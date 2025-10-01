Jürgen KloppsportsajtónépszerűségSzoboszlai Dominik

Elmúlt a Jürgen Klopp-varázs, a magyar szurkolók dobták a Liverpool korábbi edzőjét.

Novák Miklós
2025. 10. 01. 5:04
Szoboszlai Dominik száguld tovább, a népszerűsége az egekben Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Jürgen Klopp terjedelmes interjút adott a (ha még van ilyen) szeriőz sportsajtó momentán valószínűleg legnépszerűbb orgánumának, a The Athleticnek. Az amerikai lap ezen írásában is igazolta hírnevét, kiemelt piaci pozícióját (ami felvásárlására sarkallta a New York Times Companyt 2022-ben): a beszélgetés nem csupán olvasmányos és hangulatos, a világszerte közismert német edzőből sikerült új információkat, sztorikat is kicsalni.

Liverpool's German manager Jurgen Klopp (L) congratulates Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on December 23, 2023. Liverpool and Arsenal equalised 1 - 1. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Jürgen Klopp jó viszonyt ápolt Szoboszlai Dominikkel Liverpoolban Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Azt gondoltuk, az interjú érdekesebb részleteiből készült kivonatot nem csupán érdemes, egyenesen úgymond szakmai kötelességünk megosztani a magyar olvasókkal, hiszen amíg Klopp a Liverpool és hát Szoboszlai Dominik edzője volt, a magyar sportrajongók minden vele kapcsolatos hírre vadásztak.

A várt hatás elmaradt, s akkor még finoman fogalmazunk. Mellbevágó a felismerés, noha csupán bő esztendő telt el, amióta Klopp elhagyta a Liverpoolt, a futballtörténelemben is csupán villanásnyi mégis idő elegendő volt arra, hogy a népszerű, sőt imádott tréner teljesen kihulljon az olvasók, avagy a fogyasztók tudatából, érdeklődési köréből.

Ma már nem keresnek rá a neten; mondjuk ki egyenesen: az olvasottsági adatok alapján Magyarországon a kutya se kíváncsi Jürgen Kloppra. 

Mégis van egy jó hírünk a számára, nem ringatva persze magunkat abba a hiú ábrándba, hogy valaha is kikéri a véleményünket. Amikor elköszönt Liverpooltól, Klopp arról beszélt, sok mindent szeretne bepótolni, amire az elmúlt huszonöt évben nem volt ideje, mert a futball kitöltötte minden idejét (ez amúgy a The Athletic-cikk vezérmotívuma is). Így tréfásan az is szóba került akkoriban, ha Szoboszlai Dominik vállalja az idegenvezetést, szívesen felfedezné Budapestet, mert nagyon sok jó hallott róla.

Egy éve teljesen abszurdnak, kivitelezhetetlennek tűnt az ötlet: rajongók százai, ezrei követték volna Szoboszlai és Klopp minden lépését. Ami Szoboszlait illeti, persze ma is ez a helyzet, az edző viszont már jöhet bátran, akár a feleségével, Ullával közösen. Szoboszlainak csupán az a dolga, hogy megszervezze az utat, s ha igazán jót akar korábbi mesterének, a kiruccanás alatt posztol néhányat, hogy teljesen elvonja a szurkolók figyelmét.

Mert így élünk a virtuális térben: egyik percről a másikra, folyamatos jelenléttel. Az esztelen száguldás közepette nem veszünk tudomást az igazán fontos dolgokról, viszont gyanútlanul dőlünk be az olykor szándékos manipulációnak.

