Az Ultrabalaton váratlan rekordere a Spartathlonon is kiválóan teljesített

Az Athénból Spártába vezető 246 kilométer olyan, mint egy mozgó zarándoklat – egyszerre sport és próbatétel. Mórocza Andrea ezen az úton nemcsak célba ért, hanem a magyar nők közül idén a legjobb idővel teljesítette a távot: kevéssel több, mint 25 óra alatt, amivel összetettben hetedikként végzett. Kilenc éve fut, tavasszal az NN Ultrabalatont 18:30:15-tel abszolútban is megnyerte pályacsúccsal. Most a görög aszfalton írta tovább a saját – és a magyar ultrafutás – történetét.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 18:59
Nagyon erős magyat csapat indult 2025-ben a Spartathlonon Fotó: POLZ ANITA
A Spartathlon nem pusztán maratonok sora. 36 órás szintidő, nagyjából 3200 méter szintkülönbség, hőség nappal, vihar és hideg éjjel, hosszú, frissítő nélküli szakaszok; tilos a fülhallgató, marad a lépés üteme, a légzés és az akaraterő. Mórocza Andrea 25:09:06 órányi idő alatt teljesítette a 246 kilométert, az átlagsebessége 5.47 perc/kilométer körül alakult a megállásokkal együtt.

Mórocza Andrea az Ultrabalaton után a Sprtathlonon is nagyszerűen szerepelt
Mórocza Andrea az Ultrabalaton után a Sprtathlonon is nagyszerűen szerepelt Fotó: Magyar Spartathlon-csapat

– Meglepően nyugodt voltam. Tudtam, hogy meg fogom csinálni, csak az volt a kérdés, milyen idővel. Kipihenten álltam rajthoz. Az éjjeli viharban viszont átfagytam, sokszor át kellett öltöznöm. Erő volt a lábamban, de a hideg szinte megbénított. Holtpontnak azért nem nevezném, inkább türelempróbának. Nappal nézelődtem, este a ritmust hallgattam. Minden ponton két mondat, egy mosoly – és tovább – emlékezett vissza emberfeletti teljesítményének hátterére Mórocza Andrea, akinek a felkészülését Maráz Zsuzsanna tapasztalata segítette, hiszen ő már öt Spartathlont teljesített, sőt kétszer győzött is.

Mórocza Andrea sikere mellett erős csapat állt

Mögötte egy fegyelmezett, erős piros-fehér-zöld csapat teljesített kiemelkedően. Oertel Nándor, a magyar kontingens koordinátora adta a keretet több társával.

– A 43. Spartathlonon 23 magyar állt rajthoz, 20-an célba értek, ez 87 százalékos arány, miközben a teljes mezőnyé nagyjából 66 százalék volt. Ritkán látni ilyen magyar dominanciát. Segített a mérsékelt nappali hőmérséklet, de a siker kulcsa a felkészültség volt: sokan direkt kvalifikációval jutottak be, stabil időkkel. Itt bármi közbeszólhat – frissítés, gyomor, fej –, most minden összeállt – értékelt Oertel Nándor

A mezőnyben ott futott Hadi Attila alezredes is, aki a mindennapos katonai fegyelemmel készült a „civil” pokoljárásra.

– Másfél éve nem hagytam ki egy napot sem, mindennap futok. Az Ultrabalatonon (UB) 21:13 órát mentem, ezzel kvalifikáltam magam a Spartathlonra. A honvédség támogatott: bajtársak kísértek, pontonként kaptam lámpát, esővédőt, ami óriási könnyebbség. Célom egyszerű volt: 30 órán belül Spártába érni. Aki nem futott még itt, nem tudja, mennyire embert próbáló a hosszú frissítőmentes szakasz és a tempóelvárás az elején – mondta, hozzátéve, neki sem hiányzottak a kütyük, mert „a fej dolgozik, a ritmus vezet”.

A magyar teljesítmény mögött stratégia és alázat áll. Oertel Nándor így látja a „miértet”: évről évre jobb a felkészülés-kultúra: edzői háttér, frissítési terv, pályaismeret.

Mórocza Andrea győzelme nem a semmiből jött: a Korinthosz 160-as szintideje már korábban „ajtót nyitott”, az NN Ultrabalaton pályacsúcsa pedig országos ismertséget hozott. Most a görög legenda – a Pheidippidész-mítosz emlékére kijelölt útvonal, a leonidászi cél – elé helyezett egy magyar nevet.

