Nem éppen grófi cselekedet, de nem is gyermekgyilkosság

Képzeljük el a következő jelenetet. Döntetlen állásnál az a csapat, amelyik hajszolja a győzelmet, bedobáshoz jut az ellenfél kispadja előtt. A győzelemre játszó csapat azon játékosa, amelyik elvégezné a taccsot, rohan a labda után, de a laszti az ellenfél egyik játékosa kezében landol. A támadó fél megpróbálja megkaparintani a labdát, de az ellenfél persze vonakodik megszabadulni attól. A bedobásra készülő játékos végül fellöki az ellenfelét, ami után persze dulakodás tör ki.

Gróf Dávid piros lapott kapott a labdaszedő fellökéséért az Újpest-FTC meccsen. Félmeztelenül hagyta el a pályát (Fotó: Ladóczki Balázs)

Elképzelnünk sem szükséges a jelenetet, heti rendszerességgel megtörténik. A játékosok és részben persze a játékvezető vérmérsékletétől függ a büntetés mértéke: a skála az erélyes közbelépéstől a sárga lapon át egészen a kiállításig terjed.

Gróf Dávid cselekedete azért verte ki a biztosítékot, mert egy labdaszedőt lökött arrébb. Egy kisfiút, egy gyereket.

Két kézzel, erélyesen, a pillanat hevében nem mérlegelve, hogy a mozdulat a kettejük között meglévő fizikai különbség miatt súlyos következménnyal jár: a labdaszedő métereket repült hátra. A döbbeneten és az ijedtségen felül szerencsére – egyben Gróf Dávid szerencséjére – más baja nem esett.

Az eset érthetően azon nyomban heves indulatokat váltott ki, az újpesti futballisták rátámadtak a kapusra. Érdemes figyelmesen végignézni a videót. Gróf Dávid nem veszi fel a kesztyűt, széttárja a karját, inkább menekülőre fogná, próbál kibújni a szorult helyzetből. Már ott és akkor bekattan neki: szörnyű ostobaságot követett el. Bogár Gergő játékvezető kiállította a kapust. Helyesen. Egyrészt, mert a cselekedet súlyosan sportszerűtlen, másrészt a piros lap fegyelmező erejével sikerült lehűteni a kedélyeket.

Kis túlzással amint az öltözőbe ért, Gróf Dávid máris posztolt az Instagramon, bocsánatot kért a viselkedéséért, felajánlva, hogy ezt személyesen is hajlandó megtenni a labdaszedő fiúcskának. Ezzel persze a cselekedetét nem lehet semmissé tenni, de a történetet ezzel le is zárhatnánk. Ami persze nem megy könnyen. Nem, mert a „derbi”, az Újpest–Fradi vagy a Fradi–Újpest évek, évtizedek óta nem a labdarúgásról, hanem fékevesztett trágárságról, a gyűlölködésről szól.

Annál, hogy fellökték és a földre huppant, még a sértett gyermek lelkében is sokkal nagyobb kárt okoz az a miliő, az a szitokráadat, ami rá és társaira ömlik egy-egy ilyen mérkőzésen.

Nem az amúgy kisgyermekes apuka Gróf Dávidot akarom mentegetni, csak – tudom, hasztalan – arra próbálom felhívni a figyelmet, semmi szükség sincs tovább szítani a tüzet, gerjeszteni a feszültséget. Mostantól egyedül a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottságának a dolga, hogy ítélkezzen.

Videós összefoglaló a mérkőzésről: