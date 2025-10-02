„Jobb volt tavaly a Fradi!” Genk magyar legendája az MLSZ-re tekintettel nem utazik Belgiumba

Az FTC az első fordulóban hazai pályán a hosszabbításban szerzett góllal mentett pontot a Viktoria Plzen ellen . Csütörtökön a belga Genk vendégeként folytatja Robbie Keane együttese. A két csapat két éve a Konferencialigában kétszer is találkozott egymással, mind két meccs döntetlenre végződött: a Groupama Arénában 1-1-re, Belgiumban 0-0-ra. Juhász Roland és Gyimesi László szerint harmadszorra is a döntetlen a valószínű eredmény. Meg is indokolták, hogy miért.

Juhász Roland szeretett a Genk stadionjában játszani, a belga csapat szerint az FTC-hez hasonló játékerőt képvisel Fotó: Török Attila

Juhász Roland: Tavaly erősebb volt a Fradi

A 95-szörös válogatott Juhász Roland 2005 és 2013 között hét és fél éven át futballozott Belgiumban az Anderlecht színeiben, 2009-ben a bajnokság, a Jupiler-liga legjobb védőjének választották. Juhász ismeri a belga viszonyokat, szerinte a Genk és a Fradi hasonló képességű csapat, de a magyar bajnoknak bravúrra lesz szükség a pontszerzéshez.

– A Genk és a Fradi nagyjából két hasonló képességű csapat, de mivel a Plzen ellen valószínűleg három ponttal kalkulált az FTC, ezért most szükség van az idegenbeli bravúrra a továbbjutáshoz – mondta Juhász a Borsnak.

A belga bajnokság Juhász szerint egyértelműen erősebb, mint a magyar. Az öt topliga mögé sorolná, ami remek ugródeszka a játékosoknak. Az olyan nevek, mint De Bruyne vagy Hazard, sokat emeltek a Jupiler-liga rangján.

Juhász hozzátette, hogy a tavalyi Fradit erősebbnek tartja:

– Idén sokkal hullámzóbb a zöld-fehérek teljesítménye, szerintem tavaly erősebb volt az FTC. Egy győzelem könnyen megfordíthatja ezt a tendenciát. Ha a következő forduló után négy ponttal áll majd a Ferencváros, az jelentősen növelheti a továbbjutás esélyét.

Gyimesi László: Még négy év Genkben, pedig itthon már leírták

A Honvéddal ötszörös bajnok és kupagyőztes Gyimesi László 1988 és 1992 között erősítette a Genket, ahol legendaként tekintenek rá. A 12-szeres válogatott játékos szerint a két csapat most is közel azonos erősségű.

– Két éve a helyszínen láttam a Genk–Fradit, most viszont az MLSZ-ellenőri feladatom miatt nem tudok elutazni. Bár a Genk idegenben legyőzte a Rangerst, a Fradi képes lehet egy pontra – jegyezte meg Gyimesi a Metropolnak nyilatkozva.