Bokasérülés után lenyűgöző magyar siker a vb-n: közel négy évtizede vártunk erre

Harminchat évvel ezelőtt volt arra példa, hogy magyar férfi tornász a világbajnokságon 8. lett a hatszeresek között. 1989-ben Stuttgartban Takács Gyula, most pedig Mészáros Krisztofer érte el ugyanezt a bravúrt a jakartai világbajnokságon. A 24 éves győri tornász mellett a Magyar Tornaszövetség (Matsz) sportigazgatója, az olimpiai bajnok Berki Krisztián értékelte Mészáros Krisztofer indonéziai teljesítményét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 29. 19:05
Mészáros Krisztofer nagyszerűen teljesített a jakartai világbajnokságon Fotó: Freschli Jozsef
Mészáros Krisztofer a jakartai vb-n elért 8. helyével a hatszeresek között a magyar torna világszintű hírnevét erősítette: hat szeren végig stabilan teljesített, és talajon még szerenkénti döntőbe is jutott, ahol hetedikként zárt.

Berki Krisztián szerint Mészáros Krisztofer még ennél is jobb eredményekre lehet képes a jövőben
Berki Krisztián szerint Mészáros Krisztofer még ennél is jobb eredményekre lehet képes a jövőben. Fotó: Freschli Jozsef

A világbajnokság után az Eb-érmes Mészáros elégedetten, de józanul értékelt. – Teljesen elégedett vagyok, ez egy nagyon jó világbajnokság volt. Ha az egész felkészülést nézzük, akkor különösen, mert voltak nehézségek – a bokám miatt még az is felmerült, hogy inkább kihagyjuk a vb-t. Végül sikerült olyan állapotba hozni a lábamat, hogy elindulhattam. Ehhez képest döntőt tornáztam talajon, korláton tartalék voltam, és összetettben nyolcadik lettem. Úgy érzem, a maximumot kihoztuk ebből a versenyből.

Összetettbeli eredménye olyan korábbi klasszisok közé helyezi Mészárost, mint Guczoghy György, Borkai Zsolt, Supola Zoltán vagy Takács Gyula – ők voltak korábban az utolsó „egy számjegyűek” a férfi összetett vb-döntőben. Nem nagyon szoktam utánaolvasni, de hallottam, hogy harmincvalahány év után újra sikerült hasonlót elérni. Ennek nagyon örülök, mert ezért dolgozom nap mint nap, napi hat órát a teremben – mondta a 24 éves tornász.

Mészáros Krisztofernek a hite ad erőt

Mészáros Párizsban, az olimpiai döntőben már jelezte, hogy ott a helye a világ élmezőnyében (9. lett a francia fővárosban). Ez a vb-szereplés pedig megerősítette, hogy nem véletlen volt az a bravúr. – Érezni lehet a nyomást, hogy az ember ott van a legjobbak között, de én nem foglalkozom vele. Hívő ember vagyok, mindig Istenre támaszkodom. A terheimet neki adom át, és úgy állok a szerekhez, hogy úgyis az lesz, amit Ő akar. Tőle kaptam a tehetséget, így amikor lehetőségem van rá, akkor az Ő nevét szeretném felemelni.

A tornász szerint az élmezőnyben mindenki figyel mindenkit – de végül mindig az adott pillanat dönt. – Általában tudjuk egymásról, ki milyen gyakorlatokat csinál, sokan posztolják is. De a verseny napján már nem ez számít, hanem hogy azon a napon, abban a percben ki tudja tökéletesen megcsinálni. Ott dől el minden.

A világbajnokság után idén már csak a Mesterfokú Bajnokság vár rá, jövőre pedig az Európa-bajnokság és a vb lesz a két fő cél. – Szeretnék erősebb gyakorlatokkal felkészülni, és pontszámban közelebb kerülni a japán tornászokhoz. Ez a következő nagy feladat.

Berki Krisztián: Los Angelesben bármi megtörténhet

A Magyar Tornaszövetség (Matsz) sportigazgatója, az olimpiai bajnok Berki Krisztián különösen elégedett volt a Jakartában látottakkal. Szerinte Mészáros teljesítménye azt mutatja, hogy a magyar férfitorna újra az élvonalba tartozik. – Hat szeren végig stabilan versenyezni nemcsak fizikai, hanem mentális kihívás is. Az, hogy Krisztofer most is ott volt az élmezőnyben, azt mutatja, hogy már nem meglepetés, hanem tényező.

Berki szerint a siker egyik kulcsa az edzői kapcsolat. – Nagyon jól megtalálták a közös hangot Szűcs Róberttel. Ez óriási érték. A másik, hogy Krisztofer profi szemlélettel él. Nemcsak a tornateremben, hanem azon kívül is sportolóként gondolkodik. Nincs éjszakázás, nincs lazsálás, tudja, mit miért csinál. És ez mindig kifizetődik.

A sportigazgató úgy látja, a mostani eredmény még csak a kezdet. 

Nem akarok rá terhet tenni, de Krisztofernek minden adottsága megvan ahhoz, hogy nagy eredményeket is elérjen. Ha egészséges marad, elkerülik a sérülések és a fejlődési ívét tartja, akkor három év múlva, Los Angelesben bármi megtörténhet. Láttuk, hogyan lépett előre évről évre: Európa-bajnoki negyedik, aztán bronz, olimpia kilencedik, most világbajnoki nyolcadik. És még mindig nem érte el a plafont.

 

 

 

