  • Robbie Keane volt csapata megúszta a kizárást, fordulatot hozott az amerikai elnök
IzraelDonald Trumpfelfüggesztéslabdarúgás

Robbie Keane volt csapata megúszta a kizárást, fordulatot hozott az amerikai elnök

Az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA felfüggesztette Izrael európai labdarúgásból való kitiltására vonatkozó terveit, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette a régióra vonatkozó béketervét. Mindez azt jelenti, hogy Izrael folytathatja a szereplését a világbajnoki selejtezőkön, illetve az egyetlen versenyben lévő klubcsapat, a Maccabi Tel-Aviv az Európa-ligában. Európa-szerte már-már mindennaposak a népirtással vádolt Izrael elleni tiltakozások a futballban is.

2025. 10. 01. 13:04
Izrael a háború miatt Magyarországon, például Debrecenben rendezi a hazai mérkőzéseit Fotó: Czeglédi Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az UEFA felfüggesztette Izrael európai labdarúgásból való kitiltására vonatkozó terveit, miután Donald Trump bejelentette a régióra vonatkozó béketervét – számolt be a fejleményekről a The Guardian. Pedig ahogy mi is megírtuk, egyre nagyobb nyomás nehezedett az Európai Labdarúgó-szövetségre, hogy avatkozzon közbe. Az amerikai elnök azonban hétfőn, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján bejelentette a tervét, ami minden intézkedést elnapolt.

Izrael
Izrael Abu Fanival (jobbra) a soraiban 2024-ben a kispesti Bozsik Arénában fogadta Franciaországot. Fotó: AFP

Mindez azt jelenti, hogy Izrael folytathatja a szereplését a világbajnoki selejtezőkön, illetve az egyetlen versenyben lévő klubcsapat, a Maccabi Tel-Aviv az Európa-ligában. Utóbbi, a jelenleg a Ferencvárost irányító Robbie Keane korábbi klubja csütörtök este a délvidéki Topolyán fogadja a zágrábi Dinamót. Akár ez a mérkőzés is elmaradhatott volna, ha felfüggesztik Izrael tagságát. 

A brit lap azt írja, hogy a múlt héten egy magas rangú diplomatacsoport felszólította az UEFA-t és a FIFA-t, hogy lépjenek fel Izraellel szemben az ENSZ független nemzetközi vizsgálóbizottságának jelentése után, amely megállapította, hogy Izrael népirtást követ el Gázában.

Két héttel ezelőtt a Game Over Israel kampánycsoport elfoglalt egy hirdetőtáblát a New York-i Times Square-en, hogy felszólítsa a szövetségeket az Izraellel közös mérkőzések bojkottálására.

 

Izrael és Trump összefog

– A Hamász palesztin terrorszervezetnek három-négy napja van arra, hogy elfogadja a gázai konfliktus lezárására irányuló béketervet – mondta Donald Trump újságíróknak kedden, amikor elhagyta a Fehér Házat. – A Hamász vagy megteszi ezt, vagy nem, és ha nem, akkor nagyon szomorú lesz a vége – fogalmazott az MTI által idézett amerikai elnök. Hozzátette, hogy a Gázai övezetet uraló palesztin fegyveres szervezet számára nem marad sok mozgástér, hogy az általa megfogalmazott békejavaslat feltételei mentén tárgyaljon. A teljes közel-keleti stabilitás megteremtését célzó elképzelését Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Izrael elfogadta.

Az UEFA soha nem erősítette meg hivatalosan, hogy rendkívüli végrehajtó bizottsági ülés összehívását fontolgatja, hogy szavazzon Izrael kizárásáról a versenyeiből, de a javaslattal kapcsolatos tervekről úgy tudni, hogy azok jól kidolgozottak, és rövid időn belül összehívták volna az ülést.

Sajtóinformációk szerint mindez a héten megtörtént volna. Az izraeli labdarúgó-válogatott október 11-én Norvégiában lép pályára, pályaválasztóként legközelebb csak november 16-án játszana, Moldovát fogadná, vélhetően Magyarországon. Addig talán rendeződik a helyzet.

