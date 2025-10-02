Mit keres Hollandiában a Fradi, ha egyszer ma este Belgiumban játszik?

Az előző héten hazai pályán kezdte meg nemzetközi kupaszereplését a Fradi, amely a Viktoria Plzent fogadta. A zöld-fehérek 50 percen keresztül emberhátrányban küzdöttek, végül 1-1-es döntetlent játszottak a lengyel riválissal, köszönhetően a csereként beállt Alekszandar Pesicsnek, aki a 94. percben egalizált.

Pontszerzéssel kezdte az Európa-ligát a Fradi (Fotó: Ladóczki Balázs)

Szerda kora este érkezett meg szállására a Fradi

Az Origo helyszíni beszámolója szerint a világ egyik legkülönlegesebb recepciója fogadta a zöld-fehér együttest szerda este a szállodában, ami nem Belgiumban, hanem Hollandiában található. Ahogy írják, ennek oka, hogy a két ország lényegében kis túlzással egybeolvadt, úgy járnak-kelnek az emberek Hollandiából Belgiumba és vissza, mint otthon a fővárosban Buda és Pest között, nagyjából hasonló természetességgel, így nincs ebben semmi furcsaság. A szálloda recepcióján egy benti mesterséges tó is található, méghozzá vízeséssel és egy tucat teknőssel.

A Ferencváros azonban nem először jár itt, ugyanis két éve szintén összesodorta a sors a magyar bajnokot és belga ellenfelét, akkor szintén itt szálltak meg.

A szálloda dicsőségfalát díszíti a magyar bajnok meze

Amikor két éve itt járt az FTC, akkor a helyiek kértek egy mezt a emlékbe a magyar csapattól, a zöld-fehérek pedig szívesen tettek eleget a kérésnek. Mindez úgy derült ki, hogy az Origo beleshetett egy félig kinyitott szobába, ahol ott volt a falon a Fradi meze is.

A menedzser büszkén mutatta meg a falat, illetve az egyik asztal fiókját amiben vagy öt tucat, túlnyomórészt aláírt mezt volt elrejtve. Az Origo teljes beszámolója ide kattintva elérhető.

A Ferencváros Genk elleni mérkőzését megelőző sajtótájékoztató: