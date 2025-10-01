DárdaicsatárMarco Rossi

Hány Dárdait hívott meg Rossi?

Marco Rossi keretet hirdetett az októberi vb-selejtezőkre. Két nagy kérdés foglalkoztatott mindenkit: kik lesznek a csatárok, illetve hány Dárdai lesz majd a keretben?

2025. 10. 01. 3:32
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A három Dárdai fivér közül ki lett tagja a kedden kihirdetett keretnek?
               
       
       
       

