. A magyar bajnok Fradi szállása azonban nem Belgiumban, hanem Hollandiában található. Az Origo helyszíni riportjából számos érdekesség kiderült az FTC-t vendégül látó szállodáról.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 12:30
Belgiumban játszik az FTC.
Első idegenbeli Európa-Liga meccsére készül az FTC. (Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az előző héten hazai pályán kezdte meg nemzetközi kupaszereplését a Fradi, amely a Viktoria Plzent fogadta. A zöld-fehérek 50 percen keresztül emberhátrányban küzdöttek, végül 1-1-es döntetlent játszottak a lengyel riválissal, köszönhetően a csereként beállt Alekszandar Pesicsnek, aki a 94. percben egalizált.

Pontszerzéssel kezdte az Európa-ligát a Fradi.
Pontszerzéssel kezdte az Európa-ligát a Fradi (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Szerda kora este érkezett meg szállására a Fradi

Az Origo helyszíni beszámolója szerint a világ egyik legkülönlegesebb recepciója fogadta a zöld-fehér együttest szerda este a szállodában, ami nem Belgiumban, hanem Hollandiában található. Ahogy írják, ennek oka, hogy a két ország lényegében kis túlzással egybeolvadt, úgy járnak-kelnek az emberek Hollandiából Belgiumba és vissza, mint otthon a fővárosban Buda és Pest között, nagyjából hasonló természetességgel, így nincs ebben semmi furcsaság. A szálloda recepcióján egy benti mesterséges tó is található, méghozzá vízeséssel és egy tucat teknőssel.

A Ferencváros azonban nem először jár itt, ugyanis  két éve szintén összesodorta a sors a magyar bajnokot és belga ellenfelét, akkor szintén itt szálltak meg.

 

A szálloda dicsőségfalát díszíti a magyar bajnok meze

Amikor két éve itt járt az FTC, akkor a helyiek kértek egy mezt a emlékbe a magyar csapattól, a zöld-fehérek pedig szívesen tettek eleget a kérésnek. Mindez úgy derült ki, hogy az Origo beleshetett egy félig kinyitott szobába, ahol ott volt a falon a Fradi meze is.

A menedzser büszkén mutatta meg a falat, illetve az egyik asztal fiókját amiben vagy öt tucat, túlnyomórészt aláírt mezt volt elrejtve. Az Origo teljes beszámolója ide kattintva elérhető.

A Ferencváros Genk elleni mérkőzését megelőző sajtótájékoztató:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Az Európai Bíróság is tehet nekünk egy szívességet!

Bayer Zsolt avatarja

Egyszerűen elképesztő, amit ezek megengednek maguknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.