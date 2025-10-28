NB IFerencvárosKisvárdaPaksÚjpest

Meglepetések szezonja az NB I:-ben: botladozó Fradi, betliző Újpest, vidéki fölény

Három vidéki csapat áll a tabella élén, miközben a Ferencváros és az Újpest várakozáson alul teljesít. Az NB I idei szezonja eddig a meglepetésekről szólt, többször is borult a papírforma.

2025. 10. 28. 6:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasárnap lezárult a labdarúgó NB I első teljes köre. Bár két mérkőzést – a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–Ferencváros találkozót – decemberben pótolnak, már most kijelenthető: a bajnokság nem a várakozások szerint alakult.

Az NB I egyik legnagyobb meglepetés a ZTE idegenbeli győzelme volt a Fradi ellen vasárnap
Az NB I egyik legnagyobb meglepetés a ZTE idegenbeli győzelme volt a Fradi ellen vasárnap Fotó: Fradi.hu

Az NB I tabellája árulkodó: meglepetésekkel teli a szezon

A tabella élén három vidéki csapat áll: az éllovas Paks mindössze egy vereséggel vezeti a mezőnyt, mögötte az újonc Kisvárda következik, egy meccsel kevesebbet játszva, harmadik pedig a Debrecen. A címvédő, Európa-ligás Ferencváros a nemzetközi kupában menetel, a hazai pontvadászatban nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt hozni, így jelenleg csak negyedik. Az Újpest meglepetéscsapat helyett negatív szenzáció lett, hiszen tizenegy forduló után a tizenegyedik, kieső helyen áll. Az újonc Kazincbarcika ezzel szemben magára talált, és fokozatosan felvette az élvonal ritmusát.

Hogy a folytatásban maradnak-e a meglepetések, vagy visszaáll a papírforma, arról a Rapid Sport aktuális adásában beszélgettünk.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.