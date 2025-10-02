Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

„Jobb volt tavaly a Fradi!” Genk magyar legendája az MLSZ-re tekintettel nem utazik Belgiumba

A Ferencváros csütörtökön a belga Genk otthonában folytatja szereplését a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában. A mérkőzés előtt két korábbi válogatott játékos, Juhász Roland és a Genk magyar legendája, Gyimesi László beszélt a várakozásokról, mindketten úgy vélik, a döntetlen reális eredmény lenne.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 5:15
Két éve a Konferencialigában mindkétszer döntetlent játszott egymással a Genk és az FTC
Két éve a Konferencialigában mindkétszer döntetlent játszott egymással a Genk és az FTC Fotó: NIKOLA KRSTIC!AFP Forrás: BELGA MAG
Az FTC az első fordulóban hazai pályán a hosszabbításban szerzett góllal mentett pontot a Viktoria Plzen ellen . Csütörtökön a belga Genk vendégeként folytatja Robbie Keane együttese. A két csapat két éve a Konferencialigában kétszer is találkozott egymással, mind két meccs döntetlenre végződött: a Groupama Arénában 1-1-re, Belgiumban 0-0-ra. Juhász Roland és Gyimesi László szerint harmadszorra is a döntetlen a valószínű eredmény. Meg is indokolták, hogy miért.

Juhász Roland szeretett a Genk stadionjában játszani, a belga csapat szerint az FTC-hez hasonló játékerőt képvisel
Juhász Roland szeretett a Genk stadionjában játszani, a belga csapat szerint az FTC-hez hasonló játékerőt képvisel Fotó: Török Attila

Juhász Roland: Tavaly erősebb volt a Fradi

A 95-szörös válogatott Juhász Roland 2005 és 2013 között hét és fél éven át futballozott Belgiumban az Anderlecht színeiben, 2009-ben a bajnokság, a Jupiler-liga legjobb védőjének választották. Juhász ismeri a belga viszonyokat, szerinte a Genk és a Fradi hasonló képességű csapat, de a magyar bajnoknak bravúrra lesz szükség a pontszerzéshez.

– A Genk és a Fradi nagyjából két hasonló képességű csapat, de mivel a Plzen ellen valószínűleg három ponttal kalkulált az FTC, ezért most szükség van az idegenbeli bravúrra a továbbjutáshoz – mondta Juhász a Borsnak.

A belga bajnokság Juhász szerint egyértelműen erősebb, mint a magyar. Az öt topliga mögé sorolná, ami remek ugródeszka a játékosoknak. Az olyan nevek, mint De Bruyne vagy Hazard, sokat emeltek a Jupiler-liga rangján.

Juhász hozzátette, hogy a tavalyi Fradit erősebbnek tartja:

– Idén sokkal hullámzóbb a zöld-fehérek teljesítménye, szerintem tavaly erősebb volt az FTC. Egy győzelem könnyen megfordíthatja ezt a tendenciát. Ha a következő forduló után négy ponttal áll majd a Ferencváros, az jelentősen növelheti a továbbjutás esélyét.

Gyimesi László: Még négy év Genkben, pedig itthon már leírták

A Honvéddal ötszörös bajnok és kupagyőztes Gyimesi László 1988 és 1992 között erősítette a Genket, ahol legendaként tekintenek rá. A 12-szeres válogatott játékos szerint a két csapat most is közel azonos erősségű.

– Két éve a helyszínen láttam a Genk–Fradit, most viszont az MLSZ-ellenőri feladatom miatt nem tudok elutazni. Bár a Genk idegenben legyőzte a Rangerst, a Fradi képes lehet egy pontra – jegyezte meg Gyimesi a Metropolnak nyilatkozva.

Gyimesi László jó érzéssel gondol vissza a Genkben eltöltött évekre. A Fradit jónak tartja döntetlenre a belga csapat vendégeként
Gyimesi László jó érzéssel gondol vissza a Genkben eltöltött évekre. A Fradit jónak tartja döntetlenre a belga csapat vendégeként Fotó: Mirkó István 

Gyimeri László szívesen idézi fel a Belgiumban elöltött éveket, a Honvédtól viszont felemás érzéskkel köszönt el, miként arról a Magyar Nemzetnek adott nagy interjúban is mesélt.

Itthon a Honvédban 30 évesen azt mondták, vonuljak vissza, Belgiumban viszont még négy szezont játszottam. Csupa szép emlék köt Genkhez, a családomat is azonnal befogadták, máig tartom a kapcsolatot a régi társakkal és szurkolókkal.

Reális cél a döntetlen Genkben?

Mind Juhász Roland, mind Gyimesi László úgy véli, a Ferencvárosnak idegenben is lehet keresnivalója, de a győzelemhez szinte tökéletes teljesítményre lenne szükség. A döntetlen ugyanakkor mindkettejük szerint elérhető és reális eredmény.

A Fradi két évvel ezelőtt már bizonyította, hogy képes pontot szerezni Genkben – a kérdés most az, sikerül-e megismételni a bravúrt, vagy esetleg még nagyobb meglepetést okozni a belgiumi összecsapáson.

 

