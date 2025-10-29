Bokasérülés után lenyűgöző magyar siker a vb-n: közel négy évtizede vártunk erre

Mészáros Krisztofer a jakartai vb-n elért 8. helyével a hatszeresek között a magyar torna világszintű hírnevét erősítette: hat szeren végig stabilan teljesített, és talajon még szerenkénti döntőbe is jutott, ahol hetedikként zárt.

Berki Krisztián szerint Mészáros Krisztofer még ennél is jobb eredményekre lehet képes a jövőben. Fotó: Freschli Jozsef

A világbajnokság után az Eb-érmes Mészáros elégedetten, de józanul értékelt. – Teljesen elégedett vagyok, ez egy nagyon jó világbajnokság volt. Ha az egész felkészülést nézzük, akkor különösen, mert voltak nehézségek – a bokám miatt még az is felmerült, hogy inkább kihagyjuk a vb-t. Végül sikerült olyan állapotba hozni a lábamat, hogy elindulhattam. Ehhez képest döntőt tornáztam talajon, korláton tartalék voltam, és összetettben nyolcadik lettem. Úgy érzem, a maximumot kihoztuk ebből a versenyből.

Összetettbeli eredménye olyan korábbi klasszisok közé helyezi Mészárost, mint Guczoghy György, Borkai Zsolt, Supola Zoltán vagy Takács Gyula – ők voltak korábban az utolsó „egy számjegyűek” a férfi összetett vb-döntőben. Nem nagyon szoktam utánaolvasni, de hallottam, hogy harmincvalahány év után újra sikerült hasonlót elérni. Ennek nagyon örülök, mert ezért dolgozom nap mint nap, napi hat órát a teremben – mondta a 24 éves tornász.

Mészáros Krisztofernek a hite ad erőt

Mészáros Párizsban, az olimpiai döntőben már jelezte, hogy ott a helye a világ élmezőnyében (9. lett a francia fővárosban). Ez a vb-szereplés pedig megerősítette, hogy nem véletlen volt az a bravúr. – Érezni lehet a nyomást, hogy az ember ott van a legjobbak között, de én nem foglalkozom vele. Hívő ember vagyok, mindig Istenre támaszkodom. A terheimet neki adom át, és úgy állok a szerekhez, hogy úgyis az lesz, amit Ő akar. Tőle kaptam a tehetséget, így amikor lehetőségem van rá, akkor az Ő nevét szeretném felemelni.

A tornász szerint az élmezőnyben mindenki figyel mindenkit – de végül mindig az adott pillanat dönt. – Általában tudjuk egymásról, ki milyen gyakorlatokat csinál, sokan posztolják is. De a verseny napján már nem ez számít, hanem hogy azon a napon, abban a percben ki tudja tökéletesen megcsinálni. Ott dől el minden.