Meglepetések szezonja az NB I:-ben: botladozó Fradi, betliző Újpest, vidéki fölény

Vasárnap lezárult a labdarúgó NB I első teljes köre. Bár két mérkőzést – a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–Ferencváros találkozót – decemberben pótolnak, már most kijelenthető: a bajnokság nem a várakozások szerint alakult.

Az NB I egyik legnagyobb meglepetés a ZTE idegenbeli győzelme volt a Fradi ellen vasárnap Fotó: Fradi.hu

Az NB I tabellája árulkodó: meglepetésekkel teli a szezon

A tabella élén három vidéki csapat áll: az éllovas Paks mindössze egy vereséggel vezeti a mezőnyt, mögötte az újonc Kisvárda következik, egy meccsel kevesebbet játszva, harmadik pedig a Debrecen. A címvédő, Európa-ligás Ferencváros a nemzetközi kupában menetel, a hazai pontvadászatban nem tudott kiegyensúlyozott teljesítményt hozni, így jelenleg csak negyedik. Az Újpest meglepetéscsapat helyett negatív szenzáció lett, hiszen tizenegy forduló után a tizenegyedik, kieső helyen áll. Az újonc Kazincbarcika ezzel szemben magára talált, és fokozatosan felvette az élvonal ritmusát.

Hogy a folytatásban maradnak-e a meglepetések, vagy visszaáll a papírforma, arról a Rapid Sport aktuális adásában beszélgettünk.